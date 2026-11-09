Plusieurs équipes intéressées par Kevin Porter Jr.

Coupé par les Bucks quelques jours avant le début de la saison régulière, Kevin Porter Jr. n’a toujours pas retrouvé d’équipe, trois semaines après le début des hostilités. Pourtant, à en croire Jake Fisher, le meneur de jeu est dans le viseur de plusieurs franchises…

Au premier chef, les Kings, déjà intéressés le mois dernier. Ils cherchent un vétéran pour épauler le talentueux Darius Acuff Jr, qui tourne à 25.9 points de moyenne et l’ancien de Houston possède ce profil, avec également Gabe Vincent, précise notre confrère. De plus, comme Sacramento vient de se séparer de Nique Clifford, les Californiens ont de la place dans leur effectif pour une telle signature.

Ce serait déjà plus compliqué pour Denver, autre équipe intéressée par le meneur de jeu. Les Nuggets ont certes encore une place de libre dans leur groupe mais sont également dans le rouge très foncé financièrement, en plein « second apron ». Signer Kevin Porter Jr, même au minimum, leur coûterait très cher.

Il reste alors deux franchises : les Blazers et le Heat. Les premiers ont récemment perdu sur blessure, pour quelques semaines, Ja Morant et, pour quelques mois, Vit Krejci. Sans oublier l’absence prolongée de Shaedon Sharpe. Avec ses qualités offensives, Kevin Porter Jr. pourrait apporter des points qui vont manquer dans l’Oregon.

Pour Miami, pas sûr en revanche qu’il soit le bon profil. En panne depuis le début de saison, le Heat cherche des solutions mais a surtout des soucis défensifs et, dans ce domaine, le joueur de 26 ans n’est clairement pas une référence. Il a néanmoins l’avantage d’avoir évolué aux côtés de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee.

Kevin Porter Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 50 23.2 44.2 33.5 72.3 0.4 2.8 3.2 2.2 2.7 0.9 1.9 0.3 10.0 2020-21 HOU 26 32.1 42.5 31.1 73.4 0.8 3.0 3.8 6.3 2.3 0.7 3.5 0.3 16.6 2021-22 HOU 61 31.3 41.5 37.5 64.2 0.7 3.7 4.4 6.2 2.6 1.1 3.1 0.4 15.6 2022-23 HOU 59 34.3 44.2 36.6 78.4 1.3 4.0 5.3 5.7 2.6 1.4 3.2 0.3 19.2 2024-25 LAC/MIL 75 19.8 44.9 31.1 76.9 0.6 3.1 3.7 3.4 1.6 1.1 1.8 0.2 10.3 2025-26 MIL 38 33.2 46.5 32.2 87.8 0.9 4.3 5.2 7.4 2.3 2.2 2.9 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.