John Collins a rebondi face aux géants de Washington

Arrivé durant l’intersaison à Detroit, John Collins peinait à trouver ses marques sous ses nouvelles couleurs. Avant ce match face aux Wizards, il ne tournait d’ailleurs qu’à 9,2 points de moyenne…

Mais face à Washington, c’est justement l’ex des Clippers qui se montre le premier. Alors que les Pistons sont à la peine dans leurs entames de match cette saison, John Collins inscrit 9 des 18 premiers points de son équipe.

« Il a été impliqué et je pense que c’est la chose la plus importante pour lui », souligne son entraîneur, JB Bickerstaff. « Nous cherchons à trouver un équilibre entre les moments où il évolue au poste 4 et ceux où il évolue au poste 5. Tout au long de sa carrière, quand il s’est retrouvé dans des situations de « pick-and-roll », il a été bon pour jouer dans les petits espaces. Il peut aussi rentrer des tirs. Donc, nous sommes en train d’apprendre. Nous cherchons simplement la meilleure utilisation de chaque gars. »

Face aux Wizards, John Collins a justement été titularisé au poste 5. Un changement lié à l’entrée de Daniss Jenkins dans le cinq majeur, à la place de Paul Reed, pivot titulaire en l’absence de Jalen Duren. L’arrière a ainsi été récompensé après sa prestation de la veille, avec 31 points malgré la défaite face aux Lakers.

Un intérieur qui ne manque pas de répondant

Et malgré son déficit de taille face aux intérieurs de Washington, John Collins n’a pas hésité à aller au combat. Au début du troisième quart-temps, il profite ainsi d’un écran retard beaucoup trop timide d’Alexandre Sarr pour le dépasser et réussir une claquette dunk.

« Il a été incroyable », félicite Cade Cunningham. « Nous l’avons mis dans plusieurs positions et ce soir, il a débuté au poste 5. Il a fait un excellent travail pour trouver ses espaces et rester agressif. Il s’est battu. »

Malgré la présence d’Anthony Davis et d’Alexandre Sarr dans la raquette adverse, John Collins termine meilleur marqueur de Detroit avec 24 points à 9/13 au tir, auxquels il ajoute 10 rebonds. Sa meilleure prestation de la saison, qui a aidé les Pistons à résister aux 44 points d’Anthony Davis pour s’imposer de 11 points.

Reste désormais à confirmer sur les prochains matchs, après un début de saison marqué par trop d’irrégularité.

« Ce sont les hauts et les bas d’une saison NBA », relativise John Collins. « Hier soir, nous avons perdu et cela laisse toujours un goût amer, indépendamment de ma prestation individuelle. Le plus important, c’est de rester calme et d’être régulier. Je vais faire de mon mieux pour l’être lors des 72 prochains matchs. »

John Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 ATL 74 24.1 57.6 34.0 71.5 2.4 4.9 7.3 1.3 2.9 0.6 1.4 1.1 10.5 2018-19 ATL 61 30.0 56.0 34.8 76.3 3.6 6.2 9.8 2.0 3.3 0.4 2.0 0.6 19.5 2019-20 ATL 41 33.2 58.3 40.1 80.0 2.8 7.3 10.1 1.5 3.4 0.8 1.8 1.6 21.6 2020-21 ATL 63 29.3 55.6 39.9 83.3 1.9 5.5 7.4 1.2 3.1 0.5 1.3 1.0 17.6 2021-22 ATL 54 30.8 52.6 36.4 79.3 1.7 6.1 7.8 1.8 3.0 0.6 1.1 1.0 16.2 2022-23 ATL 71 30.0 50.8 29.2 80.3 1.1 5.4 6.5 1.2 3.1 0.6 1.1 1.0 13.1 2023-24 UTH 68 28.0 53.2 37.1 79.5 2.3 6.1 8.5 1.1 2.8 0.6 1.4 0.9 15.1 2024-25 UTH 40 30.5 52.7 39.9 84.8 2.2 6.0 8.2 2.0 2.9 1.0 2.6 1.0 19.0 2025-26 LAC 69 27.1 55.2 40.6 76.6 1.6 3.7 5.3 1.0 2.7 0.9 1.4 0.7 13.6 2026-27 DET 10 26.5 50.0 38.5 69.2 1.8 4.3 6.1 0.8 2.6 0.6 0.8 1.0 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.