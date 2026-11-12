Ivica Zubac commence à peser chez les Pacers

Pour leur première victoire à domicile de la saison, les Pacers ont pu compter sur un Ivica Zubac en grande forme, avec son meilleur match à Indiana puisqu’il a compilé 20 points et 12 rebonds, face aux Wizards.

« Il a montré sa détermination, il a imposé sa volonté », analyse Rick Carlisle. « On a besoin qu’il soit une force près du cercle. Pas seulement pour capter le ballon et conclure, mais aussi pour les rebonds, les points sur seconde chance. Je n’étais pas très chaud pour le faire jouer autant, mais on a eu besoin de chaque minute. »

L’ancien des Clippers a disputé 31 minutes. Si cela inquiète son entraîneur, c’est parce qu’il a été blessé en début de saison et a manqué cinq matches de suite.

« C’est dur de commencer la saison avec une blessure, que les gars soient habitués à jouer sans toi », indique le pivot. « On revient tout doucement, on essaie de rentrer dans le moule sans bousculer les choses. On y travaille toujours et on aura encore besoin de quelques matches pour trouver. On doit être soudé et on va réussir. »

Le récompenser encore davantage

Sur ses quatre premières sorties, coupées par sa blessure donc, il ne tournait qu’à 7 points de moyenne à 48% de réussite au shoot. Depuis trois rencontres ? Il monte en régime avec 15.3 unités de moyenne à 66% au shoot.

« Pour un joueur comme lui, qui est une telle force, qui est dominant dans la raquette, parfois, on peut sous-estimer à quel point il est fort », regrette Pascal Siakam. « Sur les derniers matches, on a mis l’accent sur lui, afin de profiter de sa présence, de s’assurer qu’on l’utilise correctement. Il est très bon pour être patient, pour s’intégrer dans notre système. On doit faire un meilleur travail pour le récompenser pour tout ça. »

Ce sera notamment le boulot de Tyrese Haliburton, quand le meneur de jeu sera de retour de son élongation aux ischio-jambiers, qui l’éloigne des terrains depuis deux semaines déjà.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16.0 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9.5 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAL/LAC 59 17.6 55.9 0.0 80.2 1.9 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2019-20 LAC 72 18.4 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22.3 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24.4 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28.5 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26.4 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32.8 62.8 0.0 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 LAC/IND 48 30.1 59.8 0.0 71.1 3.4 7.2 10.6 2.2 2.3 0.4 1.8 0.8 14.1 2026-27 IND 7 23.0 57.7 0.0 70.0 2.9 5.4 8.3 1.7 2.3 0.0 1.7 0.7 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.