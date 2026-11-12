Indiana Pacers – New York Knicks : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Notre pronostic NBA s’intéresse à l’affiche entre les Indiana Pacers et les New York Knicks, champions en titre, à la Gainbridge Fieldhouse. La rencontre se disputera dans la nuit de vendredi à samedi, avec un coup d’envoi prévu à 1h00, heure française. Il s’agira du deuxième match de groupe en NBA Cup pour chacune des deux formations.

Les deux franchises affichent un bilan de 0-1 dans le groupe B de la Conférence Est et n’ont donc déjà plus beaucoup de marge de manœuvre. Les Pacers, qui avaient éliminé New York en playoffs en 2024 puis en 2025, abordent cette rencontre après une saison particulièrement difficile, conclue avec seulement 19 victoires pour 63 défaites. Les Knicks avaient quant à eux remporté trois des quatre confrontations entre les deux équipes en saison régulière l’an passé.

Dans quel état de forme arrivent les Pacers et les Knicks ?

Forme : 5 derniers matchs Indiana Pacers 4-8 · 11e de l’Est · à domicile D V D D V 109,8 Pts/match 110,2 Pts encaissés -0,4 Différentiel 1j Repos New York Knicks 6-5 · 5e de l’Est · à l’extérieur V V V V D 114,2 Pts/match 98,4 Pts encaissés +15,8 Différentiel 1j Repos

Les Knicks (6-5, 5es à l’Est) ont connu un début de saison compliqué avec trois défaites consécutives, avant de redresser la barre en remportant six de leurs huit matchs suivants. New York restait même sur quatre victoires de rang avant de tomber face à Cleveland (115-107) mercredi.

James Harden a porté les Cavaliers avec 32 points. Après la rencontre, Mike Brown a reconnu avoir conservé trop longtemps son dispositif défensif à deux sur Donovan Mitchell. Cleveland a également bénéficié d’un nombre nettement supérieur de lancers francs, un sujet développé par notre équipe dans son article consacré à Jalen Brunson et son manque de passages sur la ligne des lancers francs.

En NBA Cup, les Knicks ont manqué leur entrée en matière en s’inclinant 98-93 à Philadelphie, tandis que les Pacers ont subi une lourde défaite (145-125) à Miami. Les rencontres de groupe comptant également pour le bilan de la saison régulière, une deuxième défaite compliquerait sérieusement la situation des deux franchises sur les deux tableaux.

Indiana (4-8, 11e à l’Est) a toutefois retrouvé le sourire mercredi en dominant Washington (114-101). Ce succès représente sa première victoire à domicile de la saison et la première à la Gainbridge Fieldhouse depuis la fin mars.

Comparatif des équipes : saison Indiana Pacers New York Knicks Knicks +5,1 110,6



115,7 Efficacité offensive Knicks -3,5 112,5



109,0 Efficacité défensive Knicks +7,0 41,1



48,1 Rebonds par match Knicks -0,5 14,7



14,2 Ballons perdus par match Pacers +3,2 % 46,8 %



43,6 % Réussite aux tirs

Sur l’ensemble de la saison, les Knicks affichent de meilleures statistiques qu’Indiana dans la plupart des secteurs, aussi bien offensivement que défensivement et au rebond. Les Pacers peuvent toutefois compter sur une meilleure adresse au tir, l’un de leurs rares avantages statistiques dans cette confrontation.

Le rythme de jeu pourrait également peser dans les débats. Indiana tourne à 101,1 possessions par match, contre 95,1 pour New York. Privés de Tyrese Haliburton, les Pacers ont tout intérêt à imposer un jeu rapide et une rencontre à fort volume offensif pour compenser leurs difficultés.

Les statistiques à domicile et à l’extérieur apportent un autre éclairage sur cette affiche. Les Knicks présentent un bilan équilibré de 2 victoires pour 2 défaites en déplacement, avec un différentiel moyen de +2,3 points. Indiana affiche de son côté un bilan de 1-5 à domicile, en incluant la rencontre disputée à Mexico, avec un écart moyen de -5,3 points.

