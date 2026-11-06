Le MVP de la nuit | Miles Bridges en impose !

À défaut de taille, il y a du muscle aux Suns, et Jordan Ott peut compter sur la puissance et la polyvalence de ses ailiers pour prêter main forte à ses intérieurs. Comme cette nuit, avec Miles Bridges.

Si Devin Booker a encore terminé meilleur marqueur des Suns et Dillon Brooks a fait basculer la rencontre dans le troisième quart-temps, Miles Bridges a sans doute livré la prestation la plus complète de Phoenix face à Orlando.

En 31 minutes, l’ailier a compilé 18 points à 6/10 aux tirs, 13 rebonds et 5 passes décisives. Une production précieuse pour des Suns privés de Mark Williams et dominés de quinze prises au rebond par le Magic.

« Nous allons avoir besoin de chaque rebond défensif qu’il peut nous apporter », insiste Jordan Ott. « Il possède un vrai gabarit et joue avec beaucoup d’impact physique. Dans les airs, il n’a pas peur d’aller chercher le ballon à deux mains et de mettre son physique en jeu. C’est une qualité parfois sous-estimée. »

Une dimension physique indispensable

Face aux grands gabarits d’Orlando, notamment Wendell Carter Jr., auteur de 27 points et 13 rebonds, Phoenix devait impérativement trouver du répondant. Miles Bridges a rempli cette mission en signant son meilleur total de rebonds de la saison.

Mais son activité ne s’est pas limitée au travail sous les panneaux. Avec 18 points, dont trois paniers à 3-points, il a également sanctionné les prises à deux déclenchées sur Devin Booker.

« Leur défense montait sur moi, ce qui permettait à Dillon et Miles d’obtenir des tirs ouverts lorsque leur défenseur venait aider sur l’ouverture vers le cercle d’Oso », décrypte le leader des Suns. « Chaque match sera différent. Plus je reconnais rapidement la couverture et reste agressif, mieux nous pouvons l’exploiter. »

Cette capacité à profiter des espaces créés par Booker est essentielle dans le projet de Phoenix. Lorsque l’arrière All-Star attire deux défenseurs, Miles Bridges peut punir directement derrière l’arc, attaquer une défense déséquilibrée ou prolonger la circulation du ballon.

« Le but est simplement d’obtenir le meilleur tir disponible », poursuit Devin Booker. « Parfois, je trouve directement Miles. Sur d’autres actions, il doit effectuer une passe supplémentaire. Cela ne me dérange pas d’avoir seulement la ‘hockey assist’ (soit la passe qui précède la passe décisive). »

Le rebond pour lancer le jeu rapide

Jordan Ott apprécie également les conséquences de ses rebonds sur le tempo de l’équipe. Plutôt que de chercher immédiatement un meneur, Miles Bridges peut lui-même remonter le ballon et déclencher la transition.

« Quand il prend le rebond, cela lance notre contre-attaque d’une manière différente », observe l’entraîneur. « Nous pouvons envoyer immédiatement nos cinq joueurs vers l’avant. »

Face au Magic, cette activité défensive a permis aux Suns de retrouver le style qui avait fait leur force la saison passée. Phoenix a provoqué 25 ballons perdus et surtout retrouvé des paniers faciles en transition.

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21.2 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 30.7 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29.3 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 35.5 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37.4 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.3 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 2024-25 CHA 64 31.7 43.1 31.3 87.0 1.1 6.4 7.5 3.9 1.5 0.7 2.1 0.7 20.3 2025-26 CHA 77 31.0 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.7 0.6 1.4 0.4 17.1 2026-27 PHO 7 32.4 47.4 35.6 84.2 1.7 6.1 7.9 3.1 2.1 1.6 0.9 0.7 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.