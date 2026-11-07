Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Le pronostic NBA Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs se joue au Moda Center, dans la nuit de samedi à dimanche, à 4 h 00 heure française. Les deux équipes sont en back-to-back et se retrouvent à peine plus de six mois après leur duel du premier tour des play-offs.
Les Spurs, finalistes NBA en juin après avoir éliminé Portland 4-1 en avril, restent sur sept victoires consécutives. Les Trail Blazers de Micah Nori comptent quant à eux sur Damian Lillard, de retour cette saison après une rupture du tendon d’Achille. Retrouvez également nos pronostics NBA pour les autres affiches de la semaine.
Forme et perspectives : Trail Blazers et Spurs arrivent en back-to-back
La dernière de ces sept victoires, obtenue à Sacramento (124-109), est intervenue deux jours après les 52 points, 24 rebonds et huit contres de Victor Wembanyama contre Dallas (112-111).
Victor Wembanyama a ensuite inscrit 30 points face aux Kings, dont 20 en première période, tandis que Stephon Castle en a ajouté 19 pour permettre aux Spurs de dérouler à Sacramento dès la première période.
À l’extérieur, les Spurs affichent trois victoires pour aucune défaite et un différentiel de +12,3 points par match, un profil qui les place quatrièmes de la conférence Ouest avec un bilan de 7-2.
Portland a débuté avec trois succès sous la direction de Micah Nori, dont un 136-129 chez les Lakers le 27 octobre. Mais la défaite 118-124 au même endroit vendredi, marquée par les 53 points de Luka Doncic, a mis fin à une série de trois victoires, malgré une avance de 16 points en première période.
117,1
108,1
48,2
12,9
47,3 %
Les Trail Blazers possèdent la meilleure efficacité offensive, avec 120,0 points pour 100 possessions contre 117,1 pour les Spurs. San Antonio compense toutefois par une meilleure défense, et son net rating de +9,1 ne devance celui de Portland (+8,6) que de 0,5 point.
Cet écart se retrouve également dans la qualité des tirs concédés : les adversaires des Spurs convertissent 47,3% de leurs tentatives, contre 50,0% face aux Trail Blazers. San Antonio se classe ainsi quatrième de la ligue sur ce critère, Portland 17e.
Les pertes de balle creusent la différence la plus nette, avec 16,8 par match pour Portland contre 12,9 pour San Antonio. Les 15,9 paniers à 3 points par match des Trail Blazers, contre 11,9 pour les Spurs, ne peuvent compenser ce déficit qu’en partie.
Les deux formations disputent leur deuxième match en deux soirs, mais San Antonio ne recense aucune absence dans sa rotation habituelle, tandis que Portland est privé de Ja Morant et Vit Krejci.
Absences et rotations chez les Trail Blazers et les Spurs
Portland doit faire sans Ja Morant, touché aux ischio-jambiers gauches avec une élongation de grade 2, et sans Vit Krejci, victime d’une fracture à la jambe gauche lors de la victoire à Phoenix.
Shaedon Sharpe demeure également indisponible après une déchirure du ménisque. Damian Lillard, Scoot Henderson et Jrue Holiday doivent donc compenser les minutes, avec un Scoot Henderson limité à 31,7% de réussite aux tirs cette saison.
Le cinq de départ attendu côté Portland réunit Damian Lillard, Scoot Henderson, Toumani Camara, Deni Avdija et Donovan Clingan, tandis que Jrue Holiday, à 13,3 points de moyenne, sortira du banc.
Chez les Spurs, Jayden Quaintance est absent pour une blessure au genou et Tobias Harris reste incertain en raison d’un mollet douloureux. Aucun des deux n’a toutefois disputé de match cette saison, laissant la rotation de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama au complet, avec quatre joueurs à 30 minutes ou plus de moyenne.
Les duels qui peuvent faire basculer Trail Blazers – Spurs
Le pivot de Portland est le plus efficace au tir, mais Victor Wembanyama pèse davantage sur le scoring et à la lutte aux rebonds.
Damian Lillard compense la perte de Ja Morant au scoring, alors que De’Aaron Fox est le meneur le plus créateur des deux.
Victor Wembanyama a capté 24 rebonds et réalisé huit contres contre Dallas. C’est Donovan Clingan qui devrait lui faire face au coup d’envoi, avec Robert Williams III en relais dans la raquette de Portland.
Au poste de meneur, la question est de savoir combien de points Portland peut produire sans Ja Morant. Damian Lillard inscrit 2,9 paniers à 3 points par match, tandis que De’Aaron Fox convertit 53,0% de ses tirs.
Quels paris sur les performances individuelles entre Trail Blazers et Spurs ?
Il vient d’enchaîner 52 puis 30 points, et sa moyenne de saison dépasse déjà cette ligne.
Il crée l’essentiel du jeu de Portland sans Ja Morant et vient de distribuer 11 passes à Los Angeles.
Les Spurs ne réussissent que 45,8 % de leurs tirs, ce qui laisse des rebonds à prendre pour un Donovan Clingan en hausse sur ses cinq derniers matchs.
Les trois lignes retenues reposent sur les moyennes de la saison et des cinq derniers matchs de chaque équipe, ainsi que sur l’absence de Ja Morant, qui concentre davantage de responsabilités à Deni Avdija.
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Trail Blazers contre Spurs : ce que disent les confrontations directes
VS
Les Spurs ont remporté la série du premier tour 4-1, conclue par une victoire 114-95 à San Antonio, lors de laquelle Victor Wembanyama a terminé avec 17 points, 14 rebonds et six contres.
L’unique succès de Portland, lors du match 2, est intervenu en l’absence de Victor Wembanyama. Le match 3 a ensuite basculé grâce à une remontée de 15 points des Spurs, portée par la meilleure soirée en carrière de Dylan Harper.
San Antonio avait également remporté deux des trois confrontations de saison régulière en 2025-26. Les deux équipes se retrouveront le 25 novembre à Portland en phase de groupes de la NBA Cup, dans moins de trois semaines.
Notre pronostic pour Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs
Les Spurs disposent d’arguments pour couvrir l’écart de 4,5 points, coté à 1,91, grâce à leur bonne forme en déplacement, leur avantage aux pertes de balle et une rotation de Portland privée de Ja Morant et Vit Krejci, même si le back-to-back pèse sur les deux équipes.
Le total de 228,5 points, coté à 1,94, devrait être dépassé, les adversaires de Portland ayant converti 54,2% de leurs tirs lors de ses trois derniers matchs. Les nouveaux clients peuvent également consulter le code promo Unibet avant de choisir leur opérateur.
Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.