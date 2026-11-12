San Antonio Spurs – Golden State Warriors : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les San Antonio Spurs, actuellement sur une série impressionnante de dix victoires consécutives, accueillent les Golden State Warriors au Frost Bank Center vendredi 13 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 3h30, heure française, dans la nuit de vendredi à samedi, pour une rencontre du groupe C de la Conférence Ouest en NBA Cup. La participation de Stephen Curry reste toutefois très incertaine en raison d’un problème physique.

Notre pronostic NBA pour ce Spurs-Warriors oppose deux formations bien placées à l’Ouest. San Antonio occupe la deuxième place avec un bilan de 10 victoires pour 2 défaites, tandis que Golden State pointe au sixième rang (8-4). Les Warriors restent sur une défaite à Houston (115-108) mercredi, une rencontre au cours de laquelle Stephen Curry a dû quitter le parquet après seulement six minutes de jeu, touché par une gêne abdominale du côté droit.

Forme et perspectives des Spurs et des Warriors avant ce rendez-vous de NBA Cup

Forme : 5 derniers matchs San Antonio Spurs 10-2 · 2e de l’Ouest · à domicile V V V V V 121,4 Pts/match 107,6 Pts encaissés +13,8 Différentiel 1j Repos Golden State Warriors 8-4 · 6e de l’Ouest · à l’extérieur V V V V D 121,6 Pts/match 106,8 Pts encaissés +14,8 Différentiel 1j Repos

San Antonio a gagné ses dix derniers matchs, et sur les cinq derniers, les Spurs ont marqué 121,4 points pour 107,6 encaissés.

La série victorieuse des Spurs a bien failli prendre fin mercredi à Chicago. Menés de 22 points, les Texans ont réalisé une remontée spectaculaire pour renverser les Bulls et finalement s’imposer 124-119. Victor Wembanyama a été l’un des grands artisans de ce succès avec 32 points, tandis que Dylan Harper s’est illustré à la création avec 10 passes décisives.

Sur la même période, Golden State présente des statistiques relativement similaires, avec 121,6 points inscrits et 106,8 encaissés en moyenne. Ces chiffres sont toutefois largement influencés par l’écrasante victoire face aux Pelicans (138-87). Les Warriors affichent néanmoins une dynamique positive, leur revers contre Houston étant leur seule défaite sur cette séquence.

Comparatif des équipes : saison San Antonio Spurs Golden State Warriors Spurs +0,9 119,3 118,4 Efficacité offensive Spurs -2,6 108,3 110,9 Efficacité défensive Spurs +3,1 47,7 44,6 Rebonds par match Spurs -3,8 12,4 16,2 Ballons perdus Warriors +0,6% 46,5 % 47,1 % Réussite aux tirs

Sur l’ensemble de la saison, San Antonio possède un avantage sur le plan défensif, avec une efficacité de 108,3 contre 110,9 pour Golden State. Les Spurs affichent également un meilleur différentiel net, à +11,0 contre +7,5 pour les Warriors, ce qui confirme leur régularité des deux côtés du terrain.

La gestion du ballon constitue un autre point de comparaison favorable aux Texans. Ils ne commettent que 12,4 pertes de balle par match, contre 16,2 pour leurs adversaires. Golden State compense toutefois cette faiblesse par son adresse extérieure, avec 16,5 tirs à trois points réussis en moyenne, contre 12,3 pour San Antonio.

Les Warriors éprouvent davantage de difficultés loin de leurs bases, avec seulement deux victoires en cinq déplacements. Ils affichent alors 117,6 points inscrits et 120,2 encaissés par rencontre. Le déplacement à San Antonio marque la deuxième étape d’une tournée de cinq matchs, qui se poursuivra à New Orleans, Dallas puis Memphis.

À domicile, les Spurs présentent un bilan de 4 victoires pour 2 défaites, avec 116,0 points marqués et 108,7 concédés en moyenne. Leur différentiel de +7,3 points reste néanmoins inférieur au handicap de 10,5 points qui leur est attribué.

