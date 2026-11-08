Le Thunder met une fessée de 39 points aux Wizards !

Malgré les nuages qui s’accumulaient au-dessus du Thunder la semaine dernière, avec les blessures en cascade, Oklahoma City voit toujours la lumière. OKC a enchaîné cette nuit une 4e victoire de rang en écrasant les Wizards (114-75), à l’issue d’une rencontre où les hommes de Mark Daigneault ont compté jusqu’à 43 points d’avance.

Aux côtés d’un Shai Gilgeous-Alexander dans ses standards (30 points et 9 passes), Jared McCain (19 points) et Aday Mara (18 points et 8 rebonds) ont été les plus productifs. Côté Wizards, peu de joueurs ont sauvé l’honneur : AJ Dybantsa a terminé avec 19 points et Alex Sarr a signé un double-double (15 points et 14 rebonds).

Un maigre bilan pour des Wizards, privés d’Anthony Davis, qui n’ont jamais réellement existé dans cette partie. Limités à 19 points dans le premier quart-temps (25-19), les visiteurs ont eu encore plus de mal à marquer dans le deuxième. La faute à un manque criant de variété dans leur jeu, parfois réduit à une succession de tirs à 3-points. Une stratégie qui montre vite ses limites avec une telle maladresse.

Un « SGA » finisseur et distributeur

À l’approche de la pause, les locaux ont accentué leur pression, faisant payer les tirs manqués à longue distance de leurs adversaires. Un énième raté d’Alex Sarr, bien plus à l’aise à proximité du cercle ? McCain part en « coast-to-coast » et signe un « crossover » pour aller finir au cercle. De quoi contribuer aux plus de 20 points d’avance du Thunder à la pause (57-36).

Les tendances observées en première période se confirment par la suite, malgré quelques éclairs d’AJ Dybantsa, jusque-là peu productif. « SGA » enchaîne un « stepback » à 3-points en transition, puis une finition au cercle en « back-door », avant que McCain ne sanctionne à mi-distance pour maintenir l’écart (68-47).

Celui-ci s’aggrave sérieusement quand « SGA » se mue en distributeur, trouvant à plusieurs reprises Mara sous le cercle, puis Micah Peavy derrière l’arc (84-55). Le Thunder déroule, tandis que Washington continue de multiplier les tirs manqués.

Alors que Trae Young convertit enfin son premier, et seul, panier du match, le Thunder s’apprête à vivre un dernier quart-temps très tranquille (90-59), auquel sa superstar n’aura même pas besoin de participer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Soirée noire pour le local de l’étape, Trae Young. Ce déplacement a toujours une saveur particulière pour le meneur de jeu, qui a grandi à Norman, dans l’Oklahoma, où il a fréquenté l’école primaire, le collège, le lycée, puis l’université. Young n’a pas profité de ce retour aux sources, terminant avec une pauvre ligne à 4 points (1/6), 5 rebonds et 3 passes en 28 minutes (-21 au score). Il n’a pas été le seul à souffrir au tir. Bilal Coulibaly a terminé avec un zéro pointé (0/8), tandis que Tre Johnson a également beaucoup arrosé (4 points à 2/15). Les Wizards n’ont converti que 30% de leurs tentatives, dont 16% à 3-points, pour signer leur plus faible total offensif de la saison, mais aussi celui de toute la NBA.

– Nouvelle démonstration du Thunder. Au lendemain de leur large victoire à Memphis, les joueurs d’OKC n’ont montré aucune fatigue et ont signé une performance collective de très haut niveau. Au-delà du sérieux défensif affiché tout au long de la soirée, on retiendra les 33 passes décisives pour 45 tirs convertis, ainsi que leur domination dans la raquette (56-32). Avec ce nouveau succès, le Thunder reste au sommet de l’Ouest, à égalité avec les Spurs et les Lakers (8v-2d). Et confirme que, malgré les blessures, la machine tourne toujours à plein régime.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 102 DEN 114 ATL 124 BRO 121 CLE 97 NYK 109 OKC 114 WAS 75 GSW 126 ORL 119 PHO 102 HOU 99 POR 103 SAS 125