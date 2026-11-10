Chicago Bulls – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le pronostic NBA Chicago Bulls – San Antonio Spurs se joue au United Center dans la nuit de mercredi 11 à jeudi 12 novembre 2026, à 2h00 heure française, entre des Texans sur neuf victoires de suite et l’équipe de Windy City qui n’a pas encore gagné à domicile (0-3).

Dans notre pronostic nba du jour, tout part de la défense de Chicago, qui encaisse 129,3 points par match et doit trouver une réponse à Victor Wembanyama.

Bulls et Spurs arrivent avec des dynamiques opposées

Forme : 5 derniers matchs Chicago Bulls 1-8 · 14e à l’Est · à domicile D D D D D 114,2 Pts/match 129,2 Pts encaissés -15,0 Différentiel 2j Repos San Antonio Spurs 9-2 · 2e à l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 120,4 Pts/match 103,2 Pts encaissés +17,2 Différentiel 1j Repos

Les Spurs affichent un bilan de 9-2, portés par neuf succès consécutifs et un 5-0 en déplacement, qui les installe à la deuxième place de la Conférence Ouest.

Lors de leurs cinq dernières victoires, ils l’ont emporté avec une marge moyenne de 17,2 points. Même leur succès d’un seul point contre Dallas (112-111) a mis en lumière la domination de Victor Wembanyama, auteur de 52 points, 24 rebonds et huit contres.

Chicago, lui, est à 1-8 et occupe la 14e place de la Conférence Est. Depuis sa victoire 132-125 à Milwaukee le 23 octobre, les Bulls ont perdu chaque rencontre, dont 121-127 face à Philadelphie dimanche à domicile.

Leur faiblesse défensive explique largement cette série noire : Chicago a concédé au moins 124 points lors de chacun de ses neuf matchs.

Comparatif des équipes : saison Chicago Bulls San Antonio Spurs Spurs +10,9 107,4



118,3 Efficacité offensive Spurs -16,9 123,6



106,7 Efficacité défensive Spurs +5,4 43,7



49,1 Rebonds par match Spurs -3,1 16,1



13,0 Ballons perdus Spurs +3,7 % 42,4 %



46,1 % Réussite aux tirs

L’écart de niveau se mesure d’abord à l’efficacité : San Antonio marque 118,3 points et en encaisse 106,7 pour 100 possessions, alors que Chicago en inscrit 107,4 et en accorde 123,6. Les Spurs affichent ainsi un net rating de +11,6, contre -16,2 pour les Bulls.

Chicago souffre également dans la gestion du ballon et sous les panneaux. Les Bulls perdent 16,1 possessions par rencontre, contre 13,0 pour San Antonio, et concèdent en moyenne plus de cinq rebonds de plus que leurs adversaires.

À domicile, les Bulls restent capables de scorer, avec 122,7 points de moyenne sur leurs trois matchs au United Center. Leur défense les trahit toutefois, puisqu’ils ont encaissé 128,0 points par match et perdu ces trois rencontres.

Le calendrier donne un petit avantage de fraîcheur à Chicago, qui a disposé de deux jours de repos. Les Spurs n’ont eu qu’une seule journée sans match après leurs confrontations successives contre Sacramento et Portland, avant de jouer à Phoenix lundi.

Absences chez les Bulls, rotation sous contrôle chez les Spurs

Absences Chicago Bulls Norman Powell, épaule Décision de dernière minute Nic Claxton, ischio-jambiers Décision de dernière minute Jalen Smith, doigt Décision de dernière minute Tobe Awaka, genou Décision de dernière minute Zach Collins, maladie Décision de dernière minute San Antonio Spurs Jayden Quaintance, genou Absent Tobias Harris, mollet gauche Décision de dernière minute

Chez les Spurs, Jayden Quaintance est indisponible en raison d’une blessure au genou, tandis que Tobias Harris, gêné au mollet gauche, est toujours incertain. Ce dernier n’a d’ailleurs pas encore disputé le moindre match avec San Antonio cette saison.

Mitch Johnson privilégie un cinq de départ à quatre arrières autour de Victor Wembanyama, aux côtés de De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper. Contre Phoenix, le pivot français n’est resté que 25 minutes sur le parquet lors du succès 122-96, malgré 40 points et neuf contres, une gestion qui illustre la volonté du coach de le préserver dès que l’enjeu disparaît.

La liste des incertains est nettement plus fournie à Chicago, où Norman Powell, Nic Claxton, Jalen Smith, Tobe Awaka et Zach Collins sont tous en décision de dernière minute. Les cinq majeurs communiqués peu avant le coup d’envoi seront donc déterminants.

Nic Claxton représente l’enjeu majeur : absent lors des huit premiers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, il n’a disputé qu’une rencontre et constitue la principale réponse des Bulls à la taille de Victor Wembanyama. Si Norman Powell est forfait, Isaac Okoro apparaît comme le candidat naturel pour intégrer le cinq de départ. Noa Essengue, ailier fort français disponible, est quant à lui présenté comme le futur défenseur à tout faire des Bulls.

