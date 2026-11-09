En difficulté, Andrew Wiggins perd sa place de titulaire

Après un début de saison plus compliqué que prévu, Erik Spoelstra a décidé de modifier son cinq majeur. Pour affronter Sacramento, l’entraîneur du Heat a titularisé Pelle Larsson aux côtés de Davion Mitchell, Klay Thompson, Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Conséquence directe : Andrew Wiggins a débuté sur le banc pour la première fois depuis le 9 mars 2024, lorsqu’il évoluait encore avec les Warriors. Il s’agissait seulement de sa 13e apparition comme remplaçant en saison régulière depuis le début de sa carrière.

« Ce sont des décisions difficiles. J’ai vraiment de l’empathie pour Wiggs », reconnaît Erik Spoelstra. « Pelle nous apporte cette capacité à créer du lien, ainsi qu’une énergie et une dureté constantes pour compléter ce groupe. »

Un cinq majeur qui ne fonctionnait pas

Il faut dire que sur les neuf premières rencontres, le cinq majeur comprenant Andrew Wiggins affichait un différentiel négatif de -8.9 points pour 100 possessions en 109 minutes.

À l’inverse, la même unité avec Pelle Larsson affichait un différentiel positif de +22,5 points pour 100 possessions en 26 minutes. La tendance s’est confirmée face aux Kings puisque le nouveau cinq du Heat a dominé Sacramento de 12 points pendant ses 11 minutes communes.

Pelle Larsson a ainsi terminé avec 11 points à 4/7 aux tirs, dont 3/4 derrière l’arc, 3 rebonds et 3 passes. Le Suédois a toutefois été limité à 22 minutes par ses fautes, avant d’être exclu à moins de deux minutes du terme.

Son profil semble mieux s’intégrer autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Peu gourmand en ballons, il fait circuler le jeu, défend avec intensité et peut sanctionner les espaces laissés derrière l’arc.

Des statistiques au plus bas pour Wiggins

La rétrogradation d’Andrew Wiggins sanctionne tout de même un début de saison particulièrement difficile. Avant le déplacement à Sacramento, l’ailier affichait ses plus faibles moyennes en carrière aux points (8.6), tirs tentés (8.4), lancers francs (0.7), rebonds (3.1), passes décisives (1.7), interceptions (0.6) et temps de jeu (26 minutes).

Son impact collectif était également préoccupant. Sur les neuf premières rencontres, Miami avait été dominé de 14,3 points pour 100 possessions lorsqu’Andrew Wiggins se trouvait sur le parquet. Sans lui, le Heat présentait au contraire un différentiel positif de 2,1 points.

Pour sa première sortie de banc depuis plus de deux ans, l’ancien All-Star a disputé 31 minutes. Il a terminé avec 6 points à 2/6 aux tirs, 3 rebonds et une passe. « Wiggs a été bon avec le deuxième cinq », a néanmoins assuré Erik Spoelstra. « Nous sommes à un moment de la saison où tout le monde doit être prêt à contribuer. »

Une victoire, mais toujours des fragilités

Le changement a accompagné une victoire compliquée, mais précieuse, du Heat sur le parquet des Kings (114-108). Giannis Antetokounmpo a ainsi compilé 29 points, 14 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres, tandis que Klay Thompson a inscrit 23 points avec sept paniers primés.

Miami a également bénéficié des 18 points de Bam Adebayo et des 17 points et 11 passes décisives de Davion Mitchell. Le Heat a d’ailleurs établi son record de la saison avec 18 tirs à 3-points réussis.

Sa défense a surtout limité Sacramento, certes un adversaire faible, à 49 points et 37% de réussite après la pause.

« Nous devons construire notre identité à partir de cela », insiste Erik Spoelstra. « Sur nos trois derniers matchs, nous avons réussi de très bonnes mi-temps sur le plan défensif. Il faut maintenant devenir plus constants et essayer d’enchaîner deux mi-temps complètes à Utah. »

Reste à savoir si la sortie de banc d’Andrew Wiggins constitue un simple ajustement ou un changement durable.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36.2 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35.1 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37.2 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36.3 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 34.8 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 MIN/GSW 54 34.4 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2020-21 GSW 71 33.3 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GSW 73 31.9 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GSW 37 32.2 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GSW 71 27.0 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GSW/MIA 60 30.7 44.8 37.4 76.3 1.5 3.0 4.5 2.6 1.7 1.0 1.7 0.8 18.0 2025-26 MIA 68 30.3 47.5 41.4 78.4 1.7 3.1 4.8 2.7 2.3 1.1 1.5 1.0 15.4 2026-27 MIA 10 26.4 40.2 31.7 66.7 1.0 2.1 3.1 1.6 2.0 0.5 1.2 0.8 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.