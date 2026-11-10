Luka Doncic a pensé au premier souvenir NBA de Cameron Carr

Pour son premier véritable passage dans la rotation des Lakers, Cameron Carr a vécu un moment qu’il n’oubliera pas. Auteur de son premier panier en NBA sur un dunk en contre-attaque, servi par Luka Doncic, le rookie a également pu compter sur son illustre coéquipier pour lui récupérer le ballon du match !

Un joli geste qui illustre la belle ambiance régnant au sein des Lakers, vainqueurs des Hawks lundi pour signer une sixième victoire consécutive et conforter leur première place à l’Ouest.

Absent face à Detroit, Luka Doncic a repris la main avec 32 points, 8 rebonds et 10 passes décisives. Dans son sillage, les Californiens ont rapidement pris les commandes, malgré le retour des Hawks en seconde période.

L’occasion pour Cameron Carr, récemment envoyé en G-League, de montrer de jolies choses en sept minutes de jeu. Et pour Luka Doncic de veiller à ce que son jeune coéquipier conserve un souvenir de cette soirée.

« Bien sûr, tu as toujours envie de te rappeler de ton premier panier marqué en NBA », a expliqué le Slovène. « C’était important pour moi qu’il le récupère aujourd’hui. Il a été bon dès qu’il est entré et a réussi à scorer. »

Un vestiaire aux petits soins

C’est ensuite l’entraîneur JJ Redick qui est venu remettre le fameux ballon à son jeune arrière dans le vestiaire. Une attention que n’avait pas reçue Sandro Mamukelashvili à ses débuts en NBA avec les Bucks.

« C’était un putback contre Miami », se rappelle l’ailier. « Mais non, franchement… J’ai eu des vétérans formidables à mes côtés, mais personne ne s’en préoccupait vraiment. Nous étions à Miami. Tout le monde cherchait à sortir de la salle. Je ne sais pas exactement ce qu’ils avaient en tête, mais ils ne se souciaient pas de ça. »

Une anecdote qui en dit long sur la camaraderie régnant au sein du vestiaire des Lakers, capables de continuer à gagner malgré les absences de leurs cadres. La veille, ils avaient ainsi battu Detroit sans Luka Doncic, grâce notamment aux 43 points d’Austin Reaves, avant de s’imposer à Atlanta sans ce dernier.

« Cela nous permet de développer notre résilience », a déclaré Walker Kessler. « JJ en parle souvent : il faut apprendre à traverser les moments difficiles et comprendre que, pour devenir une équipe capable de remporter le titre, il faut savoir réagir face à ce genre d’adversité. »