Erik Spoelstra cherche encore l’identité de son Heat

Erik Spoelstra ne s’attendait pas à un début de saison aussi compliqué pour Miami. L’entraîneur était même satisfait des habitudes mises en place durant la présaison. Mais son équipe peine à enchaîner 48 minutes de qualité.

Avec les arrivées de Giannis Antetokounmpo et de Klay Thompson cet été, le Heat a évidemment besoin de temps pour construire son collectif et trouver son identité. Si tous les regards sont tournés vers une attaque qui peine à trouver son rythme et ses espaces autour du duo Antetokounmpo – Adebayo, Erik Spoelstra veut avant tout s’assurer que ses joueurs fournissent les efforts défensifs nécessaires pour se faciliter la vie en attaque.

« On doit vraiment s’appuyer sur notre défense. Pour nous, la priorité en ce début de saison, c’est de construire une identité, une volonté de se faire mal en défense, de faire les efforts pour le groupe », expliquait-il avant la défaite contre les Warriors. « Les joueurs apprennent encore à se connaître, à connaître notre système, et c’est pour ça que nous devons avant tout installer notre défense. Si on arrive à le faire, on pourra se procurer des paniers faciles de l’autre côté et la pression d’être parfait en attaque redescendra d’elle-même. On pourra apprendre à jouer ensemble, à gagner tout en faisant des erreurs. C’est ce qui s’est passé contre les Clippers. »

Un Heat sur courant alternatif

Malheureusement pour Erik Spoelstra, le Heat souffle pour l’instant le chaud et le froid des deux côtés du terrain. Lors des derniers matchs, Miami a ainsi alterné entre des séquences convaincantes et des passages à vide particulièrement coûteux…

« Notre deuxième mi-temps contre les Lakers était pauvre. Contre les Clippers, c’était l’inverse, en particulier dans le deuxième quart-temps. Nous n’avons pas été assez physiques et on leur a donné beaucoup trop de tirs ouverts à 3-points. Et vous n’avez pas besoin de vous plonger dans les statistiques avancées ou de regarder les chiffres. Vous pouvez simplement le ressentir, le voir en direct pendant le match », décrivait-il.

À Golden State, c’est dans le troisième quart-temps que le Heat a craqué, avec un 38-23 dont il ne s’est jamais remis.

« Défensivement, nous avons tenu le choc en première mi-temps », expliquait Erik Spoelstra. « En troisième quart-temps, Curry a réussi à se mettre en route, souvent loin du ballon, comme il sait si bien le faire. On a pris un éclat et on n’a jamais pu s’en remettre. »

Arrivé cet été en provenance de Dallas, Klay Thompson a retrouvé l’océan et un environnement dans lequel il se sent mieux mentalement. Malgré un début de saison en dents de scie, sur le plan individuel comme collectif, l’ancien Warrior demande à ses coéquipiers de rester soudés et de s’investir pleinement dans le projet du Heat.

« Nous sommes clairement en chantier, on ne peut pas le nier et on ne peut pas non plus se chercher des excuses », analysait-il. « Il faut qu’on se serve de cette adversité pour devenir encore plus soudés. On a seulement joué 10 % de la saison. Mieux vaut avoir des difficultés maintenant, progresser et trouver notre rythme de croisière dans 50 ou 60 matchs plutôt que de rencontrer ces problèmes après 60 matchs. On a l’occasion de recharger les batteries ici demain, avant d’aller gagner à Sacramento et à Utah pour terminer le road trip en positif. »

Une alchimie encore à trouver en attaque

Si la défense doit clairement hausser le ton, l’attaque reste un chantier tout aussi important pour Erik Spoelstra. Car la complémentarité entre Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo peine encore à se dessiner, et le Heat tombe trop souvent dans une succession d’initiatives individuelles. Dans ce collectif encore en construction, Klay Thompson est l’un des rares à apporter du mouvement sans ballon.

Mais une nouvelle équipe ne se construit pas en quelques semaines, et le dépositaire de la « Heat Culture », Erik Spoelstra, sait qu’il lui appartient de montrer la voie aux nouveaux venus. Au-delà des ajustements tactiques, c’est aussi une question d’engagement et de cohésion.

« C’est ma responsabilité », reconnaissait-il après cette nouvelle défaite. « On doit trouver le moyen d’être plus soudés. On doit trouver la solution et commencer à enchaîner les victoires. »

Propos recueillis à San Francisco.