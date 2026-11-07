Malgré la crise, le Jazz maintient sa confiance en Will Hardy

Après quatre années de tanking reconstruction, le Jazz espérait enfin prendre de l’altitude cette saison. Mais avec une seule victoire en neuf rencontres, Utah reste englué dans les profondeurs de la conférence Ouest…

De quoi commencer à s’interroger sur l’avenir de Will Hardy, dont l’équipe reste sur sept défaites consécutives ? Pas pour Ryan Smith. Invité de l’émission « Scotty G. & The Coach » sur KSL, le propriétaire du Jazz a réaffirmé sa confiance envers son entraîneur et ses dirigeants.

« Will est notre homme. Austin [Ainge] est notre homme. Nous n’allons rien changer », assure-t-il. « Nous allons traverser cette période et travailler ensemble. Nous avons Danny [Ainge] et j’adore notre groupe. »

Une progression qui prendra du temps

Il faut dire que les attentes étaient importantes après l’arrivée de Jaren Jackson Jr. et la sélection de Darryn Peterson avec le deuxième choix de la Draft. Mais entre les blessures, les difficultés défensives et une attaque qui accumule les fausses notes, le Jazz peine à confirmer les promesses de son effectif.

« Personne ne cherche à esquiver notre situation », reconnaît Ryan Smith. « Nous allons devoir traverser cette période, mais si je regarde notre saison jusqu’à présent, il y a aussi eu de très belles choses. »

Le propriétaire préfère ainsi retenir la progression de Keyonte George, Ace Bailey et Darryn Peterson, même si leur apprentissage s’accompagne inévitablement de défaites.

« La progression n’est linéaire pour aucun de ces joueurs. Il n’y a qu’une seule manière d’avancer : les mettre sur le terrain et leur donner suffisamment d’occasions d’apprendre » répète-t-il.

Une situation délicate pour Will Hardy, qui doit développer ses jeunes tout en essayant de gagner des matchs.

Le titre comme objectif à long terme

Pour Ryan Smith, il faut surtout regarder au-delà des prochaines semaines. Avec ses jeunes joueurs, ses futurs choix de Draft et sa flexibilité financière, Utah entend toujours construire une équipe capable de jouer les premiers rôles.

« Nous envisageons les choses sur deux, trois ou quatre ans, et notre objectif est de remporter le titre », rappelle le propriétaire, conscient que les leviers disponibles en cours de saison restent limités.

Pas question pour autant de se satisfaire de ce début de saison catastrophique. Ryan Smith comprend la frustration des supporters et attend une réaction de ses joueurs, notamment lorsque l’infirmerie commencera à se vider.

« Nous devons maintenant hausser le ton, et nous allons le faire. Les choses seront très différentes lorsque nous aurons récupéré certains joueurs et retrouvé de la régularité. » Avec toujours Will Hardy à la baguette. « Nous ne paniquons pas. Nous allons nous investir pleinement et traverser cette période » conclut Ryan Smith.