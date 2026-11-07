Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le pronostic NBA Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs se joue au Moda Center, dans la nuit de samedi à dimanche, à 4 h 00 heure française. Les deux équipes sont en back-to-back et se retrouvent à peine plus de six mois après leur duel du premier tour des play-offs.

Les Spurs, finalistes NBA en juin après avoir éliminé Portland 4-1 en avril, restent sur sept victoires consécutives. Les Trail Blazers de Micah Nori comptent quant à eux sur Damian Lillard, de retour cette saison après une rupture du tendon d’Achille. Retrouvez également nos pronostics NBA pour les autres affiches de la semaine.

Forme et perspectives : Trail Blazers et Spurs arrivent en back-to-back

Forme : 5 derniers matchs Portland Trail Blazers 6-2 · 5e à l’Ouest · à domicile D V V V D 116,6 Pts/match 113,4 Pts encaissés +3,2 Différentiel B2B Repos San Antonio Spurs 7-2 · 4e à l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 118,6 Pts/match 107,8 Pts encaissés +10,8 Différentiel B2B Repos

La dernière de ces sept victoires, obtenue à Sacramento (124-109), est intervenue deux jours après les 52 points, 24 rebonds et huit contres de Victor Wembanyama contre Dallas (112-111).

Victor Wembanyama a ensuite inscrit 30 points face aux Kings, dont 20 en première période, tandis que Stephon Castle en a ajouté 19 pour permettre aux Spurs de dérouler à Sacramento dès la première période.

À l’extérieur, les Spurs affichent trois victoires pour aucune défaite et un différentiel de +12,3 points par match, un profil qui les place quatrièmes de la conférence Ouest avec un bilan de 7-2.

Portland a débuté avec trois succès sous la direction de Micah Nori, dont un 136-129 chez les Lakers le 27 octobre. Mais la défaite 118-124 au même endroit vendredi, marquée par les 53 points de Luka Doncic, a mis fin à une série de trois victoires, malgré une avance de 16 points en première période.

Comparatif des équipes : saison Portland Trail Blazers San Antonio Spurs Trail Blazers +2,9 120,0



117,1 Efficacité offensive Spurs -3,3 111,4



108,1 Efficacité défensive Spurs +2,1 46,1



48,2 Rebonds par match Spurs -3,9 16,8



12,9 Ballons perdus Spurs -2,7 % 50,0 %



47,3 % Réussite aux tirs de l’adversaire

Les Trail Blazers possèdent la meilleure efficacité offensive, avec 120,0 points pour 100 possessions contre 117,1 pour les Spurs. San Antonio compense toutefois par une meilleure défense, et son net rating de +9,1 ne devance celui de Portland (+8,6) que de 0,5 point.

Cet écart se retrouve également dans la qualité des tirs concédés : les adversaires des Spurs convertissent 47,3% de leurs tentatives, contre 50,0% face aux Trail Blazers. San Antonio se classe ainsi quatrième de la ligue sur ce critère, Portland 17e.

Les pertes de balle creusent la différence la plus nette, avec 16,8 par match pour Portland contre 12,9 pour San Antonio. Les 15,9 paniers à 3 points par match des Trail Blazers, contre 11,9 pour les Spurs, ne peuvent compenser ce déficit qu’en partie.

Les deux formations disputent leur deuxième match en deux soirs, mais San Antonio ne recense aucune absence dans sa rotation habituelle, tandis que Portland est privé de Ja Morant et Vit Krejci.

Absences et rotations chez les Trail Blazers et les Spurs

Absences Portland Trail Blazers Ja Morant, élongation de grade 2 aux ischio-jambiers gauche Absent Vit Krejci, fracture de la jambe gauche Absent Shaedon Sharpe, déchirure du ménisque Absent San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet Incertain Jayden Quaintance, genou Absent

Portland doit faire sans Ja Morant, touché aux ischio-jambiers gauches avec une élongation de grade 2, et sans Vit Krejci, victime d’une fracture à la jambe gauche lors de la victoire à Phoenix.

Shaedon Sharpe demeure également indisponible après une déchirure du ménisque. Damian Lillard, Scoot Henderson et Jrue Holiday doivent donc compenser les minutes, avec un Scoot Henderson limité à 31,7% de réussite aux tirs cette saison.

Le cinq de départ attendu côté Portland réunit Damian Lillard, Scoot Henderson, Toumani Camara, Deni Avdija et Donovan Clingan, tandis que Jrue Holiday, à 13,3 points de moyenne, sortira du banc.

Chez les Spurs, Jayden Quaintance est absent pour une blessure au genou et Tobias Harris reste incertain en raison d’un mollet douloureux. Aucun des deux n’a toutefois disputé de match cette saison, laissant la rotation de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama au complet, avec quatre joueurs à 30 minutes ou plus de moyenne.

