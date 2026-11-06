Phoenix Suns – Houston Rockets : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Les Phoenix Suns (2-5) accueillent les Houston Rockets (7-2) au Mortgage Matchup Center, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 novembre 2026, à 3h00, heure française. Pour cette affiche, notre pronostic NBA donne l’avantage aux visiteurs.

Douzièmes de la conférence Ouest, les Suns ont mis fin jeudi à quatre défaites consécutives en battant Orlando. Ils affrontent des Rockets troisièmes du classement, qui avaient remporté les quatre duels entre les deux équipes la saison dernière.

Forme et perspectives : Phoenix Suns et Houston Rockets, deux dynamiques opposées

Forme : 5 derniers matchs Phoenix Suns 2-5 · 12e de l’Ouest · À domicile D D D D V 116,6 Pts/match 120,8 Pts encaissés -4,2 Différentiel 1j Repos Houston Rockets 7-2 · 3e de l’Ouest · À l’extérieur V D V V D 115,6 Pts/match 104,8 Pts encaissés +10,8 Différentiel 2j Repos

Houston aborde cette rencontre avec trois victoires sur ses cinq dernières sorties. Les Rockets ont pris le dessus sur Milwaukee, Oklahoma City et Boston, tandis que leurs deux revers sont survenus à Dallas et contre Minnesota.

Leurs succès les plus nets, face aux Bucks (132-100) et au Thunder (119-98), illustrent leur capacité à faire la différence aussi bien par leur puissance offensive que par leur rigueur défensive.

Phoenix a, de son côté, interrompu une série de quatre défaites en battant Orlando 117-104, jeudi 5 novembre. Après avoir cédé contre Oklahoma City, Denver, Golden State et Portland, les Suns ont retrouvé de l’élan sous l’impulsion de Devin Booker, dont le rôle moteur est détaillé dans notre compte rendu.

La fragilité défensive reste néanmoins leur principal point faible : durant cette mauvaise passe, Phoenix a encaissé 125 points face au Thunder, 127 contre les Nuggets et 132 contre les Trail Blazers.

Comparatif des équipes : saison Phoenix Suns Houston Rockets Rockets +5,3 114,7



120,0 Efficacité offensive Rockets -11,8 121,4



109,6 Efficacité défensive Rockets +5,2 38,6



43,8 Rebonds par match Suns -1,2 14,7



15,9 Ballons perdus par match Rockets +2,0 % 47,0 %



49,0 % Réussite aux tirs

Les statistiques de la saison donnent l’avantage à Houston en matière d’efficacité offensive et défensive, de rebond et d’adresse au tir. L’écart le plus marqué concerne la défense, tandis que Phoenix ne fait mieux que dans la limitation des ballons perdus.

Le calendrier favorise également les Rockets, qui disposent de deux jours de repos. Les Suns n’en ont qu’un après avoir affronté Portland puis Orlando les 4 et 5 novembre.

Sur leur parquet, les Suns inscrivent en moyenne 121,75 points et en concèdent 121,25. Houston présente un bilan de trois victoires en quatre déplacements, avec 119,5 points marqués pour 110 encaissés par rencontre.

Les Rockets peuvent aussi compter sur une attaque plus équilibrée : cinq de leurs joueurs affichent au moins 13 points de moyenne, contre trois à Phoenix. Cette diversité leur offre davantage de solutions lorsqu’un de leurs marqueurs rencontre des difficultés.

Infirmerie et cinq majeurs probables chez les Phoenix Suns et les Houston Rockets

Absences Phoenix Suns Mark Williams, épaule gauche (chirurgie) Retour estimé le 3 février Absent Jordan Goodwin, mollet droit Retour estimé le 7 novembre Absent Rasheer Fleming, cheville gauche (entorse) Retour estimé le 7 novembre Absent Houston Rockets Steven Adams, mollet Retour estimé le 9 novembre Absent Clint Capela, cheville droite (entorse) Retour estimé le 7 novembre Incertain

Phoenix doit toujours composer sans Mark Williams, opéré de l’épaule gauche en septembre et dont le retour est prévu le 3 février. Jordan Goodwin, touché au mollet, et Rasheer Fleming, blessé à la cheville gauche, figurent également sur la liste des absents, même si leur reprise est estimée au 7 novembre, jour du match.

