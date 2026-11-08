Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le Moda Center accueille le duel entre Portland et Oklahoma City dans la nuit de mardi à mercredi, à 5 h 00, heure française. Ce pronostic NBA oppose le Thunder, en tête de la conférence Ouest avec huit victoires et deux défaites, à des Trail Blazers qui restent sur deux revers consécutifs.

Cette affiche ouvre une double confrontation, dont le second acte se tiendra sur le même parquet dès la nuit de mercredi à jeudi. Les deux formations ont aussi un point commun : leur parcours en playoffs s’est arrêté face à San Antonio au printemps, après sept matchs en finale de conférence pour Oklahoma City et cinq rencontres au premier tour pour Portland.

Forme et perspectives : Portland et Oklahoma City arrivent avec des dynamiques opposées

Forme : 5 derniers matchs Portland Trail Blazers 6-3 · 8e à l’Ouest · à domicile V V V D D 116,6 Pts/match 113,6 Pts encaissés +3,0 Différentiel 2j Repos Oklahoma City Thunder 8-2 · 1er à l’Ouest · à l’extérieur D V V V V 116,2 Pts/match 103,8 Pts encaissés +12,4 Différentiel 2j Repos

Avec huit victoires en dix rencontres, Oklahoma City poursuit sur sa lancée et vient d’enchaîner quatre succès consécutifs.

Le Thunder n’a trébuché qu’à Dallas (96-120) et à Houston (98-119), deux revers survenus juste après les blessures de longue durée de trois titulaires, le 25 octobre.

Lors des deux dernières victoires, Shai Gilgeous-Alexander n’a même pas eu besoin de disputer le quatrième quart-temps. Il a notamment compilé 30 points en 29 minutes dans la démonstration face à Washington (114-75). Les Wizards ont été limités à 29,6% de réussite aux tirs, une nouvelle illustration de la solidité d’une défense qui ne concède que 104,2 points par rencontre cette saison.

Portland présente de son côté un bilan de six victoires pour trois défaites, construit essentiellement en déplacement : cinq succès en six sorties, contre une seule victoire en trois matchs au Moda Center.

Comparatif des équipes : saison Portland Trail Blazers Oklahoma City Thunder Trail Blazers +6,6 120,0



113,4 Efficacité offensive Thunder -5,9 111,4



105,5 Efficacité défensive Thunder +2,1 45,2



47,3 Rebonds par match Thunder -4,3 16,3



12,0 Ballons perdus Trail Blazers +3,1 26,2



23,1 Passes décisives

Les deux dernières défaites de Portland ont mis en lumière ses difficultés à maîtriser les possessions. Après le revers chez les Lakers (118-124), Micah Nori a déploré 24 pertes de balle et 17 rebonds offensifs laissés aux Californiens. Face à San Antonio (103-125), les Blazers ont ensuite été dominés 51-38 au rebond, tout en étant limités à neuf paniers primés sur 35 tentatives.

Portland conserve pourtant l’attaque la plus productive des deux équipes, avec 120,0 points pour 100 possessions contre 113,4 pour Oklahoma City, à condition de soigner le ballon. Or les Blazers commettent 16,3 pertes de balle par rencontre, contre seulement 12,0 pour le Thunder, qui présente également la meilleure efficacité défensive de ce duel, à 105,5.

Les performances selon le lieu de la rencontre dessinent toutefois une opposition plus équilibrée : Oklahoma City inscrit 111,0 points et en concède 110,4 sur ses cinq déplacements, tandis que Portland tourne à 110,0 points marqués et 110,7 encaissés sur ses trois matchs à domicile.

Avec 26,2 passes décisives par match contre 23,1, Portland peut s’appuyer sur sa circulation de balle pour rivaliser. Mais la solidité défensive du Thunder et sa meilleure maîtrise des possessions font pencher notre analyse en sa faveur pour ce pronostic NBA du jour.

Quelles absences pour les Trail Blazers et le Thunder ?

Absences Portland Trail Blazers Ja Morant, ischio-jambiers Absent Vit Krejci, jambe Absent Shaedon Sharpe, genou Absent Robert Williams III, repos Absent (repos) Oklahoma City Thunder Jalen Williams, jambe Absent Chet Holmgren, genou Absent Cason Wallace, épaule Absent Jaylin Williams, dos Absent Thomas Sorber, genou Absent

Le Thunder doit composer sans Jalen Williams, Chet Holmgren et Cason Wallace, tous trois longuement blessés lors du match du 25 octobre. Jaylin Williams et Thomas Sorber sont également annoncés absents, mais le statut du premier reste à surveiller : sa date de retour prévisionnelle coïncide avec celle de la rencontre.

Cette accumulation de forfaits a ouvert les portes du cinq majeur au rookie Aday Mara, auteur de 18 points contre Washington, son meilleur total de la saison. Jared McCain a lui aussi contribué au succès avec 19 points en sortie de banc.

À Portland, la blessure de Ja Morant aux ischio-jambiers a propulsé Scoot Henderson dans le rôle de meneur titulaire. Ses quatre premières titularisations ont toutefois été difficiles, avec quatre passes décisives pour 11 pertes de balle et seulement 28,6% de réussite aux tirs.

Robert Williams III, ménagé lors du revers 103-125 face à San Antonio, demeure indisponible, tout comme Vit Krejci et Shaedon Sharpe. Dans ces conditions, Jrue Holiday et Damian Lillard conservent un rôle central dans la rotation des arrières.

