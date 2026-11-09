Une titularisation symbolique pour Mike Conley avec les Celtics

À 39 ans et pour sa 20e saison NBA, Mike Conley n’occupe plus le rôle auquel il a été habitué pendant l’essentiel de sa carrière. Arrivé à Boston pour apporter son expérience, le meneur avait seulement disputé trois bouts de match cette saison, pour sept minutes de moyenne, avant le déplacement à Milwaukee.

Joe Mazzulla a pourtant décidé de le titulariser face aux Bucks aux côtés de Derrick White, Paul George, Jayson Tatum et Neemias Queta. Sa 1 143e titularisation en carrière, mais sa première sous le maillot des Celtics.

Le cinq de départ n’a pas immédiatement fonctionné puisque Boston a encaissé un 20-6 dans les cinq premières minutes. Mike Conley a rapidement rejoint le banc avant de revenir en seconde période. En dix minutes, il a terminé avec 3 points, 3 rebonds et une passe lors de la facile victoire des Celtics.

Son activité défensive récompensée

Joe Mazzulla souhaitait notamment revoir l’activité affichée par son vétéran lors de la large victoire précédente face à Charlotte. Mike Conley avait alors disputé 11 minutes, son plus gros temps de jeu de la saison.

« Le cinq de départ n’est qu’une des quinze ou vingt associations que nous utilisons pendant un match. Toutes les associations sont importantes », a rappelé le coach de Boston. « Mike avait fait un excellent travail au début du quatrième quart-temps face à Charlotte, avec sa pression sur le porteur de balle et son activité défensive. Je voulais retrouver cela dès le début du match. »

Si l’expérience a coïncidé avec un départ manqué, Joe Mazzulla n’a pas incriminé son meneur.

« Ils ont pris de l’avance, mais cela venait davantage de notre attaque », a-t-il estimé. « J’ai trouvé ses minutes très bonnes. Il nous a permis de créer quelques situations simples de deux-contre-un. Tous les joueurs, du premier au dix-septième, sont importants. Nous devons continuer à placer les joueurs dans des rôles, des associations et des situations différentes afin de progresser collectivement. »

« Parfois, je serai seulement une voix »

Mike Conley savait, dès son arrivée, que sa contribution ne serait pas toujours visible sur le parquet.

« Cela fait partie du métier à ce stade de ma carrière », expliquait-il avant le début de la saison. « Je comprends qu’il y aura beaucoup de rencontres durant lesquelles je ne jouerai pas. Parfois, l’équipe aura besoin de moi sur le terrain. A d’autres moments, je serai seulement une voix pendant une longue partie de la saison. Être à l’aise avec cela et l’assumer pleinement, c’est mon rôle et mon travail. »

Malgré son temps de jeu réduit, le vétéran continue de se préparer comme s’il devait jouer chaque soir. Un comportement particulièrement apprécié par son entraîneur.

« Sur le terrain, il reste très compétitif et capable d’entrer pour mettre immédiatement un tir », souligne Joe Mazzulla. « Il l’a déjà fait trois fois cette saison. Son engagement défensif est également excellent. C’est important car, à ce stade de sa carrière, il continue à être fier d’être un joueur et de pouvoir apporter sur le terrain. »

Un «assistant» sur le terrain

En dehors des matchs, Mike Conley est devenu l’un des principaux relais du staff. Ses presque vingt années d’expérience lui permettent d’accompagner les plus jeunes, mais aussi de conseiller directement Joe Mazzulla.

« Il a absolument tout vu », poursuit le technicien. « C’est un prolongement du staff et l’un des leaders de l’équipe. Il nous donne un excellent retour et c’est aussi quelqu’un avec qui on peut échanger. C’est un compétiteur de très haut niveau et un très bon leader. Nous sommes heureux de l’avoir. »

Joe Mazzulla ignore encore si cette aptitude à transmettre conduira un jour Mike Conley vers une carrière d’entraîneur. Pour le moment, il compte bien continuer à profiter de sa présence sur le parquet.

« Je ne sais pas s’il veut devenir coach. J’espère surtout qu’il continuera à jouer et qu’il restera avec nous aussi longtemps qu’il le souhaite », conclut-il. « Il a évolué sous les ordres de grands entraîneurs et avec d’excellents coéquipiers. Joueurs comme entraîneurs, nous devons tous profiter de sa sagesse. »

Mike Conley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 MEM 53 26.1 42.8 33.0 73.2 0.4 2.2 2.6 4.2 1.6 0.8 1.7 0.0 9.4 2008-09 MEM 82 30.6 44.2 40.6 81.7 0.3 3.1 3.4 4.3 1.8 1.1 1.7 0.1 10.9 2009-10 MEM 80 32.1 44.5 38.7 74.3 0.4 2.0 2.4 5.3 2.2 1.4 2.1 0.2 12.0 2010-11 MEM 81 35.5 44.4 36.9 73.3 0.4 2.7 3.0 6.5 2.2 1.8 2.2 0.2 13.7 2011-12 MEM 62 35.1 43.3 37.7 86.1 0.4 2.2 2.5 6.5 2.1 2.2 2.0 0.2 12.7 2012-13 MEM 80 34.5 44.0 36.2 83.0 0.5 2.3 2.8 6.1 2.1 2.2 2.4 0.3 14.6 2013-14 MEM 73 33.5 45.0 36.1 81.5 0.6 2.4 2.9 6.0 1.9 1.5 2.1 0.2 17.2 2014-15 MEM 70 31.8 44.6 38.6 85.9 0.4 2.6 3.0 5.4 2.0 1.3 2.2 0.2 15.8 2015-16 MEM 56 31.4 42.2 36.3 83.4 0.5 2.5 2.9 6.1 1.8 1.2 1.5 0.3 15.3 2016-17 MEM 69 33.2 46.0 40.8 85.9 0.4 3.0 3.5 6.3 1.8 1.3 2.3 0.3 20.5 2017-18 MEM 12 31.1 38.1 31.2 80.3 0.0 2.3 2.3 4.1 2.0 1.0 1.5 0.3 17.1 2018-19 MEM 70 33.5 43.8 36.4 84.5 0.6 2.8 3.4 6.4 1.8 1.3 1.9 0.3 21.1 2019-20 UTH 47 29.0 40.9 37.5 82.7 0.7 2.5 3.2 4.4 2.2 0.8 2.0 0.1 14.4 2020-21 UTH 51 29.4 44.4 41.2 85.2 0.7 2.8 3.5 6.0 1.9 1.4 1.9 0.2 16.2 2021-22 UTH 72 28.6 43.5 40.8 79.6 0.7 2.4 3.0 5.3 2.0 1.3 1.7 0.3 13.7 2022-23 UTH/MIN 67 30.3 42.8 38.5 83.4 0.5 2.2 2.7 6.7 2.1 1.1 1.5 0.2 11.9 2023-24 MIN 76 28.9 45.7 44.2 91.1 0.5 2.4 2.9 5.9 1.7 1.2 1.3 0.2 11.4 2024-25 MIN 71 24.7 40.0 41.0 90.0 0.5 2.1 2.6 4.5 1.6 1.1 1.1 0.2 8.2 2025-26 MIN 54 18.4 33.5 33.7 90.0 0.3 1.4 1.7 2.9 1.6 0.6 0.6 0.3 4.5 2026-27 BOS 4 7.9 66.7 66.7 0.0 0.3 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.