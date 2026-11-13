Yaxel Lendeborg a tapé dans l’œil de Kevin Durant

Alors que les Rockets comptent neuf points d’avance, Stephen Curry doit quitter ses coéquipiers, victime d’une blessure à l’abdomen. Mais sans leur star, les Warriors ne rendent pas les armes. Brandin Podziemski élève son niveau de jeu, tout comme Yaxel Lendeborg.

Défendu tour à tour par Kevin Durant mais également Marcus Smart, avant son expulsion, le rookie des Warriors ne s’est pas laissé impressionner. Il a ainsi alterné les paniers près du cercle et les tirs extérieurs, malgré un 2/7 à 3-points, réussissant même plusieurs paniers sur la tête de « KD » !

« Yax a très bien joué. Il les a remis dans le match en première mi-temps et nous avons tout tenté pour essayer de l’arrêter en deuxième mi-temps », salue Kevin Durant. « Ça fait plaisir de remporter ce match. »

Un joueur déjà prêt pour la NBA

Avec 25 points et 10 rebonds, Yaxel Lendeborg a terminé meilleur marqueur des Warriors. Insuffisant toutefois pour arracher la victoire, Golden State ayant fini par céder face au coup de chaud de Reed Sheppard dans le dernier acte, voyant ainsi sa série de huit victoires consécutives prendre fin.

Mais le rookie a marqué les esprits, à commencer par celui de Kevin Durant, impressionné par sa polyvalence.

« J’adore son jeu. C’est un joueur grand, technique, capable d’occuper les cinq postes en attaque. Il peut shooter, dribbler. Il est puissant, long et athlétique », détaille l’ailier des Rockets, qui apprécie également la maturité du joueur de 24 ans. « C’est un gagnant. Il a gagné à l’université et a traversé beaucoup d’épreuves. Il est arrivé ici déjà adulte et il est prêt à affronter tout ce qui l’attend. C’était un plaisir de jouer contre lui. »

Un profil déjà complet, qui pose donc de sérieux problèmes aux défenses adverses.

« Il pose un problème de matchup. Être aussi grand et posséder un tel talent, c’est impressionnant », ajoute KD. « J’ai hâte de voir comment sa carrière va évoluer et je suis reconnaissant d’avoir pu jouer contre lui ce soir. »

Et les compliments ne se sont pas arrêtés là. Après la rencontre, Kevin Durant a carrément offert son maillot à Yaxel Lendeborg. Un beau cadeau que le rookie des Warriors a immortalisé dans une story Instagram.

Yaxel Lendeborg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2026-27 GSW 12 32.2 51.8 42.6 74.3 2.4 5.0 7.4 3.7 3.1 1.1 3.3 0.7 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.