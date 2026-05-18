Donovan Mitchell a enfin brisé son plafond de verre

Pour certains observateurs, on a assisté au meilleur match de Donovan Mitchell en playoffs. Non pas dans les chiffres, mais dans sa maîtrise de l’événement.

Transparent dans le Game 6, l’arrière All-Star avait gardé le meilleur pour cette septième manche, et pour la première fois de sa carrière, il atteint donc le stade des finales de conférence. Mais ce n’est qu’une étape.

« Même l’an dernier, quand nous avons perdu contre les Pacers, notre objectif était d’aller en Finals. Aujourd’hui, nous sommes juste un peu plus proches », estime Donovan Mitchell. « Mais oui, cela fait presque une décennie que nous butons sur le même problème. Donc personnellement, et collectivement, on peut souffler un peu. »

Donovan Mitchell s’est ainsi comporté en patron de l’attaque et sa justesse a permis d’impliquer les intérieurs d’entrée de match, mais aussi de soulager James Harden. Les Cavaliers ont ainsi contrôlé le match dès l’entre-deux, notamment grâce à Mitchell, impliqué dans trois des quatre premiers paniers de son équipe.

Aucun ballon perdu !

« Le fait que Mitchell distribue le ballon, ça a été une grande partie de notre réussite », a expliqué Kenny Atkinson au sujet du départ canon des Cavaliers. « On savait que ce début de match serait capital. Il fallait que les Pistons comprennent qu’on était là et qu’on allait leur poser de vrais problèmes. »

Donovan Mitchell termine ainsi avec 26 points, 8 passes et 6 rebonds dans l’une de ses performances les plus complètes de ces playoffs, et il est impliqué dans 43 des 125 points de son équipe, sans perdre le moindre ballon. Selon ESPN, les Cavaliers ont réussi un parfait 8/8 au tir après ses passes. Pour l’intéressé, il doit donner le ton, et on notera que les Cavaliers ont remporté trois séries en sept matches avec lui. Preuve que ce groupe a des nerfs.

« C’est exactement ce que j’ai dit aux gars dans le vestiaire. On ne devrait pas attendre de se faire frapper ou de se retrouver dos au mur dans un match à élimination pour réagir » déplore Donovan Mitchell. « Et ça commence avec moi. Je suis connu comme scoreur, mais il s’agit surtout d’attaquer la peinture et d’être agressif. Quand tu te concentres sur les détails comme bloquer au rebond, défendre, se montrer face aux intérieurs, le reste suit naturellement. Mais oui, ça commence avec moi, avec James, avec Evan, puis tout le monde suit derrière. »

« La lumière et le phare » des Cavaliers selon son coach

Ce Game 7 pourrait être un déclic pour l’ancien arrière du Jazz, et Kenny Atkinson a tenu à rendre un vibrant hommage à son leadership. C’est même plus qu’un hommage, et c’est comme si Donovan Mitchell avait sauvé la saison des Cavaliers, mais aussi possiblement la tête de son entraîneur.

« Tout est parti de lui. Sa défense, son rebond, sa capacité à pénétrer dans la raquette et à rendre ses coéquipiers meilleurs… C’était la clé du match : il avait un contrôle total sur la rencontre », admire ainsi Kenny Atkinson dans sa conférence de presse. « C’est lui qui a maintenu cette équipe unie cette saison quand les choses n’allaient pas bien. Il a été le phare, la lumière et son leadership nous a portés sur le terrain. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTA 79 33:24 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTA 77 33:44 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 UTA 69 34:16 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 UTA 53 33:25 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 UTA 67 33:49 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 CLE 68 35:46 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.3 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 CLE 55 35:19 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 CLE 71 31:26 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0 2025-26 CLE 70 33:27 48.3 36.4 86.5 0.7 3.8 4.5 5.7 2.3 1.5 2.8 0.3 27.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.