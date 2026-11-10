Le MVP de la nuit | La nouvelle masterclass de Wemby

Depuis que la NBA prend en compte le temps de jeu, c’est à dire, depuis 1951, un seul joueur avait atteint la barre des 40 points en 25 minutes et moins. Il s’agit de Sleepy Floyd, l’ancien arrière des Warriors, et c’était en 1991. Cette nuit, Victor Wembanyama a rejoint ce club très, très fermé puisque le Français a compilé 40 points, 11 rebonds et 9 contres en 25 minutes face aux Suns.

Au passage, c’est son deuxième match en quelques jours avec au moins 40 points, 10 rebonds et 8 contres, et seul un joueur avait déjà réalisé un tel exploit dans la même saison : Wilt Chamberlain évidemment !

Voilà pour la partie statistique. Pour le reste, on laisse parler Devin Booker : « C’est quelque chose que nous n’avions encore jamais vu… Son instinct pour le jeu est également exceptionnel… C’est un duel très difficile… »

Si difficile que Wemby a marché sur les Suns, qu’il s’agisse d’inscrire un « finger roll » en partant de la ligne des 3-points, ou de contrer un tir à deux mains, quasiment sans sauter. Pourtant les Suns ont insisté, mais le Français est encore plus infranchissable cette saison.

« Je dois réserver les choses physiquement extraordinaires aux situations extraordinairement difficiles, et ne pas y avoir recours au quotidien », sourit le Français. « Mes adversaires ne peuvent pas vraiment me placer dans une situation à laquelle je n’ai aucune réponse. Désormais, je dois simplement éviter de me battre moi-même. »

Cette maîtrise tranche avec certaines périodes de ses premières saisons, lorsque Wemby pouvait parfois essayer de montrer toute l’étendue de son talent sur une seule possession.

« Il possède tellement d’armes et d’options », enchaîne Mitch Johnson. « Sa maturité et sa compréhension de la décision à prendre dans chaque situation sont essentielles, car ses coéquipiers vont souvent agir différemment en fonction de ce qu’il décide. L’harmonie et le rythme qu’il développe avec eux sont très importants. »

Le jeu ralentit pour Wemby

L’évolution la plus spectaculaire n’est peut-être pas physique ou technique. Elle concerne la vitesse avec laquelle Victor Wembanyama analyse ce qui se déroule autour de lui.

« Le jeu ralentit pour lui », constate son entraîneur. « Il commence à voir et à reconnaître les situations plus rapidement. Cela peut sembler contradictoire, mais lorsque vous reconnaissez les choses plus vite, le jeu ralentit. Cela permet ensuite de manipuler la défense, de dicter ce qui se passe ou simplement de prendre des décisions avec calme et maîtrise. »

Lorsqu’on ajoute ses qualités physiques et techniques à cette lecture de plus en plus précise, les solutions défensives deviennent presque inexistantes. Face aux Suns, Victor Wembanyama a marqué sur des « alley-oops », un tir extérieur, un « fadeaway » depuis la ligne de fond, des rebonds offensifs…

À l’autre bout du terrain, sa présence a transformé chaque tentative près du panier en prise de risque. Une séquence face à Collin Gillespie a parfaitement résumé son emprise : un premier tir contré, une seconde tentative déviée, puis un dunk du Français sur la contre-attaque suivante.

Un impact même loin du ballon

Mitch Johnson insiste également sur la progression de Victor Wembanyama lorsqu’il n’est pas directement impliqué dans l’action initiale. Le Français comprend mieux comment une décision prise loin du ballon peut finir par lui offrir une occasion près du cercle.

« Il commence à comprendre l’effet domino de ses décisions », explique le coach. « Il peut se trouver à l’opposé du ballon au début d’une action et tout de même obtenir une opportunité près du cercle à la fin. Il comprend que tout est lié et qu’il n’a pas besoin d’être directement impliqué dans la première action. »

Le système des Spurs ne consiste donc pas simplement à donner le ballon à leur superstar et à s’écarter.

« Pour moi, un système, c’est simplement du bon basket, avec cinq joueurs qui fonctionnent bien ensemble », rappelle Mitch Johnson. « Il doit être construit autour des qualités des meilleurs joueurs disponibles. Victor possède une énorme attraction près du cercle et beaucoup de talent. Nous avons aussi des arrières très à l’aise avec le ballon et des shooteurs. Mon travail consiste à assembler ces pièces. »

Interrogé sur le nombre de records que son leader pourrait encore battre au cours de sa carrière, Mitch Johnson ne s’est pas risqué à dresser une liste.

« Je vais simplement répondre : beaucoup », sourit-il. « Je ne suis pas un grand spécialiste des records et j’ai l’impression qu’on en invente pour tout aujourd’hui. Mais la liste devrait être très, très longue. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAS 71 29.7 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAS 46 33.2 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAS 64 29.2 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0 2026-27 SAS 10 30.3 50.5 30.6 77.1 2.9 9.1 12.0 3.0 2.0 1.2 2.2 4.0 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.