Phoenix Suns – Los Angeles Clippers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Phoenix (3-6) accueille les LA Clippers (2-7) au Mortgage Matchup Center dans la nuit de mardi à mercredi, à 3 h heure française, pour un pronostic NBA Suns Clippers entre les 12e et 13e de la Conférence Ouest.

La franchise de l’Arizona sera en back-to-back après sa défaite 96-122 contre San Antonio lundi, tandis que Los Angeles, battu lors de ses quatre déplacements cette saison, reste sur un succès 139-123 face à la Nouvelle-Orléans dimanche, acquis avec la manière.

Où en sont les Suns et les Clippers avant ce duel de l’Ouest ?

Forme : 5 derniers matchs Phoenix Suns 3-6 · 12e Ouest · à domicile D D V V D 109,4 Pts/match 114,6 Pts encaissés -5,2 Différentiel B2B Repos LA Clippers 2-7 · 13e Ouest · à l’extérieur D D D D V 117,2 Pts/match 123,2 Pts encaissés -6,0 Différentiel 2j Repos

Les Clippers ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, leur seul succès, dimanche, ayant mis fin à une série de sept défaites consécutives.

Sur cette période, ils marquent 117,2 points et en encaissent 123,2, un déficit en partie lié à une défaite de 26 points à Minnesota.

Phoenix a gagné deux de ses cinq dernières rencontres, contre Orlando et Houston, avant de s’incliner lourdement à domicile face aux Spurs de Victor Wembanyama.

Ce léger avantage de repos pèse dans notre pronostic nba du jour, car Los Angeles a bénéficié d’un jour de pause entre deux rencontres quand Phoenix enchaîne à domicile.

Comparatif des équipes : saison Phoenix Suns LA Clippers Suns +2,4 112,6



110,2 Efficacité offensive Clippers -6,7 120,6



113,9 Efficacité défensive Clippers +2,1 38,8



40,9 Rebonds par match Suns -5,1 14,0



19,1 Ballons perdus Clippers +0,1 % 46,3 %



46,4 % Réussite aux tirs

Sur l’ensemble de la saison, Phoenix laisse en moyenne 120,6 points pour 100 possessions, tandis que Los Angeles en accorde 113,9. Cet écart défensif de 6,7 points dépasse l’avantage offensif des Suns, qui produisent 112,6 points pour 100 possessions contre 110,2 pour les Clippers.

Los Angeles est également pénalisé par ses pertes de balle : 19,1 par rencontre, contre 14,0 pour Phoenix. Cette différence offre aux Suns près de cinq possessions supplémentaires par match.

Dans la bataille des rebonds, les Clippers conservent toutefois un léger avantage, renforcé par l’absence de Mark Williams dans l’intérieur de Phoenix.

Le facteur domicile atténue cependant ces tendances. À l’extérieur, Los Angeles marque 107,8 points et en concède 121,0, tandis que Phoenix affiche 114,2 points inscrits et 117,7 encaissés devant son public.

Suns – Clippers : qui sera disponible de chaque côté ?

Absences Phoenix Suns Mark Williams, épaule gauche Absent Jordan Goodwin, mollet droit Incertain LA Clippers Brandon Ingram, talon droit et tendon d’Achille Absent Bradley Beal, genou Absent Jordan Miller, coiffe des rotateurs gauche Absent Yanic Konan Niederhauser, pied Absent Cam Christie, cheville droite Incertain

Brandon Ingram, arrivé de Toronto dans l’échange qui a envoyé Kawhi Leonard chez les Raptors, n’a toujours pas disputé le moindre match sous le maillot des Clippers. Opéré du talon droit, il souffre également d’une déchirure partielle du tendon d’Achille et demeure indisponible.

Bradley Beal, Jordan Miller et Yanic Konan Niederhauser sont aussi absents, tandis que Cam Christie est incertain en raison d’une entorse à la cheville droite.

Le cinq de départ probable de Los Angeles devrait réunir Darius Garland, Kris Dunn, Derrick Jones Jr., Rui Hachimura et Isaiah Jackson. Brook Lopez pourrait toutefois récupérer le poste de pivot, tandis que le rookie Keaton Wagler, cinquième choix de la draft 2026, et Max Strus, de retour d’une déchirure partielle de l’aponévrose plantaire, complètent la rotation.

Phoenix sera privé de Mark Williams, opéré de l’épaule gauche, tandis que le statut de Jordan Goodwin, blessé au mollet début novembre, reste incertain. Le cinq probable des Suns devrait aligner Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Miles Bridges et Oso Ighodaro, avec Collin Gillespie en sortie de banc. Ce dernier est le joueur le plus utilisé de la rotation, avec 24,6 minutes par match.

