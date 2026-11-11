L’infirmerie des Warriors continue de se remplir

Les victoires s’enchaînent pour les Warriors, mais les blessures aussi. Alors que Golden State vient de remporter son huitième match consécutif, Brandon Williams rejoint à son tour l’infirmerie.

Touché aux ischio-jambiers dès le premier quart-temps de la large victoire face aux Pelicans, le meneur avait dû quitter ses partenaires après moins de deux minutes de jeu. L’IRM passée dans la foulée a révélé une légère élongation, sans déchirure ni dommage structurel. Les Warriors ont annoncé qu’il serait réévalué dans une semaine.

Une absence embêtante pour Steve Kerr, qui avait trouvé en Brandon Williams un précieux relais sur le backcourt. Arrivé cet été, l’ancien des Mavericks tourne à 10.4 points, 2.3 passes et 2.1 rebonds en 16 minutes de moyenne.

Un déplacement de cinq matchs avec un effectif diminué

Son énergie, sa vitesse et sa capacité à attaquer le cercle vont sans doute manquer à Golden State, d’autant que l’infirmerie est déjà bien remplie.

Will Richard s’est lui aussi blessé, au pouce gauche, et doit encore déterminer s’il devra subir une opération. Gary Payton II est également gêné par son genou, tandis que Jimmy Butler et Moses Moody poursuivent leur convalescence. Sans oublier Kristaps Porzingis, qui a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses.

Pour compenser l’absence de Brandon Williams, Steve Kerr pourrait notamment solliciter davantage De’Anthony Melton, voire offrir quelques minutes supplémentaires à LJ Cryer.

Le calendrier ne va pourtant pas faciliter les choses. Après avoir remporté leurs six dernières rencontres à domicile, les Warriors débutent un « road trip » à Houston, San Antonio, New Orleans, Dallas et Memphis.

Brandon Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 POR 24 26.7 37.2 29.2 70.1 0.8 2.3 3.1 3.9 2.2 1.0 2.4 0.4 12.9 2023-24 DAL 17 6.6 37.0 20.0 64.7 0.2 0.5 0.8 1.0 0.2 0.1 0.4 0.1 3.2 2024-25 DAL 33 14.8 52.1 40.0 83.3 0.4 1.4 1.8 2.3 1.0 0.7 1.2 0.2 8.3 2025-26 DAL 66 22.2 47.2 23.2 79.3 0.5 2.4 2.9 3.9 1.6 0.9 1.9 0.3 13.0 2026-27 GSW 10 16.1 41.3 30.4 86.1 0.7 1.4 2.1 2.3 1.3 0.9 1.5 0.4 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.