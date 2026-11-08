Les Suns s’offrent un succès de prestige contre les Rockets

Face à son ancienne équipe, Jalen Green a démarré très fort. Impliqué sur les 12 premiers points de Phoenix (12-11), l’arrière a lancé les siens et inspiré ses coéquipiers, qui ont ensuite enchaîné un 10-2 pour créer un premier écart (22-13).

Luke Kennard prend ensuite le relais, avec trois tirs primés pour donner 19 longueurs d’avance aux locaux (44-25). Mais la suite du deuxième quart-temps est cauchemardesque pour ces derniers, qui n’inscrivent que trois petits points lors des huit dernières minutes de la période.

Une occasion en or de recoller que les Rockets ne laissent pas passer. Grâce à un Amen Thompson hyperactif, mais surtout à un Fred VanVleet très en jambes dans le deuxième quart-temps (13 points sur la période), Houston revient même à égalité à quelques secondes de la pause (47-47).

Très discret jusque-là, avec un seul tir tenté en première mi-temps, Kevin Durant profite de cette dynamique pour sortir de sa boîte. Avec 13 points dans le troisième quart-temps, l’ailier fait beaucoup de mal à son ancienne franchise et donne même aux Rockets leur plus belle avance de la soirée (61-55).

Devin Booker, roi du money-time

Mais les Suns ne se laissent pas déborder et répondent par l’intermédiaire de Devin Booker, lui aussi peu en vue dans le premier acte. Sous l’impulsion du quintuple All-Star, Phoenix remporte le troisième quart-temps et mène d’un rien au moment d’entamer l’ultime période (76-75).

Moment choisi par Alperen Sengun pour se réveiller à son tour, inscrivant 11 de ses 15 points dans le dernier quart-temps pour égaliser (95-95). Mais c’est bien Booker qui a le dernier mot. Déterminé à l’emporter, l’arrière martyrise une défense des Rockets pourtant resserrée. À mi-distance, à 3-points puis en pénétration, il inscrit sept points consécutifs pour creuser à lui seul un écart décisif (102-95).

Si les derniers paniers de la rencontre sont pour les visiteurs, Phoenix parvient finalement à résister. Auteur des neuf derniers points de son équipe, Booker voit Kevin Durant manquer le tir à 3-points de l’égalisation sur la dernière possession. Les Suns sécurisent le rebond et laissent filer les dernières secondes pour s’imposer (102-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Rockets n’ont pas trouvé la mire. Pourtant parmi les dix meilleures équipes de la ligue à longue distance depuis le début de saison, Houston a connu une soirée compliquée dans ce secteur (10/35 au total). Hormis VanVleet, auteur de quatre tirs à 3-points, personne n’a vraiment trouvé son rythme, à l’image d’un Kevin Durant à 1/7 dans l’exercice, manquant notamment le tir qui aurait permis d’arracher la prolongation.

– Des Suns bien plus efficaces collectivement. Pendant que les principales armes offensives des Rockets ont peiné à trouver de la régularité, les Suns ont fait bloc, avec plusieurs joueurs capables de prendre le relais au fil de la rencontre. Une illustration du système de Jordan Ott, où tout le monde est impliqué, comme en témoignent les 29 passes décisives réalisées par Phoenix face à Houston.

– Une première série pour Phoenix. Après un début d’exercice très compliqué, les Suns ont enfin de quoi sourire. Vainqueurs du Magic jeudi dernier, ils ont enchaîné pour la première fois de la saison, s’offrant le scalp de Rockets qui avaient, eux, très bien démarré l’exercice. Phoenix met ainsi fin à une série de huit défaites consécutives face à Houston. Aux côtés de Booker, Miles Bridges incarne ce renouveau. Déjà énorme face à Orlando, l’ancien joueur de Charlotte a de nouveau noirci la feuille de stats samedi (13 points, 10 rebonds et 7 passes décisives).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 102 DEN 114 ATL 124 BRO 121 CLE 97 NYK 109 OKC 114 WAS 75 GSW 126 ORL 119 PHO 102 HOU 99 POR 103 SAS 125