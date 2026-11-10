Avec leurs trois arrières, les Spurs libèrent Victor Wembanyama

« Il marque désormais à tous les niveaux. Et dès qu’il y a un changement défensif, ses coéquipiers n’ont qu’à envoyer le ballon tout en haut du panneau pour qu’il dunke. C’est tellement démoralisant et difficile à surmonter. Mais il fait ça à tout le monde ! »

Après avoir vu Victor Wembanyama inscrire 40 points en seulement 25 minutes face à ses Suns, Jordan Ott ne pouvait que constater les dégâts. Mais la remarque du coach de Phoenix parle aussi de l’évolution du jeu des Spurs.

Car si le Français a toujours été considéré comme une menace offensive à toutes les distances, même si son efficacité pouvait énormément fluctuer, San Antonio développe une formule particulièrement efficace pour le rapprocher du cercle : l’entourer de plusieurs créateurs capables de le servir au-dessus de la défense.

Trois créateurs pour une cible

En installant De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper dans son cinq, Mitch Johnson a pourtant fait un pari. Celui d’associer trois arrières qui aiment avoir le ballon, sans être de véritables spécialistes du tir extérieur.

Mais leur point commun est ailleurs : tous les trois peuvent attaquer la raquette, provoquer une aide défensive et donc trouver Victor Wembanyama lorsqu’il plonge vers le panier. Les adversaires sont alors confrontés à un dilemme : contenir le porteur du ballon ou empêcher le Français de s’envoler vers le cercle…

« Le plus important, c’est que j’ai des manieurs de ballon tout autour de moi, des joueurs auxquels on veut confier le ballon pour jouer le pick-and-roll avec moi. Ça facilite les choses », expliquait Wemby en présaison.

Et De’Aaron Fox ne tarit pas d’éloges sur sa cible : « Victor est probablement le meilleur joueur de l’histoire pour plonger vers le cercle après un écran, et probablement la meilleure cible de l’histoire sur les passes lobées. C’est pourquoi les adversaires essaient de l’éloigner du panier autant que possible. »

Une philosophie qui dépasse d’ailleurs le trio titulaire. Face aux Suns, Keldon Johnson a parfaitement illustré cette mécanique en développement, notamment sur cette séquence où il a envoyé son coéquipier au alley-oop.

Moins créer, davantage conclure

Cette évolution répond aussi à la volonté du staff de limiter les séquences où Victor Wembanyama doit créer son propre tir. De quoi l’économiser et lui permettre d’être le plus efficace possible, en attaque comme en défense.

« Quand il joue avec ses coéquipiers, cela pose vraiment des problèmes à l’adversaire, que ce soit grâce au spacing, au maniement du ballon ou aux combinaisons à deux ou trois joueurs. Les meilleurs joueurs de cette ligue, quand ils jouent avec leurs coéquipiers, deviennent parfois quasiment impossibles à arrêter », expliquait Mitch Johnson après la victoire face aux Wolves.

Les premiers résultats sont spectaculaires. Sur les 11 premiers matchs, les Spurs affichent ainsi un « Net Rating » de +28,9 points sur 100 possessions lorsque De’Aaron Fox, Stephon Castle et Dylan Harper évoluent autour de Victor Wembanyama, même si toutes les combinaisons autour du Français donnent des chiffres impressionnants…

Surtout, Victor Wembanyama convertit 67,3% de ses tirs à deux points lorsqu’il joue avec ce trio, contre 59% sur l’ensemble de ses minutes. Et 28% de ses shoots sont des dunks, contre 18% lors de ses trois premières saisons.

La contrepartie ? Avec trois arrières au tir extérieur encore irrégulier, les défenses peuvent parfois se resserrer et compliquer l’attaque placée. Mais San Antonio dispose d’un avantage assez rare pour contourner ce problème : un joueur capable d’aller chercher des passes que personne d’autre ne peut atteindre !

Dominer sans s’épuiser

Cette recherche d’efficacité répond aussi à un impératif physique. Avec ses 2m24, son activité défensive et ses déplacements permanents, Victor Wembanyama possède un jeu particulièrement énergivore. Une limite que les Knicks avaient exploité lors des dernières Finals, en multipliant les contacts et les déplacements pour l’épuiser.

Son rendement avait alors nettement chuté au-delà de 30 minutes de jeu, poussant Mitch Johnson à reconnaître : « Je dois m’assurer de l’aider à avoir l’énergie nécessaire pour finir le match aussi fort qu’il doit le finir. »

D’où l’intérêt de lui faciliter la tâche offensivement. Comme l’illustre le graphique ci-dessous, Victor Wembanyama est capable de produire des performances exceptionnelles en très peu de temps. Face aux Suns, il a ainsi atteint un « Game Score » de 42,3 en seulement 25 minutes !

Créé par John Hollinger, cet indicateur synthétise la production statistique d’un joueur sur un match (points, rebonds, passes, interceptions, contres, adresse, pertes de balle…), sans tenir compte du temps de jeu. Au-dessus de 40, la performance est exceptionnelle. Or, là où les autres superstars ont généralement besoin de 35 à 45 minutes pour atteindre ce niveau, Wemby y parvient parfois en moins de 30 minutes.

Une capacité à dominer sur des temps de jeu relativement courts qui souligne tout l’intérêt du système développé par Mitch Johnson. En multipliant les situations où Victor Wembanyama n’a plus qu’à conclure, les Spurs peuvent maximiser son rendement offensif sans lui demander de dépenser autant d’énergie à créer ses propres tirs. Une économie d’efforts potentiellement précieuse pour conserver son impact défensif jusqu’au bout des rencontres.

En janvier 2024, Gregg Popovich expliquait déjà : « Ils commencent à comprendre qu’il mesure 2,24 m, qu’ils peuvent lui envoyer le ballon en l’air et que, lorsqu’il plonge vers le cercle, ils doivent trouver la bonne passe. » Et pour cela, les Spurs semblent donc transformer leur fameux « drive & kick » en « drive & lob ».

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 10 30.3 50.5 30.6 77.1 2.9 9.1 12.0 3.0 2.0 1.2 2.2 4.0 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.