Infos équipes et absences : Tyrese Haliburton manque aux Pacers, les Knicks au complet

Absences Indiana Pacers Tyrese Haliburton, ischio-jambiers gauches Absent Aaron Nesmith, genou droit Décision de dernière minute Ben Sheppard, ménisque du genou gauche (opération) Absent Johnny Furphy, genou Absent New York Knicks Aucune absence signalée

Tyrese Haliburton poursuit sa convalescence après une élongation aux ischio-jambiers gauches. Rick Carlisle a précisé mercredi que son meneur manquerait au moins dix jours supplémentaires, prolongeant ainsi l’absence de l’un des joueurs majeurs d’Indiana.

Aaron Nesmith reste incertain après avoir quitté la rencontre face à Washington en raison de douleurs au genou droit. Ben Sheppard et Johnny Furphy sont également indisponibles.

En l’absence de leur meneur titulaire, les Pacers devraient s’appuyer sur Andrew Nembhard, Pascal Siakam et Ivica Zubac. Kelly Oubre Jr. ou Braden Smith pourraient compléter le cinq de départ, tandis qu’Aaron Nesmith retrouverait sa place dans le cinq s’il obtient le feu vert médical.

Les Knicks ne signalent aucune absence. De retour mercredi après avoir manqué trois rencontres, Josh Hart est en concurrence avec Landry Shamet pour la dernière place dans le cinq majeur. Ils pourraient accompagner Jalen Brunson, Mikal Bridges, OG Anunoby et Karl-Anthony Towns. New York doit toutefois composer avec un calendrier chargé, après avoir enchaîné deux matchs en deux jours.

Les duels qui peuvent décider de Pacers – Knicks

Andrew Nembhard face à Jalen Brunson Andrew Nembhard IND VS Jalen Brunson NYK 17,1 Pts/match 7,8 Passes déc. 26,0 Pts/match 5,2 Passes déc. Andrew Nembhard fournit le plus de passes chez les Pacers et Jalen Brunson reste le principal scoreur de New York, deux profils qui décident du tempo de leur équipe. Ivica Zubac face à Karl-Anthony Towns Ivica Zubac IND VS Karl-Anthony Towns NYK 10,6 Pts/match 8,3 Reb/match 20,9 Pts/match 13,5 Reb/match New York domine aux rebonds, et Ivica Zubac est le seul intérieur d’Indiana capable de rivaliser. Pascal Siakam face à OG Anunoby Pascal Siakam IND VS OG Anunoby NYK 22,7 Pts/match 6,9 Reb/match 16,5 Pts/match 5,4 Reb/match Pascal Siakam porte davantage le scoring d’Indiana qu’OG Anunoby celui de New York, ce qui donne aux Pacers leur avantage individuel le plus net.

Le duel entre Jalen Brunson et Andrew Nembhard sera particulièrement intéressant à suivre. Depuis l’absence de Tyrese Haliburton, le meneur des Pacers a vu ses responsabilités dans la création du jeu augmenter. Dans la raquette, l’opposition entre Karl-Anthony Towns et Ivica Zubac pourrait également peser lourd dans l’issue de la rencontre. Le pivot d’Indiana monte progressivement en puissance et s’affirme comme l’intérieur qui manquait aux Pacers.

Sur les ailes, Pascal Siakam occupe une place plus importante dans le dispositif offensif d’Indiana qu’OG Anunoby dans celui des Knicks. Son efficacité sur la ligne des lancers francs mercredi, avec 12 tentatives converties sur 12, illustre notamment sa capacité à générer des points et à compenser l’absence du meneur titulaire.

Paris joueurs sur Pacers – Knicks, avec Karl-Anthony Towns, Pascal Siakam et Jalen Brunson

Les lignes retenues ici sont nos propres seuils d’analyse, à comparer avec celles des opérateurs, et le meilleur bookmaker france pour un marché donné n’est pas toujours le même.