Les tendances en matière de total de points révèlent également des profils différents. Seules deux des six rencontres disputées à domicile par San Antonio ont atteint 230 points cumulés, contre quatre des cinq déplacements de Golden State. Une opposition de styles qui pourrait peser sur le rythme et le scénario de cette affiche.

Absences chez les Spurs et les Warriors: le point sur les deux infirmeries

Absences San Antonio Spurs Devin Vassell, adducteur Incertain Tobias Harris, mollet Incertain Jayden Quaintance, genou Absent Golden State Warriors Stephen Curry, abdomen Incertain Gary Payton II, genou Incertain Brandon Williams, ischio-jambiers Absent Moses Moody, genou Absent Jimmy Butler III, genou Absent Kristaps Porzingis, en retrait de l’équipe Absent

Stephen Curry reste incertain en raison d’une gêne abdominale du côté droit contractée à Houston. Les résultats de son IRM ne sont pas encore connus et les Warriors affichent une réelle inquiétude. Steve Kerr a d’ailleurs qualifié le niveau de préoccupation autour de son meneur de très élevé.

En cas de forfait, De’Anthony Melton, entré en jeu au retour des vestiaires face aux Rockets, devrait intégrer le cinq de départ. Brandin Podziemski et Yaxel Lendeborg pourraient également voir leurs responsabilités offensives augmenter pour compenser l’absence éventuelle de Curry.

Golden State doit également composer avec plusieurs autres indisponibilités. Brandon Williams (ischio-jambiers), Moses Moody et Jimmy Butler (genou) sont forfaits. Gary Payton II reste incertain, tandis que Kristaps Porzingis s’est mis en retrait de l’équipe. De son côté, Will Richard a disputé la rencontre de mercredi avec une attelle au pouce gauche.

La situation est plus favorable à San Antonio, qui devrait pouvoir compter sur un effectif presque au complet. Devin Vassell (adducteur) et Tobias Harris (mollet) restent toutefois incertains après avoir manqué le déplacement à Chicago. Jayden Quaintance est quant à lui indisponible en raison d’un problème au genou.

Spurs – Warriors: les duels qui peuvent faire basculer le match

Victor Wembanyama face à Draymond Green, la bataille de la raquette Victor Wembanyama SAS VS Draymond Green GSW 30,3 Pts/match 11,7 Reb/match 3,2 Pts/match 4,9 Reb/match Le cinq probable des Warriors place Draymond Green au poste de pivot, et ses passes en tête de raquette sont l’arme des Warriors pour éloigner Victor Wembanyama du cercle. Dylan Harper contre Brandin Podziemski, deux meneurs à 30 minutes et plus Dylan Harper SAS VS Brandin Podziemski GSW 18,0 Pts/match 4,8 Passes/match 17,3 Pts/match 4,2 Passes/match Leurs lignes statistiques sont presque identiques, ce qui en fait le duel le plus équilibré du parquet, d’autant que Brandin Podziemski gagne en responsabilités si Stephen Curry ne joue pas.

L’opposition entre Victor Wembanyama et Draymond Green constitue l’un des duels les plus intéressants de cette rencontre. Le pivot français possède un avantage évident dans la raquette grâce à son impact offensif et défensif. Draymond Green apporte davantage dans l’organisation du jeu, avec un rôle essentiel dans la création depuis le haut de la raquette, malgré une contribution offensive limitée au scoring.

Sur les lignes arrière, Dylan Harper et Brandin Podziemski présentent des profils relativement proches, avec un temps de jeu important et une production offensive comparable. Le joueur des Warriors pourrait toutefois être davantage sollicité si Stephen Curry devait déclarer forfait, avec des responsabilités accrues dans la création et la conduite du jeu.

Quels paris joueurs privilégier pour Spurs – Warriors ?

