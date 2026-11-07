Detroit Pistons – Los Angeles Lakers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Pistons de Detroit accueillent les Lakers dimanche 8 novembre 2026 à la Little Caesars Arena, à 0 h 00 en France dans la nuit de dimanche à lundi, pour un pronostic NBA opposant la défense qui concède le moins de points de la ligue, 101,8 par match, à la deuxième attaque la plus efficace.

Luka Doncic sort d’une performance à 53 points contre Portland, tandis que Detroit a remporté ses deux confrontations avec les Lakers la saison dernière, un élément qui pèse dans nos pronostics NBA de ce dimanche.

Forme et perspectives : Pistons et Lakers, deux bilans à relativiser

Forme : 5 derniers matchs Detroit Pistons 6-2 · à domicile D V V V D 106,8 Pts/match 99,4 Pts encaissés +7,4 Différentiel 3j Repos Los Angeles Lakers 8-2 · à l’extérieur D V V V V 120,8 Pts/match 115,0 Pts encaissés +5,8 Différentiel 1j Repos

Les Lakers ont enchaîné quatre victoires depuis leur défaite 112-95 à Golden State le 30 octobre, rencontre où ils avaient pourtant compté jusqu’à 25 points d’avance. Leur dernier succès, 124-118 contre Portland en NBA Cup, est d’ailleurs intervenu après avoir effacé un retard de 16 points.

Leur principal point faible demeure la défense : ils ont concédé plus de 110 points lors de quatre de leurs cinq dernières sorties, dont 125 face à Toronto.

Detroit, qui affiche un bilan de 6-2 après une saison à 60 victoires et une première place à l’Est, vient de s’incliner 112-106 à domicile face à Philadelphie mercredi, après avoir passé la majeure partie de la rencontre derrière au score.

Sur ses cinq derniers matchs, Detroit a limité trois adversaires sous les 95 points, avec 89, 94 et 91 points encaissés. Les deux seules équipes à avoir dépassé les 110 points, New York et Philadelphie, se sont imposées.

Comparatif des équipes : saison Pistons Lakers Lakers +8,8 113,1



121,9 Efficacité offensive Pistons -10,4 103,6



114,0 Efficacité défensive Pistons +4,1 44,0



39,9 Rebonds par match Pistons -1,9 15,1



17,0 Ballons perdus par match Lakers +3,7 % 46,8 %



50,5 % Réussite aux tirs

Sur la saison, avec huit matchs disputés par Detroit et neuf par les Lakers à ce stade, l’attaque de Los Angeles devance celle des Pistons de 8,8 points pour 100 possessions. À l’inverse, la défense de Detroit prend l’avantage de 10,4 points.

À l’extérieur, les Lakers tombent à 111,5 points par match, contre 122,0 sur l’ensemble de leurs dix rencontres, même si l’échantillon ne porte que sur quatre déplacements, pour un bilan de 3-1.

L’attaque de Detroit, à 111,1 points par match et 17e en efficacité, a oscillé entre 97 points, atteints à deux reprises, et 124 à Charlotte le 2 novembre sur ses cinq dernières sorties.

Les Lakers ont joué vendredi soir à domicile, avec Luka Doncic et Austin Reaves à 38 minutes, ainsi que Walker Kessler à 37. Les deux équipes rejouent lundi, à Atlanta pour les Lakers et contre Washington pour les Pistons.

Infos équipes et absences : qui manquera aux Pistons et aux Lakers ?

Absences Detroit Pistons Jalen Duren, ischio-jambier droit Absent Isaiah Joe, hanche Incertain Los Angeles Lakers Aucune absence signalée

Jalen Duren, touché à l’ischio-jambier droit lors de la victoire à Miami le 23 octobre, n’a disputé que deux matchs cette saison, avec 13,0 points et 7,5 rebonds en 19,0 minutes.

Paul Reed, à 12,8 points et 6,8 rebonds, ainsi que John Collins, à 9,4 points et 5,9 rebonds, absorbent depuis les minutes laissées vacantes dans la raquette de Detroit.

Isaiah Joe, gêné à la hanche, n’a pris part qu’à trois des huit matchs de Detroit et demeure incertain, tandis que les Lakers ne signalent aucune absence.

Le cinq probable des Lakers reprend celui de vendredi, avec Luka Doncic, Austin Reaves, Matisse Thybulle, Jake LaRavia et Walker Kessler.

Detroit devrait aligner Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, John Collins et Paul Reed, une composition qui reste toutefois non confirmée.

