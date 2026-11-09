Un retard à l’allumage fatal aux Pistons

Malgré l’absence de Luka Doncic, les Lakers ont pris le meilleur sur les Pistons. Grâce au coup de chaud d’Austin Reaves, auteur de 43 points, mais aussi grâce au début de match complètement raté des joueurs de JB Bickerstaff. Après douze minutes de jeu, Detroit n’avait inscrit que 14 points et avait déjà perdu sept ballons…

« Nous avons perdu sept ballons et c’est l’une des meilleures équipes pour se créer des points sur pertes de balle. Nous n’avons pas réalisé le début de rencontre escompté », regrette le tacticien des Pistons.

Ce n’est pas la première fois cette saison que Detroit peine à lancer la machine. Lors du match d’ouverture face aux Celtics, les Pistons ont accusé jusqu’à 22 points de retard avant de renverser la rencontre en seconde période.

Même scénario, mais sans remontée victorieuse, face aux Sixers. Detroit comptait alors 14 points de retard à la mi-temps et, malgré un sursaut dans le dernier acte, les coéquipiers de Cade Cunningham avaient fini par s’incliner.

Face aux Lakers, les Pistons ont bien tenté de combler leur retard au fil des quart-temps, mais leur réveil a été trop tardif pour éviter une défaite de cinq points.

« Je dois revoir les images pour essayer d’en déterminer la cause », reconnaît JB Bickerstaff au sujet des entames ratées de son équipe. « Parfois, nos titulaires réalisent de bons débuts de match. Donc je dois comparer les deux et voir ce que je peux faire pour que nous puissions réaliser de meilleurs débuts de match. »

Cade Cunningham et Duncan Robinson muselés

Cette entame catastrophique s’explique aussi par les difficultés de Cade Cunningham et Duncan Robinson, étouffés par la défense des Lakers. Les deux joueurs n’ont ainsi inscrit aucun point en première mi-temps !

Certes, ils ont fini par se lancer après la pause. Cade Cunningham a fini avec 14 points à 6/15 au tir, tandis que Duncan Robinson en a ajouté 12 à 4/12. Un réveil qui n’a pas suffi à effacer les dégâts de la première période.

Pour JB Bickerstaff, la défense des Lakers a parfaitement réussi à les priver d’espaces, mais il estime également ne pas avoir suffisamment aidé ses joueurs à trouver des solutions.

« Ils ont fait un excellent travail pour les entourer et ne pas leur donner les espaces dont ils avaient besoin », analyse encore le coach de Detroit. « Quand ils essayaient d’attaquer, ils se retrouvaient face à deux ou trois joueurs. C’est de ma faute, j’aurais dû les aider davantage. Je dois être meilleur. »