Duels clés entre Phoenix et Los Angeles

Devin Booker face à Darius Garland Devin Booker PHX VS Darius Garland LAC 25,3 Pts/match 4,9 Passes/match 21,2 Pts/match 7,0 Passes/match Devin Booker porte l’attaque des Suns, Darius Garland s’occupe de la création des Clippers, deux rôles élargis par les absences. Miles Bridges face à Rui Hachimura Miles Bridges PHX VS Rui Hachimura LAC 16,9 Pts/match 8,1 Reb/match 14,6 Pts/match 6,0 Reb/match Le duel des ailiers forts se joue aux rebonds, avec Mark Williams absent côté Phoenix.

Darius Garland porte la création offensive des Clippers en l’absence de Brandon Ingram et de Bradley Beal. Il sera opposé à Devin Booker, qui assume l’essentiel du scoring de Phoenix, dans un duel entre les deux meilleurs marqueurs de leur effectif respectif.

Dans la raquette, Miles Bridges devrait assumer une charge plus importante aux rebonds depuis le forfait de Mark Williams. Rui Hachimura, limité à 38,5% de réussite aux tirs, devra en revanche gagner en efficacité pour écarter de la raquette les intérieurs des Suns.

Paris joueurs sur Suns – Clippers, trois lignes à surveiller

Les trois lignes ci-dessous s’appuient sur des rôles accentués par les absences. Darius Garland et Devin Booker concentrent la création offensive de leur équipe respective, tandis que Miles Bridges demeure le principal rebondeur de Phoenix. Aucun des trois joueurs ne figure parmi les incertains.

Paris sur les performances individuelles Devin Booker PHX Points marqués Plus de 26,5 25,3 Saison pts 29,0 5 derniers 8/9 Matchs joués Premier marqueur de Phoenix, il tourne au-dessus de cette ligne sur les cinq derniers matchs. Darius Garland LAC Points marqués Plus de 20,5 21,2 Saison pts 21,0 5 derniers 9/9 Matchs joués Avec Brandon Ingram, Bradley Beal et Jordan Miller absents, son rôle ne change pas, et sa moyenne dépasse ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs. Miles Bridges PHX Rebonds Plus de 7,5 8,1 Saison reb 8,2 5 derniers 8/9 Matchs joués Sans Mark Williams, il reste le principal rebondeur de Phoenix, et sa moyenne dépasse ce plafond dans les deux échantillons.

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Clippers – Suns, ce que disent les dernières confrontations

Confrontations directes Phoenix Suns VS LA Clippers LA Clippers 117-93 Phoenix Suns Phoenix Phoenix Suns 114-103 LA Clippers Los Angeles Phoenix Suns 115-102 LA Clippers Phoenix LA Clippers 129-102 Phoenix Suns Los Angeles

Phoenix s’est imposé lors de sept des dix dernières confrontations entre les deux équipes.

La saison dernière, les deux formations se sont partagé les quatre rencontres. Kawhi Leonard, James Harden et Ivica Zubac, présents dans plusieurs de ces matchs, ont depuis quitté Los Angeles.

En playoffs, les Suns ont éliminé les Clippers 4-2 en finale de la Conférence Ouest en 2021, puis 4-1 au premier tour en 2023.

Notre pronostic pour Phoenix Suns – LA Clippers

Pronostics Écart LA Clippers +4,5 Phoenix joue sans jour de repos et son différentiel à domicile est trop faible pour couvrir cet écart avec confiance. Total Plus de 226,5 points Les Clippers à l’extérieur affichent 228,8 points cumulés par match, et les Suns à domicile 231,9, deux moyennes au-dessus de la ligne. Perf. joueur Devin Booker plus de 26,5 points Il concentre le scoring de Phoenix et dépasse cette statistique sur les cinq derniers matchs. Perf. joueur Miles Bridges plus de 7,5 rebonds L’absence de Mark Williams oriente les rebonds de Phoenix vers lui, et sa moyenne de saison dépasse la ligne.

Pronostic sur le score du match Phoenix Suns 118-115 LA Clippers Écart de points : 3 · Total de points : 233

Les Clippers restent sur quatre défaites en déplacement, un élément qui favorise Phoenix. Les Suns, qui présentent néanmoins la défense la plus fragile des deux formations, n’ont remporté que trois de leurs six rencontres à domicile et abordent la rencontre en back-to-back, alors que Los Angeles a pu profiter d’une journée de repos.

Notre pronostic de score privilégie tout de même une courte victoire de Phoenix, appuyée par une gestion du ballon nettement plus propre. Les nouveaux inscrits peuvent consulter le code promo Winamax avant de miser.