Duels clés entre Pistons et Lakers, de Cade Cunningham à Walker Kessler

Cade Cunningham face à Luka Doncic Cade Cunningham DET VS Luka Doncic LAL 24,0 Pts/match 7,6 Passes/match 40,1 Pts/match 7,7 Passes/match Deux membres de la first All-NBA Team de la saison dernière, séparés par plus de seize points au scoring mais très proches à la passe. Paul Reed face à Walker Kessler Paul Reed DET VS Walker Kessler LAL 12,8 Pts/match 6,8 Reb/match 14,6 Pts/match 10,4 Reb/match Sans Jalen Duren, Detroit doit contenir un Walker Kessler qui prend 3,6 rebonds de plus par match que Paul Reed.

Cade Cunningham avait signé 27 points et 11 passes lors de la victoire 128-106 de Detroit le 30 décembre, une référence face à un Luka Doncic qui retrouve la défense la plus avare de la ligue.

Walker Kessler, qui convertit 71,6% de ses tirs, affronte une raquette privée de Jalen Duren, où Paul Reed, avec 27,3 minutes de moyenne, devra assumer une grande partie du travail.

Paris joueurs : trois angles pour Pistons – Lakers

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 34,5 40,1 Saison pts 53 Dernier match 9/10 Matchs joués Sa moyenne laisse plus de cinq points de marge, et il a scoré vendredi en ne réussissant que 5 de ses 15 tirs à 3 points. Duncan Robinson DET Paniers à 3 points Plus de 3,5 4,4 Saison 3 pts 7 Dernier match 8/8 Matchs joués Il tire à 47,9 % à 3 points et reste le deuxième marqueur de Detroit, à 19,0 points par match. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 8,5 10,4 Saison reb 12 Dernier match 10/10 Matchs joués Sa moyenne dépasse la ligne de près de deux rebonds, dans un match où Detroit joue sans Jalen Duren.

Detroit avait contenu Luka Doncic à 30 points, avec huit pertes de balle, en décembre. Mais ses 14 lancers francs réussis sur 18 vendredi montrent qu’il peut marquer même face à une défense resserrée, et lorsque son adresse à 3 points faiblit.

Duncan Robinson a même terminé meilleur marqueur de Detroit face à Philadelphie, avec 27 points, contre 26 pour Cade Cunningham.

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Confrontations directes : les Pistons ont balayé les Lakers en 2025-26

Confrontations directes Detroit Pistons VS Los Angeles Lakers Pistons 128-106 Lakers Los Angeles Pistons 113-110 Lakers Detroit Pistons 115-103 Lakers Detroit

Les Pistons ont remporté les deux rencontres de la saison 2025-26, d’abord 128-106 chez les Lakers le 30 décembre, soit 22 points d’écart, puis 113-110 à Detroit le 23 mars.

La seconde a été la plus disputée, avec 30 points de Daniss Jenkins, un record en carrière, et la fin d’une série de victoires des Lakers.

Ce bilan date toutefois de plus de sept mois, et les Lakers ne sont plus les mêmes depuis l’arrivée de Walker Kessler et le départ de LeBron James, avant un match retour prévu le 8 janvier 2027 à Los Angeles.

Pronostics : pourquoi les Pistons devraient s’imposer face aux Lakers

Pronostics Vainqueur Detroit Pistons vainqueurs La meilleure défense de la ligue joue à domicile avec trois jours de repos, face à des Lakers qui ont joué vendredi. Perf. joueur Luka Doncic plus de 34,5 points Il a tenté 33 tirs et 18 lancers francs vendredi, un volume que sa moyenne de saison confirme. Perf. joueur Duncan Robinson plus de 3,5 paniers à 3 points Les Lakers ont encaissé plus de 110 points lors de quatre de leurs cinq derniers matchs, et Duncan Robinson est le meilleur shooteur de Detroit à longue distance. Perf. joueur Walker Kessler plus de 8,5 rebonds Il a capté 12 rebonds en 37 minutes vendredi, et la raquette de Detroit est amputée de Jalen Duren.

Pronostic sur le score du match Pistons 112-108 Lakers Écart de points : 4 · Total de points : 220

Notre pronostic NBA privilégie les Pistons, dont l’avantage défensif sur les Lakers dépasse celui des Lakers sur le plan offensif, même sans Jalen Duren et avec une attaque classée 17e. Cela ne permet toutefois d’envisager qu’une marge courte.

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