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Rebonds Plus de 10,5 11,7 Saison 13,0 5 derniers 12/12 Matchs joués Les cinq derniers matchs confirment une moyenne de saison déjà supérieure à cette ligne. Dylan Harper SAS Points marqués Plus de 16,5 18,0 Saison 17,6 5 derniers 12/12 Matchs joués Plus de 30 minutes de jeu par soir et une régularité qui le maintient au-dessus du seuil depuis le début de la saison. Yaxel Lendeborg GSW Rebonds Plus de 6,5 7,4 Saison 7,6 5 derniers 12/12 Matchs joués Meilleur rebondeur des Warriors, il dépasse ce plafond en moyenne de saison comme sur les cinq derniers matchs. Brandin Podziemski GSW Points marqués Plus de 15,5 17,3 Saison 18,2 5 derniers 10/12 Matchs joués Il joue plus de 33 minutes par soir, et son rôle de créateur grandit si Stephen Curry est limité ou absent.

Les seuils retenus ici sont des lignes d’analyse fixées par la rédaction, et non des cotes de bookmaker, donc pour comparer les offres disponibles, notre sélection du meilleur bookmaker france peut servir de point de départ.

Historique des confrontations directes entre Warriors et Spurs

Confrontations directes San Antonio Spurs VS Golden State Warriors Warriors 113-127 Spurs San Francisco Warriors 113-126 Spurs San Francisco Spurs 108-109 Warriors Stephen Curry, 49 points San Antonio Spurs 120-125 Warriors Stephen Curry, 46 points San Antonio

Les confrontations de la saison dernière se sont soldées par une parfaite égalité (2-2), avec une particularité notable : l’équipe en déplacement a remporté chacune des quatre rencontres. Golden State s’était imposé à San Antonio en novembre, avant de voir les Spurs prendre leur revanche à San Francisco en février puis en avril.

Stephen Curry avait disputé uniquement les deux rencontres remportées par les Warriors, avec des performances offensives remarquables de 46 puis 49 points. La seconde victoire, obtenue en NBA Cup, s’était jouée à quelques secondes du buzzer. Le meneur avait inscrit les lancers francs décisifs à six secondes de la fin pour offrir un succès 109-108 à Golden State.

San Antonio a également changé de dimension depuis, avec un parcours qui l’a conduit jusqu’en finale NBA la saison dernière, avant une défaite 4-1 face aux Knicks. Cette nouvelle confrontation face aux Warriors représente donc un rendez-vous important pour les Spurs, qui souhaitent confirmer leur statut dans ce groupe de NBA Cup.

Notre pronostic Spurs – Warriors: analyse et paris conseillés

Pronostics Écart Golden State Warriors +10,5 Les Spurs gagnent leurs matchs à domicile par une marge moyenne plus faible que ce handicap, et Golden State n’a perdu que de sept points à Houston malgré la blessure de Stephen Curry après six minutes. Total Moins de 236,5 points La défense de San Antonio domine les débats, et leurs matchs à domicile dépassent rarement le seuil des 230 points. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 10,5 rebonds Sa moyenne de saison et sa moyenne récente se situent toutes deux au-dessus de cette ligne. Perf. joueur Yaxel Lendeborg plus de 6,5 rebonds Meilleur rebondeur des Warriors, il joue beaucoup de minutes que Stephen Curry soit sur le terrain ou non. Combiné Handicap des Warriors et Victor Wembanyama plus de 10,5 rebonds Le résultat du handicap et la production de Victor Wembanyama sous le panier reposent sur des facteurs différents.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 118-109 Golden State Warriors Écart de points : 9 · Total de points : 227

La bataille du rebond constitue l’un des principaux facteurs de cette confrontation. San Antonio capte 47,7 rebonds par match, contre 44,6 pour Golden State. Un avantage qui pourrait permettre à Victor Wembanyama de peser davantage dans la raquette, alors que Yaxel Lendeborg apparaît comme l’un des rares joueurs des Warriors capables de rivaliser physiquement dans ce secteur.

Notre analyse penche en faveur des Spurs, portés par leur série de victoires, leur meilleure gestion du ballon et l’excellente forme de Victor Wembanyama. Golden State conserve néanmoins une arme redoutable avec son adresse à trois points. Même en cas de difficulté, les Warriors disposent ainsi des ressources nécessaires pour rester au contact et éviter un écart supérieur à dix points. Les joueurs souhaitant profiter d’une offre de bienvenue peuvent consulter le code promotionnel Winamax et ses conditions avant toute mise.