Les duels qui peuvent faire basculer Trail Blazers – Spurs

Donovan Clingan face à Victor Wembanyama Donovan Clingan POR VS Victor Wembanyama SAS 12,6 Pts/match 10,6 Reb/match 29,1 Pts/match 12,6 Reb/match Le pivot de Portland est le plus efficace au tir, mais Victor Wembanyama pèse davantage sur le scoring et à la lutte aux rebonds. Damian Lillard face à De’Aaron Fox Damian Lillard POR VS De’Aaron Fox SAS 20,4 Pts/match 4,1 Passes/match 14,4 Pts/match 5,9 Passes/match Damian Lillard compense la perte de Ja Morant au scoring, alors que De’Aaron Fox est le meneur le plus créateur des deux.

Victor Wembanyama a capté 24 rebonds et réalisé huit contres contre Dallas. C’est Donovan Clingan qui devrait lui faire face au coup d’envoi, avec Robert Williams III en relais dans la raquette de Portland.

Au poste de meneur, la question est de savoir combien de points Portland peut produire sans Ja Morant. Damian Lillard inscrit 2,9 paniers à 3 points par match, tandis que De’Aaron Fox convertit 53,0% de ses tirs.

Quels paris sur les performances individuelles entre Trail Blazers et Spurs ?

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 27,5 29,1 Saison PTS 34,6 5 derniers 9/9 Matchs joués Il vient d’enchaîner 52 puis 30 points, et sa moyenne de saison dépasse déjà cette ligne. Deni Avdija POR Passes décisives Plus de 6,5 7,0 Saison PD 7,4 5 derniers 8/8 Matchs joués Il crée l’essentiel du jeu de Portland sans Ja Morant et vient de distribuer 11 passes à Los Angeles. Donovan Clingan POR Rebonds Plus de 9,5 10,6 Saison REB 11,4 5 derniers 8/8 Matchs joués Les Spurs ne réussissent que 45,8 % de leurs tirs, ce qui laisse des rebonds à prendre pour un Donovan Clingan en hausse sur ses cinq derniers matchs.

Les trois lignes retenues reposent sur les moyennes de la saison et des cinq derniers matchs de chaque équipe, ainsi que sur l’absence de Ja Morant, qui concentre davantage de responsabilités à Deni Avdija.

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Trail Blazers contre Spurs : ce que disent les confrontations directes

Confrontations directes Portland Trail Blazers VS San Antonio Spurs SAS 114-95 POR San Antonio, play-offs SAS 114-93 POR Portland, play-offs SAS 120-108 POR Portland, play-offs POR 106-103 SAS San Antonio, play-offs SAS 111-98 POR San Antonio, play-offs SAS 112-101 POR San Antonio POR 115-110 SAS San Antonio SAS 115-102 POR Portland, NBA Cup

Les Spurs ont remporté la série du premier tour 4-1, conclue par une victoire 114-95 à San Antonio, lors de laquelle Victor Wembanyama a terminé avec 17 points, 14 rebonds et six contres.

L’unique succès de Portland, lors du match 2, est intervenu en l’absence de Victor Wembanyama. Le match 3 a ensuite basculé grâce à une remontée de 15 points des Spurs, portée par la meilleure soirée en carrière de Dylan Harper.

San Antonio avait également remporté deux des trois confrontations de saison régulière en 2025-26. Les deux équipes se retrouveront le 25 novembre à Portland en phase de groupes de la NBA Cup, dans moins de trois semaines.

Notre pronostic pour Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs

Pronostics Écart San Antonio Spurs -4,5 1,91 San Antonio affiche un différentiel de +12,3 points par match à l’extérieur et perd moins de ballons que Portland. Total Plus de 228,5 points 1,94 Les adversaires de Portland ont réussi 54,2 % de leurs tirs sur les trois derniers matchs, et chacune des trois sorties des Spurs a dépassé 220 points. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 27,5 points Deux matchs de suite à 30 points ou plus, et une moyenne de saison déjà supérieure à ce seuil. Perf. joueur Deni Avdija plus de 6,5 passes décisives Avec Ja Morant absent, Deni Avdija organise le jeu de Portland, et sa moyenne de saison dépasse déjà ce plafond.

Pronostic sur le score du match San Antonio Spurs 120-112 Portland Trail Blazers Écart de points : 8 · Total de points : 232

Les Spurs disposent d’arguments pour couvrir l’écart de 4,5 points, coté à 1,91, grâce à leur bonne forme en déplacement, leur avantage aux pertes de balle et une rotation de Portland privée de Ja Morant et Vit Krejci, même si le back-to-back pèse sur les deux équipes.

Le total de 228,5 points, coté à 1,94, devrait être dépassé, les adversaires de Portland ayant converti 54,2% de leurs tirs lors de ses trois derniers matchs. Les nouveaux clients peuvent également consulter le code promo Unibet avant de choisir leur opérateur.