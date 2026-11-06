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Grâce à Devin Booker, les Suns se défoulent sur le Magic

Publié le 6/11/2026 à 6:26 Twitter Facebook

NBA – Après quatre défaites consécutives, Phoenix a profité des 30 points de Devin Booker et des 25 ballons perdus du Magic pour s’imposer largement (117-104).

devin booker

Privé de Paolo Banchero, Jalen Suggs et Jonathan Isaac, le Magic prend pourtant le meilleur départ. Wendell Carter Jr. fait parler sa puissance intérieure et le Magic mène rapidement 14-8.

Mais la défense des Suns change rapidement le scénario de la rencontre. Phoenix monte en pression, coupe les lignes de passe et provoque neuf ballons perdus dans le seul premier quart-temps. Ces erreurs offrent 13 points aux locaux, qui prennent les commandes dans le sillage de Devin Booker.

Le leader des Suns dispute l’intégralité du premier quart-temps et inscrit déjà 12 points, dont deux paniers primés. Phoenix termine la période avec cinq réussites derrière l’arc et vire en tête malgré son infériorité au rebond (33-26).

Devin Booker donne le ton

Luke Kennard prend ensuite le relais. Le shooteur réussit ses trois tentatives à 3-points et marque 12 points dans le deuxième quart-temps, permettant aux Suns de conserver leur avance lorsque la défense floridienne se concentre sur Devin Booker.

Ce dernier poursuit tout de même son festival. Auteur de 11 nouveaux points, il rejoint les vestiaires avec 23 unités à 8/13 aux tirs, dont 3 sur 4 à longue distance.

Orlando reste au contact grâce toujours à son activité sous les panneaux. Le Magic capte neuf rebonds offensifs dans le seule 2e quart-temps et multiplie les passages sur la ligne des lancers francs. Mais ses six échecs dans l’exercice et son manque d’adresse extérieure l’empêchent de réellement menacer Phoenix, qui mène de douze longueurs à la pause (63-51).

Dillon Brooks fait exploser le Magic

Moins sollicité au retour des vestiaires, Devin Booker se transforme en créateur. Il délivre quatre passes décisives dans le troisième quart-temps, tandis que Dillon Brooks et Miles Bridges prennent feu.

Le premier inscrit 12 points dans le 3e quart-temps. Le second en ajoute 10, alors que les pertes de balle continuent de plomber Orlando. Le Magic égare dix nouveaux ballons et subit l’agressivité des Suns, auteurs de six interceptions dans ce seul troisième acte.

Deux paniers primés consécutifs de Devin Booker et Dillon Brooks portent l’écart à 18 points (78-60). Phoenix poursuit son effort jusqu’à compter 23 longueurs d’avance à l’entrée du dernier quart-temps (96-73).

Un 3-points de Collin Gillespie offre même 30 points d’avance aux Suns en début de quatrième période. Les remplaçants d’Orlando profitent ensuite du relâchement adverse pour réduire l’écart, mais la victoire de Phoenix n’est jamais réellement menacée.

Les Suns mettent ainsi fin à une série de quatre défaites et décrochent leur deuxième succès de la saison (117-104). Pour le Magic, battu pour la troisième fois consécutive, les 27 points et 13 rebonds de Wendell Carter Jr. ainsi que les 15 passes décisives de Franz Wagner n’auront pas suffi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Devin Booker lance les Suns. Le capitaine de Phoenix a donné le ton avec 23 points en première mi-temps. Il termine avec 30 points à 11/22 aux tirs, 8 passes et 3 interceptions. Lorsque la défense d’Orlando a tenté de lui retirer le ballon, il a parfaitement trouvé ses partenaires.

Les ballons perdus condamnent Orlando. Le Magic a dominé le rebond et obtenu davantage de lancers francs, mais ses 25 pertes de balle ont offert 36 points aux Suns. Phoenix a ainsi pu multiplier les paniers faciles en transition et compenser son infériorité dans la raquette.

Dillon Brooks et Miles Bridges en soutien. Dillon Brooks a inscrit 24 points à 9/16 aux tirs, dont 4/6 à 3-points, en prenant le contrôle du troisième quart-temps. Miles Bridges a pour sa part signé son meilleur match au rebond cette saison avec 18 points, 13 prises et 5 passes.

Phoenix Suns / 117TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Devin Booker3311/224/84/410182330163028
Dillon Brooks299/164/62/201112211122421
Miles Bridges306/103/63/32111350210121833
Jalen Green243/70/10/000033220165
Oso Ighodaro241/20/00/223515021724
Luke Kennard204/83/61/20115200081213
Ryan Dunn255/71/20/00333200131116
Khaman Maluach214/60/00/01562421013815
Collin Gillespie232/92/50/0022243101265
Koa Peat10/00/00/001100000-701
Jamaree Bouyea10/00/00/000000010-40-1
Duop Reath10/00/00/000000000-400
Pat Spencer10/00/00/000000020-40-2
Total45/8717/3410/1362733302414143117
Orlando Magic / 104TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Wendell Carter Jr.3410/122/25/6491323131-62738
Franz Wagner377/130/11/4178153460-71527
Desmond Bane325/123/92/315603020-61511
Anthony Black303/81/33/443762150-31013
Jase Richardson264/92/40/011231232-41011
Tristan Da Silva306/154/122/211211030-15189
Jamal Cain242/91/60/114500020-1450
Goga Bitadze82/20/00/423501010644
Alex Morales60/00/00/000000100-101
Colin Castleton10/00/00/000010000401
Jevon Carter20/00/00/000000000-800
Nikola Vucevic40/10/10/000000000-110-1
Total39/8113/3813/2415334828149253104

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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GSW103
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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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