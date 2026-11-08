Le Thunder met une fessée de 39 points aux Wizards !

Malgré les nuages qui s’accumulaient au-dessus du Thunder la semaine dernière, avec les blessures en cascade, Oklahoma City voit toujours la lumière. OKC a enchaîné cette nuit une 4e victoire de rang en écrasant les Wizards (114-75), à l’issue d’une rencontre où les hommes de Mark Daigneault ont compté jusqu’à 43 points d’avance.
Aux côtés d’un Shai Gilgeous-Alexander dans ses standards (30 points et 9 passes), Jared McCain (19 points) et Aday Mara (18 points et 8 rebonds) ont été les plus productifs. Côté Wizards, peu de joueurs ont sauvé l’honneur : AJ Dybantsa a terminé avec 19 points et Alex Sarr a signé un double-double (15 points et 14 rebonds).
Un maigre bilan pour des Wizards, privés d’Anthony Davis, qui n’ont jamais réellement existé dans cette partie. Limités à 19 points dans le premier quart-temps (25-19), les visiteurs ont eu encore plus de mal à marquer dans le deuxième. La faute à un manque criant de variété dans leur jeu, parfois réduit à une succession de tirs à 3-points. Une stratégie qui montre vite ses limites avec une telle maladresse.
Un « SGA » finisseur et distributeur
À l’approche de la pause, les locaux ont accentué leur pression, faisant payer les tirs manqués à longue distance de leurs adversaires. Un énième raté d’Alex Sarr, bien plus à l’aise à proximité du cercle ? McCain part en « coast-to-coast » et signe un « crossover » pour aller finir au cercle. De quoi contribuer aux plus de 20 points d’avance du Thunder à la pause (57-36).
Les tendances observées en première période se confirment par la suite, malgré quelques éclairs d’AJ Dybantsa, jusque-là peu productif. « SGA » enchaîne un « stepback » à 3-points en transition, puis une finition au cercle en « back-door », avant que McCain ne sanctionne à mi-distance pour maintenir l’écart (68-47).
Celui-ci s’aggrave sérieusement quand « SGA » se mue en distributeur, trouvant à plusieurs reprises Mara sous le cercle, puis Micah Peavy derrière l’arc (84-55). Le Thunder déroule, tandis que Washington continue de multiplier les tirs manqués.
Alors que Trae Young convertit enfin son premier, et seul, panier du match, le Thunder s’apprête à vivre un dernier quart-temps très tranquille (90-59), auquel sa superstar n’aura même pas besoin de participer.
CE QU’IL FAUT RETENIR
– Soirée noire pour le local de l’étape, Trae Young. Ce déplacement a toujours une saveur particulière pour le meneur de jeu, qui a grandi à Norman, dans l’Oklahoma, où il a fréquenté l’école primaire, le collège, le lycée, puis l’université. Young n’a pas profité de ce retour aux sources, terminant avec une pauvre ligne à 4 points (1/6), 5 rebonds et 3 passes en 28 minutes (-21 au score). Il n’a pas été le seul à souffrir au tir. Bilal Coulibaly a terminé avec un zéro pointé (0/8), tandis que Tre Johnson a également beaucoup arrosé (4 points à 2/15). Les Wizards n’ont converti que 30% de leurs tentatives, dont 16% à 3-points, pour signer leur plus faible total offensif de la saison, mais aussi celui de toute la NBA.
– Nouvelle démonstration du Thunder. Au lendemain de leur large victoire à Memphis, les joueurs d’OKC n’ont montré aucune fatigue et ont signé une performance collective de très haut niveau. Au-delà du sérieux défensif affiché tout au long de la soirée, on retiendra les 33 passes décisives pour 45 tirs convertis, ainsi que leur domination dans la raquette (56-32). Avec ce nouveau succès, le Thunder reste au sommet de l’Ouest, à égalité avec les Spurs et les Lakers (8v-2d). Et confirme que, malgré les blessures, la machine tourne toujours à plein régime.
Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.