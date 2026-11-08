Un an après, le Thunder récupère Nique Clifford à prix réduit

Un an et demi après l’avoir envoyé chez les Kings, le Thunder remet la main sur Nique Clifford ! Selon ESPN, Oklahoma City récupère en effet l’arrière de 24 ans en échange de deux seconds tours de Draft. Une opération qui ressemble à une nouvelle bonne affaire pour Sam Presti.

Car lors de la Draft 2025, le Thunder avait sélectionné Nique Clifford en 24e position, avant de l’expédier immédiatement à Sacramento contre un premier tour de Draft 2027 des Spurs, protégé 1-16.

Dix-sept mois plus tard, Oklahoma City récupère donc le joueur pour seulement deux seconds tours… sans même restituer le choix obtenu à l’époque !

Un premier tour de Draft en prime ?

Si le choix des Spurs tombe entre la 17e et la 30e place en juin, le Thunder aura ainsi récupéré Nique Clifford tout en conservant un premier tour de Draft. Dans le cas contraire, ce choix sera converti en deux seconds tours.

Une jolie opération pour Sam Presti, d’autant que le contrat du joueur reste très abordable : 3,3 millions de dollars cette saison, puis 3,4 millions la suivante, après l’activation récente de son option par Sacramento.

Selon Bobby Marks, le Thunder peut d’ailleurs absorber son salaire dans une « trade exception » créée cet été, sans se retrouver soumis au « hard cap » du second apron.

Les Kings tournent déjà la page

Sportivement, Nique Clifford peut également rendre service à OKC, confronté aux blessures de Jalen Williams et Cason Wallace. Après une première saison encourageante à Sacramento (8,6 points, 3,8 rebonds et 2,4 passes en 75 matchs), l’ancien de Colorado State avait quasiment disparu de la rotation de Doug Christie depuis la rentrée.

D’après HoopsHype, les Lakers et les Nuggets s’intéressaient également à son profil. Oklahoma City devra toutefois libérer une place dans son effectif, éventuellement en coupant Dalen Terry, dont le contrat n’est pas garanti.

De leur côté, les Kings récupèrent deux choix de Draft, disposent de deux places dans leur effectif et possèdent désormais une marge d’environ six millions de dollars sous la « luxury tax ».

Reste cette curieuse gestion : après avoir sacrifié un premier tour pour acquérir Nique Clifford, Sacramento le laisse maintenant repartir à prix réduit, moins de deux semaines après avoir activé son option pour 2027/28…

Nique Clifford Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SAC 75 25.1 41.8 33.3 72.2 0.9 2.9 3.8 2.4 2.1 0.9 1.5 0.3 8.6 2026-27 SAC 8 6.2 35.3 12.5 0.0 0.1 0.8 0.9 1.0 0.8 0.3 0.6 0.0 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.