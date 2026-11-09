Les Clippers retrouvent la victoire en simplifiant leur jeu



« Ça fait du bien de se débarrasser de ce poids qui pesait sur nos épaules », convient Darius Garland avec un enthousiasme contenu. En battant les Pelicans hier, les Clippers ont mis fin à leur série de sept défaites de rang.

Ce qui a fait la différence sur cette partie ? « Comprendre ce qui nous pénalisait. En limitant nos pertes de balle, on peut faire basculer certains matchs en notre faveur. Il faut continuer à en parler aux joueurs et à leur montrer ce qu’ils doivent faire », rétorque Tyronn Lue.

L’enjeu des « turnovers » est le fil conducteur du début de saison des Californiens. Sur le mois d’octobre, sa formation était le plus mauvais élève de la ligue avec plus de 22 ballons perdus par rencontre. Considérable.

Face aux Pelicans, les Clippers en ont perdus deux fois moins (11), dont plusieurs sur la fin alors que le match était plié. Il s’agissait d’ailleurs de leur meilleure performance en la matière cette année.

Avec une mention spéciale pour Darius Garland, particulièrement généreux avec l’adversaire cette saison, à raison de plus de cinq ballons perdus chaque soir, le pire du championnat. Cette nuit, le meneur de jeu a affiché un bien meilleur ratio à 10 passes décisives et 2 ballons gâchés.

Faire plus simple

« J’ai trouvé que Darius avait bien fait avec des passes simples, avant de récupérer le ballon et d’attaquer, pour éviter que la défense adverse ait le temps de se replacer et de se concentrer sur lui. Et nous avons joué collectivement pendant les 48 minutes. Avec 34 passes décisives ce soir, on a fait circuler le ballon, attaqué et pris les bonnes décisions », apprécie Tyronn Lue.

Pour le technicien, cette idée de simplicité doit être centrale dans le jeu des Clippers. « Il était surtout important de prendre soin du ballon et de faire les choses simples. Notre devise et notre fil conducteur cette saison est de jouer pour les autres. Je trouve qu’ils l’ont bien fait ce soir. »

À voir si les Clippers parviennent maintenant à enchaîner pour tenter de redresser un bilan d’ensemble négatif à seulement 2 victoires et 7 défaites. Auteur d’une bonne sortie à 15 points en sortie de banc, Gradey Dick estime que ses coéquipiers et lui ne doivent pas « ressasser le match précédent », mais plutôt de tirer des leçons et de les appliquer à la rencontre suivante.

Darius Garland, selon qui les Clippers étaient « désespérés » avant d’affronter les Pelicans, reste persuadé que « tout va bien se passer. Ce groupe a énormément confiance en lui et en ses capacités. On a encore beaucoup de chemin à parcourir et on attend toujours le retour de quelques soldats (ndlr : Brandon Ingram, Bradley Beal…). Mais on fera avec les joueurs présents dans ce vestiaire, c’est certain. »