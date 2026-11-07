Malgré les frustrations, Karl-Anthony Towns est bien rentré dans sa saison

« Je suis très déçu, pour ne pas dire plus… Mais disons les choses comme elles sont : c’est un business, et il y a un travail à accomplir sur le terrain. » C’est ainsi qu’avait réagi, le mois dernier, Karl-Anthony Towns au choix des Knicks de ne pas le prolonger durant l’intersaison. Lui voulait signer un nouveau contrat, la franchise lui avait demandé un effort financier : aucun accord n’avait ainsi été trouvé.

La situation idéale pour perturber un joueur, pour altérer sa confiance. Mais, malgré le désaccord et les performances encore moyennes des Knicks, l’intérieur répond présent depuis le début de saison. Comme il l’affirmait en octobre, il est déçu certes, mais reste professionel et assure sur les parquets.

« J’ai abordé la saison en voulant défendre le titre à tout prix. Cette ville n’a pas gagné le trophée depuis 53 ans et aucun dans le vestiaire, moi le premier, n’a l’intention de le lâcher », explique l’ancien de Minnesota pour justifier sa motivation et ses performances.

Le contrat et l’ego passent après l’équipe

Avec 19.9 points et 13.6 rebonds de moyenne, sans oublier son 57% de réussite au shoot et 43% à 3-pts, « KAT » est sans doute le seul titulaire de New York vraiment à son meilleur niveau cette saison jusqu’à maintenant, là où Mikal Bridges est transparent, Josh Hart en baisse, Jalen Brunson et OG Anunoby très maladroits.

« Je veux toujours avoir de l’impact, aider à gagner et je veux attraper chaque rebond possible pour l’équipe. On ne veut donner aucun point sur seconde chance », insiste Karl-Anthony Towns. « Mitchell Robinson est parti, je dois faire plus, notamment au rebond. Pour remplacer un des meilleurs rebondeurs offensifs de l’histoire, il faut un collectif et j’essaie de faire ma part. »

Mike Brown n’a que deux bémols à faire à sa star : elle perd trop de ballons et n’est pas souveraine en défense sur le pick-and-roll. Sans vouloir pinailler pour autant. « J’ai parlé de ces deux éléments car il fait tellement de bonnes choses : le rebond, le shoot, les passes, la communication, l’énergie », énumère le technicien.

« Jalen Brunson et moi, on est là pour mener l’équipe et je veux faire mon maximum », lui répond le champion 2026, qui accepte les reproches de son coach. « Je ne peux pas laisser les distractions extérieures et mon ego m’écarter du chemin. On a gagné la saison passée car on avait mis nos egos de côté et fait ce qui était le mieux pour l’équipe, la ville, la franchise. On s’est sacrifié et je vais continuer de le faire pour mes frères. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32.0 54.2 34.1 81.1 2.8 7.7 10.5 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37.0 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 35.6 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33.0 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 33.9 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 33.8 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 33.5 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33.0 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 32.7 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 NYK 72 35.0 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NYK 75 31.0 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 3.4 0.9 2.5 0.5 20.1 2026-27 NYK 8 31.2 57.3 42.9 76.5 3.1 10.5 13.6 3.1 3.1 0.5 3.8 0.5 19.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.