Paris sur les performances individuelles Karl-Anthony Towns NYK Rebonds Plus de 11,5 13,5 Saison reb 13,6 5 derniers 11/11 Matchs joués Ses moyennes de saison et récente dépassent ce pari, face à une équipe d’Indiana nettement en difficulté aux rebonds. Pascal Siakam IND Points marqués Plus de 20,5 22,7 Saison pts 22,3 5 derniers 11/11 Matchs joués Le jeu d’Indiana passe par lui tant que Tyrese Haliburton est absent. Jalen Brunson NYK Points marqués Plus de 24,5 26,0 Saison pts 26,6 5 derniers 11/11 Matchs joués Indiana encaisse 114,0 points par match, et la production récente de Jalen Brunson se situe au-dessus de cette ligne.

Historique entre Knicks et Pacers, des playoffs aux quatre derniers matchs

Confrontations directes Indiana Pacers VS New York Knicks Pacers 125-108 Knicks Finale de conférence, match 6 Indianapolis Pacers 138-135 Knicks (prol.) Finale de conférence, match 1 New York Pacers 130-109 Knicks Deuxième tour, match 7 New York Knicks 136-110 Pacers New York Knicks 101-92 Pacers Indianapolis Pacers 137-134 Knicks (prol.) New York Knicks 114-113 Pacers Indianapolis

Indiana a pris le dessus sur New York lors des deux dernières confrontations en playoffs. Les Pacers avaient remporté leur série du deuxième tour en 2024 au terme d’un match 7 (4-3), avant de retrouver les Knicks en finale de la Conférence Est en 2025, avec une nouvelle qualification obtenue en six rencontres (4-2).

Le premier match de cette série en 2025 reste particulièrement douloureux pour New York. Les Knicks comptaient encore 14 points d’avance à moins de trois minutes du terme, avant de finalement céder en prolongation. Pascal Siakam avait ensuite été désigné meilleur joueur de la série.

La saison régulière suivante a toutefois tourné à l’avantage des Knicks, vainqueurs de trois des quatre confrontations. New York s’était notamment imposé 114-113 à Indianapolis en décembre, grâce à un tir primé décisif de Jalen Brunson dans les dernières secondes et une interception d’OG Anunoby. Ces précédents apportent un éclairage historique à cette affiche, sans nécessairement préfigurer son issue.

Notre pronostic NBA Pacers – Knicks et les paris à retenir

Pronostics Écart New York Knicks -1,5 La défense new-yorkaise est la meilleure des deux et domine aux rebonds, alors qu’Indiana n’a pas son meneur titulaire. Total Moins de 225,5 points Les matchs de New York à l’extérieur totalisent 216,8 points en moyenne et ceux d’Indiana à domicile 213,3. Perf. joueur Karl-Anthony Towns plus de 11,5 rebonds Il dépasse ce seuil sur la saison comme sur la période récente, face à une équipe qui perd la bataille des rebonds. Perf. joueur Pascal Siakam plus de 20,5 points Il a inscrit 28 points mercredi et concentre le jeu offensif d’Indiana en l’absence de Tyrese Haliburton. Combiné Karl-Anthony Towns plus de 11,5 rebonds + Pascal Siakam plus de 20,5 points Chaque pari dépend du rôle de son joueur et non de l’équipe qui gagne.

Pronostic sur le score du match Pacers 108-113 Knicks Écart de points : 5 · Total de points : 221

Nous privilégions une courte victoire des Knicks, dont la domination au rebond et la solidité défensive constituent des garanties plus fiables que celles affichées par Indiana. Les difficultés offensives des Pacers à domicile renforcent cette tendance, avec seulement 104,0 points inscrits en moyenne dans leur salle.

Pour espérer créer la surprise, Indiana devra imposer un rythme élevé dès les premières minutes, s’appuyer sur Pascal Siakam pour provoquer des fautes et convertir ses passages sur la ligne des lancers francs, tout en retrouvant l’intensité défensive affichée dans le quatrième quart-temps contre Washington. Trois conditions difficiles à réunir sur 48 minutes face à une équipe de New York supérieure au rebond. Les nouveaux joueurs souhaitant ouvrir un compte peuvent également consulter le code promotionnel Winamax et prendre connaissance des conditions de l’offre avant toute inscription.