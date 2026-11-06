Duncan Robinson élargit sa palette offensive avec les Pistons

À 32 ans, Duncan Robinson n’a jamais autant marqué en NBA. Après huit matchs, le shooteur des Pistons affiche tout simplement les meilleures statistiques de sa carrière.

Alors que sa moyenne de points stagnait depuis plusieurs années, au Heat puis à Detroit, autour de 12 unités, l’ancien sixième homme de Miami profite de son statut de titulaire à plein temps pour franchir un cap.

Il tourne ainsi à 19 points de moyenne, avec une adresse à 3-points plus élevée que jamais : 48% de réussite sur plus de neuf tentatives par match ! De quoi intégrer le Top 10 des joueurs qui dégainent le plus derrière l’arc.

Les Sixers en ont fait l’expérience mercredi, lors d’une rencontre terminée avec 27 points (son record cette saison) et 7/11 de loin, malgré la défense rapprochée de VJ Edgecombe. Mais au-delà de cette adresse extérieure, Duncan Robinson a trouvé un autre moyen d’augmenter sa production offensive : provoquer davantage de fautes.

En fin de partie face aux Sixers, il a ainsi obtenu six lancers en quelques secondes, sur deux 3-points. Depuis le début de saison, il se présente quatre fois par match sur la ligne de réparation, un autre record personnel.

« C’est quelque chose auquel j’ai clairement réfléchi à l’approche de cette saison : essayer de faire preuve d’un peu plus d’habileté pour obtenir des lancers-francs et tirer parti de la manière dont les défenses me défendent de façon agressive – en m’agrippant, en me retenant, et en donnant aux arbitres l’occasion de le constater », explique-t-il.

Une nouvelle dimension offensive

Duncan Robinson estime d’ailleurs que les arbitres ne voient pas toujours les fautes qu’il subit. « Mais j’essaie de les aider à le voir. C’est clairement un aspect sur lequel je travaille », poursuit-il.

Son coach J.B. Bickerstaff valide cette approche, conscient que les défenses ont « tendance à réagir de façon excessive face à lui », en raison de son adresse extérieure et de la menace permanente qu’il représente.

« Cela lui donne alors l’occasion de poser le ballon au sol, d’attaquer la raquette et de provoquer des contacts, ce qui constitue un excellent ajout à son jeu », souligne le technicien.

Cette évolution est d’autant plus précieuse pour les Pistons qu’ils doivent composer sans Jalen Duren, qui tournait à 19,5 points de moyenne la saison passée et représentait leur deuxième option offensive. Un rôle que Duncan Robinson est désormais amené à assumer davantage, même si Detroit a fini par s’incliner face à Philadelphie.

Le shooteur insiste toutefois sur la notion d’équilibre collectif, dans un effectif encore en pleine adaptation.

« Il faut un peu de temps pour créer des automatismes. On a déjà une certaine continuité au sein de ce groupe, mais il faut aussi intégrer de nouveaux joueurs. Tout repose sur notre capacité à être intentionnels dans le choix de nos tirs, à nous assurer que nous décidons des situations dans lesquelles nous voulons shooter, plutôt que de laisser la défense nous les imposer », explique-t-il.

Une approche qui correspond parfaitement aux attentes de J.B. Bickerstaff, ravi de voir son arrière devenir une menace de plus en plus complète.

« Vous avez pu constater que son évolution se poursuit. Il n’est pas seulement un shooteur unidimensionnel. C’est un joueur offensif complet, capable de faire la passe ou de conclure près du panier », apprécie ainsi son entraîneur.

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 10.7 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 29.7 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31.4 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 25.9 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 16.4 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 68 28.0 45.0 39.5 88.9 0.2 2.3 2.5 2.8 2.4 0.7 1.4 0.2 12.9 2024-25 MIA 74 24.1 43.7 39.3 88.7 0.2 2.0 2.3 2.4 1.8 0.5 1.2 0.1 11.0 2025-26 DET 77 27.4 45.6 41.0 75.5 0.4 2.3 2.7 2.1 2.2 0.6 0.7 0.3 12.2 2026-27 DET 8 31.0 47.4 47.9 84.4 0.1 1.8 1.9 2.3 2.4 1.9 1.1 0.3 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.