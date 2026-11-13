À Cleveland, Donovan Mitchell fait le pari de la patience

En juillet dernier, Donovan Mitchell a fait un choix fort en prolongeant de quatre ans et 273 millions de dollars avec les Cavaliers. En attendant un an, il aurait pourtant pu toucher 80 millions supplémentaires. Mais l’arrière All-Star ne voulait pas laisser planer le doute sur son avenir.

« L’été des célébrations », résume-t-il à ESPN, en référence également à son mariage avec la chanteuse Coco Jones.

Sauf qu’après une première finale de conférence, conclue par un terrible 4-0 face aux Knicks, les Cavaliers peinent à convaincre en ce début de saison, avec seulement six victoires pour six défaites.

« Sur le moment, ça laisse un goût amer. Mais avec du recul, il faut réaliser qu’on a accompli quelque chose qu’on n’avait jamais fait auparavant. C’est bien, mais je n’appellerais pas ça un accomplissement. Simplement une étape », explique Donovan Mitchell au sujet de sa première finale de conférence en carrière.

Un engagement qui rassure

Pour Kenny Atkinson, cette fidélité est un socle essentiel. « Quand le doute s’installe dans une organisation, ce n’est jamais bon. Tout le monde est déstabilisé. Le fait que Donovan se soit engagé, c’était énorme. Un véritable soulagement. On sait qu’on aura notre leader, et cela apporte de la stabilité. »

Reste à transformer cette confiance en résultats. Avec James Harden et Evan Mobley, Cleveland a misé sur la continuité, tout en recrutant Peyton Watson. Mais son nouveau cinq majeur a bien du mal à fonctionner…

« Quand vous vous faites balayer et que vous jouez comme nous l’avons fait, les critiques et les moqueries sont inévitables. On en rigole tous, mais on sait aussi que notre heure viendra. Il faut accepter tout ce qui va avec. »

L’exemple des Knicks

Donovan Mitchell refuse donc de s’alarmer. Il rappelle notamment que les Knicks ont connu plusieurs éliminations frustrantes avant de décrocher le titre. « Les gens ont tendance à oublier combien d’équipes championnes sont passées par là. Tout le monde réclamait des transferts, des licenciements… Et puis, tout a changé. »

La récente victoire à New York nourrit cet optimisme, même si les difficultés persistent.

« Je ne dis pas que nous sommes assurés de gagner, mais c’est comme ça que les choses se passent. Nous ne pouvons pas réagir de façon excessive simplement parce que tout le monde pense que nous devrions le faire. »

À Cleveland, Donovan Mitchell martèle donc l’argument de la patience, convaincu qu’avec James Harden mais également Evan Mobley, Jarrett Allen et la jeune garde (Tyrese Proctor, Meleek Thomas…) qui n’a peur de rien, les Cavaliers ont les armes pour redresser la barre. Et viser encore plus haut que lors de la dernière campagne ?

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33.4 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 33.7 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTH 69 34.3 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTH 53 33.4 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTH 67 33.8 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35.8 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35.3 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31.4 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33.5 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9 2026-27 CLE 12 33.0 48.5 37.6 79.4 0.3 4.7 5.0 5.5 2.8 1.3 3.1 0.5 22.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.