Golden State Warriors – Orlando Magic : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Golden State accueille Orlando au Chase Center dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30, heure française. Portés par six victoires consécutives et l’apport du rookie Yaxel Lendeborg, les Warriors de Steve Kerr abordent ce pronostic NBA dans une dynamique bien différente de celle du Magic, qui reste sur trois défaites et affiche un bilan de deux succès pour six revers.

Après avoir perdu ses trois premiers matchs, Golden State a redressé la barre pour atteindre la septième place de la conférence Ouest avec un bilan de 6-3. Orlando, douzième à l’Est, cherche encore ses repères sous la direction de son nouvel entraîneur Sean Sweeney. Cette affiche figure parmi nos pronostics NBA du week-end.

Forme et perspectives pour Golden State Warriors – Orlando Magic

Forme : 5 derniers matchs Golden State Warriors 6-3 · 7e Ouest · à domicile V V V V V 118,2 Pts/match 106,8 Pts encaissés +11,4 Différentiel 1j Repos Orlando Magic 2-6 · 12e Est · à l’extérieur D V D D D 103,0 Pts/match 114,2 Pts encaissés -11,2 Différentiel 1j Repos

Golden State poursuit sa montée en puissance avec six victoires consécutives, la dernière obtenue face au Heat de Miami jeudi. Sur leurs cinq dernières rencontres, les Warriors se sont imposés trois fois avec plus de dix points d’avance. Seuls Minnesota et Phoenix ont limité l’écart à cinq unités ou moins.

Cette série a totalement relancé les Californiens après trois défaites pour commencer la saison. Leur succès 124-112 contre les Clippers illustre notamment leurs ressources, puisqu’ils l’ont décroché sans Stephen Curry ni Draymond Green, tous deux ménagés.

La dynamique est inverse pour Orlando, battu successivement par Boston, Washington puis Phoenix. Le Magic n’a atteint les 105 points lors d’aucune de ces trois rencontres.

Sans victoire en quatre réceptions, Orlando affiche toutefois un bilan équilibré à l’extérieur, avec deux succès et deux défaites. Le passage au Chase Center constitue la deuxième étape de sa tournée de quatre matchs dans l’Ouest, avant des déplacements à Sacramento puis à Utah.

Comparatif des équipes : saison Golden State Warriors Orlando Magic Warriors +9,6 117,0



107,4 Efficacité offensive Warriors -3,8 112,5



116,3 Efficacité défensive Warriors +3,9 43,9



40,0 Rebonds par match Warriors -1,5 16,8



18,3 Ballons perdus Warriors +1,7 27,8



26,1 Passes décisives

Golden State prend l’avantage sur Orlando dans les cinq catégories statistiques comparées cette saison. Cette supériorité se retrouve dans son rendement offensif au Chase Center, où les Warriors inscrivent 116 points par rencontre.

Le Magic concède de son côté 115,5 points en moyenne à l’extérieur, soit 9,3 de plus que Golden State sur son parquet. Malgré la réputation de spécialiste défensif de Sean Sweeney, la solidité de son équipe dans ce secteur reste donc un axe de travail majeur.

Les chiffres dessinent une tendance moins nette pour le total de points : les déplacements d’Orlando produisent en moyenne 224,3 points cumulés, contre 222,2 pour les rencontres de Golden State à domicile.

Les Warriors se distinguent surtout par leur accélération après la pause : chez eux, ils marquent 60,8 points en seconde période, contre 55,2 en première. Orlando présente un rythme offensif plus constant en déplacement, avec respectivement 54 et 54,8 points. Ce contraste laisse entrevoir la possibilité d’un écart qui se creuse au retour des vestiaires.

Qui manque à l’appel côté Golden State Warriors et Orlando Magic ?

Absences Golden State Warriors Jimmy Butler III, rupture du ligament croisé antérieur droit Absent Moses Moody, tendon rotulien gauche Absent Kristaps Porzingis, maladie, éloigné de l’équipe Absent Gui Santos, tendinite au genou Incertain Orlando Magic Paolo Banchero, entorse haute de la cheville droite Absent Jalen Suggs, contusion osseuse au genou droit Absent Jonathan Isaac, genou gauche Absent Noah Penda, déchirure partielle de l’ischio-jambier droit Absent Izaiyah Nelson, cheville gauche, après opération Absent

Orlando aborde cette rencontre avec une rotation amoindrie par les absences de Paolo Banchero, Jalen Suggs, Jonathan Isaac, Noah Penda et Izaiyah Nelson.

Limité à deux apparitions cette saison, Banchero affiche 24,5 points de moyenne. En son absence, Franz Wagner porte l’essentiel de la production offensive du Magic, avec le soutien de Desmond Bane.

Dans l’attente des compositions officielles, Orlando pourrait reconduire le cinq aligné à Phoenix : Jase Richardson, Anthony Black, Desmond Bane, Franz Wagner et Wendell Carter Jr.

Golden State doit également composer avec plusieurs absences, celles de Jimmy Butler III, Moses Moody et Kristaps Porzingis, tandis que la participation de Gui Santos reste incertaine. Stephen Curry, Brandin Podziemski, Yaxel Lendeborg, Draymond Green et Will Richard sont pressentis pour débuter.