Les duels qui feront basculer Portland – Oklahoma City

Deni Avdija face à Shai Gilgeous-Alexander Deni Avdija POR VS Shai Gilgeous-Alexander OKC 22,3 Pts/match 6,3 Passes/match 29,9 Pts/match 4,9 Passes/match Le meneur du Thunder pèse davantage au scoring, tandis qu’Deni Avdija organise le jeu de Portland depuis l’aile. Donovan Clingan face à Isaiah Hartenstein Donovan Clingan POR VS Isaiah Hartenstein OKC 10,0 Reb/match 58,3 % Tirs réussis 10,1 Reb/match 44,4 % Tirs réussis Portland a perdu la bataille du rebond 51-38 lors de son dernier match, et Donovan Clingan reste son atout numéro 1. Damian Lillard face à Ajay Mitchell Damian Lillard POR VS Ajay Mitchell OKC 19,4 Pts/match 42,1 % Tirs réussis 18,9 Pts/match 51,7 % Tirs réussis Ajay Mitchell marque avec plus d’efficacité, Damian Lillard avec plus de volume derrière l’arc, deux façons différentes de porter l’attaque en deuxième option de l’équipe.

Deni Avdija et Shai Gilgeous-Alexander incarnent les principales menaces offensives de ce duel, avec des registres distincts. L’ailier de Portland contribue aussi à la création pour ses partenaires, tandis que le meneur du Thunder affiche 29,9 points de moyenne.

Dans la raquette, Donovan Clingan et Isaiah Hartenstein présentent des moyennes presque identiques, avec respectivement 10,0 et 10,1 rebonds par rencontre. Ajay Mitchell côté Thunder et Damian Lillard côté Blazers constituent les deuxièmes options offensives, tandis que Toumani Camara renforce la menace extérieure de Portland avec 3,1 paniers à 3 points par match.

Nos paris joueurs pour Trail Blazers – Thunder

Paris sur les performances individuelles Shai Gilgeous-Alexander OKC Points marqués Plus de 28,5 29,9 Saison PTS 10/10 Matchs joués Il joue 32,8 minutes par match mais a pu être économisé lors des derniers quart-temps de son équipe. Deni Avdija POR Passes décisives Plus de 5,5 6,3 Saison PD 6,2 5 derniers 9/9 Matchs joués Il a distribué 11 passes lors de la défaite chez les Lakers et se montre altruiste dès que l’occasion se présente. Donovan Clingan POR Rebonds Plus de 9,5 10,0 Saison REB 10,8 5 derniers 9/9 Matchs joués Portland a perdu la bataille du rebond lors de ses deux derniers matchs et dépend de Donovan Clingan pour contrer le duo formé par Isaiah Hartenstein et Aday Mara.

Avant de miser sur les performances individuelles, prenez le temps de comparer les marchés disponibles pour déterminer quel bookmaker choisir.

Nos trois pistes privilégient la régularité : le temps de jeu de Shai Gilgeous-Alexander, la contribution de Deni Avdija à la création et la présence de Donovan Clingan au rebond.

Que disent les confrontations entre Portland et Oklahoma City ?

Confrontations directes Portland Trail Blazers VS Oklahoma City Thunder Thunder 124-95 Blazers Oklahoma City Thunder 123-115 Blazers Portland Thunder 122-95 Blazers Oklahoma City Blazers 121-119 Thunder Deni Avdija 26 pts, 10 reb, 9 pd Portland

La saison dernière, Oklahoma City a pris le dessus sur Portland avec trois victoires en quatre confrontations. Le Thunder a remporté les trois dernières, avec des écarts de 27, huit et 29 points.

Les Blazers n’ont eu le dernier mot que le 5 novembre 2025, lors d’un succès 121-119 arraché après avoir effacé un retard de 22 points. Deni Avdija avait alors frôlé le triple-double, avec 26 points, 10 rebonds et neuf passes décisives.

Après cette rencontre, les deux formations s’affronteront de nouveau à Portland dans la nuit de mercredi à jeudi. Les deux autres rendez-vous de la saison auront lieu à Oklahoma City, les 17 janvier et 9 février.

Notre pronostic NBA sur Portland – Oklahoma City

Pronostics Écart Oklahoma City Thunder -3,5 La défense du Thunder est la meilleure des deux et Portland perd bien plus de ballons que son adversaire. Total Moins de 228,5 points Une seule des huit rencontres jouées dans ces conditions a atteint 229 points. Perf. joueur Donovan Clingan plus de 9,5 rebonds Il tourne à plus de 10 rebonds par match et Portland doit reprendre le contrôle du rebond après deux mauvais matchs dans ce domaine. Perf. joueur Shai Gilgeous-Alexander plus de 28,5 points Il a inscrit 30 points en 29 minutes lors de son dernier match et le Thunder s’appuie sur lui avec trois titulaires absents. Combiné Thunder vainqueur + Deni Avdija plus de 5,5 passes décisives Deni Avdija crée pour Portland quel que soit le score, sa production ne dépend donc pas d’une victoire des Blazers.

Pronostic sur le score du match Portland Trail Blazers 108-114 Oklahoma City Thunder Écart de points : 6 · Total de points : 222

Oklahoma City a notre préférence pour couvrir un handicap modéré. Sa défense, plus solide que celle de Portland, devrait exploiter les pertes de balle des Blazers, tandis qu’une rencontre disputée prolongerait le temps de jeu de Shai Gilgeous-Alexander. Portland peut opposer ses 119,3 points de moyenne, mais ses deux revers au Moda Center se sont soldés par plus de 20 points d’écart.

Nous privilégions également un total inférieur à 228,5 points. Parmi les huit rencontres de l’échantillon — cinq déplacements du Thunder et trois matchs de Portland à domicile —, une seule a atteint 229 points. Le rythme plus posé d’Oklahoma City, à 98,9 possessions contre 101,0 pour les Blazers, renforce cette orientation. Les nouveaux inscrits peuvent consulter les conditions de l’offre de bienvenue associée au code promo Winamax avant toute inscription.