Les duels qui peuvent faire basculer Bulls – Spurs

Caleb Wilson face à Victor Wembanyama Caleb Wilson CHI VS Victor Wembanyama SAS 19,3 Pts/match 6,3 Reb/match 30,1 Pts/match 11,9 Reb/match Caleb Wilson est le meilleur marqueur des Bulls, avec 21,2 points par match tandis que Victor Wembanyama évolue à un niveau de MVP depuis le début de la saison. Josh Giddey face à De’Aaron Fox Josh Giddey CHI VS De’Aaron Fox SAS 10,3 Pts/match 8,4 Passes/match 13,9 Pts/match 5,9 Passes/match Giddey dirige l’attaque des Bulls et De’Aaron Fox donne le rythme aux Spurs, et une équipe de Chicago qui perd plus de ballons que son adversaire ne peut pas se permettre de perdre ce duel.

Victor Wembanyama face à la raquette de Chicago représente le duel central de la rencontre. Caleb Wilson, Jalen Smith et Nic Claxton, s’il est disponible, devront se relayer pour tenter de le contenir, une mission qu’aucun intérieur des Bulls n’a réussie lorsqu’il avait inscrit 38 points à Chicago en novembre 2025.

Dans le backcourt, le déséquilibre est net : De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper forment trois porteurs de ballon capables de se partager la charge offensive, tandis que Josh Giddey doit assumer l’essentiel de la création pour Chicago. Les Bulls, qui perdent davantage de ballons que leurs adversaires, pourraient donc être particulièrement exposées à la pression défensive de San Antonio.

Les performances individuelles à cibler dans Bulls – Spurs

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 29,5 30,1 Saison PTS 32,6 5 derniers 11/11 Matchs joués Il a inscrit 40 points en 25 minutes à Phoenix, donc même un temps de jeu réduit dans une victoire confortable lui laisse une marge pour dépasser la ligne. Victor Wembanyama SAS Contres Plus de 3,5 3,9 Saison BLK (10 matchs) Il a signé huit contres contre Dallas puis neuf à Phoenix, et les Bulls jouent à un rythme plus élevé que les Spurs, ce qui multiplie les possessions et les tirs à contester. Caleb Wilson CHI Points marqués Plus de 18,5 19,3 Saison PTS 9/9 Matchs joués Le meilleur marqueur de Chicago récupère du volume de tirs si Norman Powell est absent, et les Bulls ont marqué au moins 105 points lors de chacun de leurs cinq derniers matchs.

Ces trois paris sur les performances individuelles reposent sur des lignes qui varient d’un opérateur à l’autre, d’où l’intérêt de savoir quel bookmaker choisir avant de placer une mise.

Historique des confrontations entre Bulls et Spurs

Confrontations directes Chicago Bulls VS San Antonio Spurs Spurs 129-114 Bulls Wembanyama 41 points, 16 rebonds San Antonio Spurs 121-117 Bulls Wembanyama 38 points Chicago Bulls 114-110 Spurs Chicago Bulls 139-124 Spurs San Antonio Bulls 122-116 Spurs San Antonio

Les Bulls ont enchaîné six succès dans les confrontations entre février 2023 et janvier 2025, mais les Spurs ont depuis remporté les deux dernières.

La plus récente, le 30 mars, s’est conclue par une victoire 129-114 de San Antonio, portée par 41 points et 16 rebonds de Victor Wembanyama. Les Spurs avaient auparavant gagné 121-117 à Chicago en novembre 2025.

Seuls ces deux résultats datent de moins d’un an. Les quatre succès des Bulls sur leurs cinq dernières rencontres au United Center reflètent donc davantage l’historique de la série que la dynamique actuelle, d’autant que Tiago Splitter, champion NBA en 2014 avec San Antonio comme joueur, dispute sa première saison sur le banc de Chicago.

Notre pronostic NBA Bulls – Spurs

Pronostics Écart San Antonio Spurs -9,5 Quatre des cinq dernières victoires de San Antonio se sont jouées avec 15 points d’écart ou plus, et Chicago a perdu trois de ses cinq derniers matchs par 14 points ou plus. Total Plus de 227,5 points Les Bulls ont encaissé au moins 124 points lors de chacun de leurs neuf matchs, et les Spurs ont marqué 119 points ou plus lors de quatre de leurs cinq derniers. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 29,5 points Sa moyenne sur les cinq derniers matchs se situe au-dessus de ce seuil et il reste l’atout numéro un de l’attaque des Spurs. Perf. joueur Caleb Wilson plus de 18,5 points Il mène le scoring de Chicago et récupère du volume si l’épaule de Norman Powell le prive de ce match. Combiné Wembanyama plus de 29,5 points + Caleb Wilson plus de 18,5 points Les deux paris reposent sur le meilleur marqueur de chaque équipe, donc aucun ne dépend de l’autre pour se réaliser.

Pronostic sur le score du match Chicago Bulls 108-124 San Antonio Spurs Écart de points : 16 · Total de points : 232

Les Spurs semblent capables de creuser l’écart au fil de la rencontre : quatre de leurs cinq dernières victoires l’ont été avec au moins 15 points d’avance, alors que Chicago a concédé des scores importants à chaque rencontre. Le plus de 227,5 points paraît également pertinent, San Antonio ayant franchi la barre des 119 points dans quatre de ses cinq derniers matchs.

Notre pronostic NBA privilégie une victoire 124-108 de San Antonio. L’efficacité offensive des Spurs à l’extérieur et les faiblesses défensives des Bulls laissent présager un écart confortable, pour un total proche de 232 points. Les nouveaux inscrits peuvent consulter un code promo Winamax avant leur premier dépôt.