Les duels qui peuvent faire basculer Golden State Warriors – Orlando Magic

Curry face à Bane Stephen Curry GSW VS Desmond Bane ORL 4,7 3 pts/match 44,0 % 3 pts % 3,5 3 pts/match 36,8 % 3 pts % Le volume et l’adresse de Curry donnent à Golden State l’avantage le plus net derrière l’arc, face à Bane, qui prend le plus de tirs à trois points d’Orlando. Lendeborg face à Wagner Yaxel Lendeborg GSW VS Franz Wagner ORL 21,0 Pts/match 7,1 Reb/match 19,6 Pts/match 6,4 Reb/match Les deux ailiers sont au coude-à-coude au scoring, mais Franz Wagner assure davantage la création du jeu.

Avec 16,1 paniers à trois points inscrits par rencontre, contre 13,1 pour Orlando, Golden State dispose d’un avantage derrière l’arc. Stephen Curry en réussit à lui seul 4,7 de moyenne, imposant une vigilance constante à la défense du Magic.

Sur les ailes, Yaxel Lendeborg reste sur un record personnel de 37 points contre les Clippers, tandis que Franz Wagner assume une grande partie de la création offensive d’Orlando. Leur influence respective pèsera sur la capacité des deux équipes à alimenter le score.

Paris joueurs sur Golden State Warriors – Orlando Magic

Paris sur les performances individuelles Stephen Curry GSW Points marqués Plus de 27,5 29,9 Saison pts 34,5 5 derniers 7/9 Matchs joués Les deux moyennes dépassent nettement la ligne, et la défense d’Orlando est la moins efficace des deux sur la saison. Yaxel Lendeborg GSW Points marqués Plus de 18,5 21,0 Saison pts 20,4 5 derniers 9/9 Matchs joués Le début de saison et les cinq derniers matchs dépassent ce seuil, et il reste dans une rotation privée de Butler, Moody et Porzingis. Franz Wagner ORL Passes décisives Plus de 7,5 8,5 Saison pass. 9,8 5 derniers 8/8 Matchs joués Orlando manque de créateurs avec les blessures, obligeant Franz Wagner à se montrer dans la création du jeu.

Les trois sélections concernent des joueurs dont les moyennes, sur la saison comme sur les cinq dernières rencontres, se situent au-dessus des seuils proposés. Cette concordance constitue un repère, même si les échantillons restent limités à moins de dix matchs.

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Le pari sur les passes décisives de Franz Wagner paraît le moins dépendant du scénario de la rencontre : avec peu de créateurs disponibles à Orlando, son rôle dans l’organisation offensive devrait rester important, quelle que soit l’évolution du score.

Concernant Yaxel Lendeborg, sa moyenne sur les cinq dernières sorties intègre les 37 points inscrits contre les Clippers en l’absence de Stephen Curry. Cette performance montre qu’il peut prendre davantage de responsabilités lorsque le meneur est au repos, sans suffire à établir que son rendement dépend peu du temps de jeu de Curry.

Golden State Warriors contre Orlando Magic, ce que disent les confrontations directes

Confrontations directes Golden State Warriors VS Orlando Magic Warriors 120-97 Magic San Francisco Magic 121-113 Warriors Orlando Magic 115-121 Warriors Orlando Warriors 104-99 Magic San Francisco Magic 93-101 Warriors Orlando

Les Warriors ont remporté quatre de leurs cinq derniers duels face au Magic, dont un large succès au Chase Center en décembre 2025 (120-97).

Sur cette période, Orlando n’a pris le dessus qu’une fois, à domicile en novembre 2025 (121-113). Les deux formations ne se sont pas encore affrontées cette saison.

Cet historique reste toutefois un élément de contexte plutôt qu’une base de pronostic : le Magic a changé d’entraîneur, tandis que le rookie Yaxel Lendeborg s’est installé parmi les deux meilleurs marqueurs des Warriors.

Notre pronostic pour Golden State Warriors – Orlando Magic

Nos sélections s’appuient sur les performances de la saison et la dynamique récente des deux équipes. Les nouveaux clients intéressés peuvent également consulter les modalités de l’offre de bienvenue associée au code promo Unibet, soumise à conditions.

Pronostics Écart Golden State Warriors pour couvrir l’écart Le différentiel de Golden State à domicile (+9,8) s’oppose à celui d’Orlando à l’extérieur (-6,8), et le Magic joue sans Paolo Banchero. Total Plus de 220 points Trois des quatre matchs d’Orlando à l’extérieur et deux des cinq de Golden State à domicile ont dépassé ce seuil, et les Warriors accélèrent en seconde période. Perf. joueur Yaxel Lendeborg plus de 18,5 points Ses moyennes de saison et des cinq derniers matchs dépassent la ligne, face à une défense qui encaisse 115,0 points par match. Perf. joueur Franz Wagner plus de 7,5 passes décisives Une rotation de meneurs réduite laisse le ballon à Franz Wagner, et ses cinq derniers matchs dépassent ce plafond cette saison. Combiné Écart Golden State + passes décisives de Wagner Les deux paris reposent sur des moteurs distincts, la dynamique à domicile de Golden State d’un côté et la dépendance d’Orlando envers Wagner de l’autre.

Pronostic sur le score du match Golden State Warriors 118-107 Orlando Magic Écart de points : 11 · Total de points : 225

Sans Paolo Banchero, son meilleur marqueur, Orlando devra trouver des solutions face à des Warriors qui ne concèdent que 106,2 points par rencontre à domicile. Ce rapport de force nous conduit à privilégier une victoire de Golden State avec une avance d’environ onze points.

Une rencontre verrouillée par la défense de Sean Sweeney pourrait contrarier ce scénario. Les rythmes des deux équipes restent toutefois assez proches, avec 98,6 possessions pour le Magic contre 100,6 pour les Warriors.