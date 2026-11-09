Les Warriors vont devoir se passer de Will Richard

Encore un coup dur pour les Warriors. Alors que la franchise de la Baie vient pourtant d’enchaîner sept victoires de suite, elle perd un élément précieux de sa rotation avec la blessure de Will Richard.

Sélectionné en 56e position de la Draft 2025, l’arrière avait été l’une des bonnes surprises de Golden State la saison passée. En 69 matchs, il avait tourné à 6.4 points et 2.5 rebonds de moyenne pour ses débuts dans la Grande Ligue.

Moins productif pour entamer sa saison sophomore, il avait toutefois fini par retrouver son rôle. Celui d’un joueur de complément intelligent, précieux par ses coupes et ses déplacements sans ballon. D’autant qu’il affichait une belle progression à 3-points (42.9 %) sur les dix premiers matchs de l’exercice, qu’il avait tous disputés.

Titulaire à deux reprises sur les trois dernières rencontres des Warriors, avec notamment sa meilleure sortie de la saison face au Heat, Will Richard est déjà assuré de manquer la réception des Pelicans ce lundi.

« Il a enchaîné trois matchs où il a vraiment haussé notre énergie défensive. Défensivement, il a été une véritable nuisance pour nos adversaires », soulignait d’ailleurs Stephen Curry à propos de son jeune coéquipier.

Les Warriors vont avoir besoin de Gary Payton II

Golden State n’a pas encore donné de précisions sur la durée de son indisponibilité. Victime d’une déchirure du ligament collatéral ulnaire du pouce gauche, Will Richard pourrait toutefois manquer plusieurs semaines de compétition, selon la gravité de sa blessure et le traitement retenu.

Une chose est sûre : les Warriors vont devoir trouver des solutions. Avec les soucis de Gui Santos au genou, le staff californien pourrait notamment être amené à responsabiliser davantage Gary Payton II, même si ce dernier manque cruellement d’adresse depuis le début de saison (22.2 % à 3-points).

Même dans une période faste sur le parquet, les Warriors doivent donc composer avec un effectif diminué. Entre le cas épineux de Kristaps Porzingis et une infirmerie où figurent toujours Jimmy Butler et Moses Moody, Golden State va devoir préserver sa belle dynamique malgré une rotation de plus en plus réduite.

Will Richard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 GSW 69 20.0 46.8 33.5 85.2 1.0 1.5 2.5 1.3 1.9 1.2 0.8 0.1 6.4 2026-27 GSW 10 17.2 47.5 42.9 80.0 0.9 0.9 1.8 1.0 1.5 0.4 0.4 0.3 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.