Dans les rangs de Houston, Steven Adams reste indisponible en raison d’un problème au mollet. Le pivot, qui n’a joué qu’une rencontre cette saison, est attendu après le 9 novembre. Les Rockets restent aussi dans l’attente concernant Clint Capela, incertain à cause de sa cheville droite et dont le retour est envisagé le 7 novembre.

Houston devrait aligner Fred VanVleet, Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. et Alperen Sengun au coup d’envoi.

Contre Orlando, les Suns avaient débuté avec Devin Booker, Jalen Green, Dillon Brooks, Miles Bridges et Oso Ighodaro. La place de pivot reste toutefois à attribuer, avec Khaman Maluach comme autre possibilité.

Trois duels à suivre entre Phoenix Suns et Houston Rockets

Devin Booker et Fred VanVleet se distinguent surtout par leurs missions respectives : Phoenix s’appuie sur son arrière pour alimenter le score, tandis que le meneur des Rockets organise davantage le jeu et crée des positions pour ses coéquipiers.

Devin Booker face à Fred VanVleet Devin Booker PHX VS Fred VanVleet HOU 25,4 Pts/match 5,1 Passes/match 13,0 Pts/match 6,3 Passes/match Fred VanVleet est passé de 13,0 points de moyenne sur la saison à 16,5 sur les cinq derniers matchs, ce qui réduit l’écart de scoring avec Devin Booker. Miles Bridges face à Kevin Durant Miles Bridges PHX VS Kevin Durant HOU 17,4 Pts/match 7,9 Reb/match 20,8 Pts/match 5,2 Reb/match Miles Bridges doit compenser une partie de l’absence de Mark Williams au rebond, tandis que Kevin Durant reste le deuxième scoreur de Houston derrière Alperen Sengun. Dillon Brooks face à Jabari Smith Jr. Dillon Brooks PHX VS Jabari Smith Jr. HOU 17,6 Pts/match 46,9 % Adresse à 3 pts 17,6 Pts/match 49,1 % Adresse à 3 pts Jabari Smith Jr. inscrit 3,0 paniers à trois points par match contre 2,1 pour Dillon Brooks, ce qui fait pencher ce duel d’ailiers côté Houston.

Sur les ailes, Miles Bridges prend l’avantage sur Kevin Durant au rebond, mais reste moins prolifique au scoring. Jabari Smith Jr. et Dillon Brooks présentent, eux, une moyenne de points identique, avec une meilleure adresse à trois points pour le joueur de Houston.

Les paris joueurs à cibler pour Phoenix Suns – Houston Rockets

Les trois paris individuels sélectionnés s’appuient sur des tendances observées à l’échelle de la saison et confirmées lors des cinq dernières rencontres, plutôt que sur une performance ponctuelle.

Chaque seuil retenu reste inférieur à la moyenne saisonnière du joueur concerné, offrant une marge en cas de rencontre moins rythmée.

Paris sur les performances individuelles Devin Booker PHX Points marqués Plus de 22,5 25,4 Saison 25,0 5 derniers 7/7 Matchs joués Sa moyenne de saison dépasse la ligne de près de trois points, et ses 25 points sur les cinq derniers matchs montrent que ce volume est stable, même face à la meilleure défense de cette confrontation. Alperen Sengun HOU Passes décisives Plus de 7,5 8,1 Saison 9,7 5 derniers (3 joués) 7/9 Matchs joués Il monte à 9,7 passes sur ses trois derniers matchs joués, et la défense de Phoenix, qui encaisse 120,8 points de moyenne sur cinq matchs, lui laisse de la marge. Miles Bridges PHX Rebonds Plus de 6,5 7,9 Saison 7,6 5 derniers 7/7 Matchs joués Meilleur rebondeur de l’effectif de Phoenix, il dépasse ce seuil sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, malgré l’avantage de Houston dans ce domaine.

Présent lors de trois des cinq dernières rencontres de Houston, Alperen Sengun affiche des moyennes récentes cohérentes avec celles de sa saison. Cet échantillon limité invite néanmoins à la prudence.

À Phoenix, l’indisponibilité de Mark Williams renforce le rôle de Miles Bridges au rebond. Le seuil sélectionné se situe à plus d’un rebond sous sa moyenne saisonnière.

Au-delà du seuil visé, le choix du bookmaker mérite également attention. Notre guide compare les offres et les critères à examiner pour répondre à la question : quel est le meilleur site pour parier sur la NBA ?

Que disent les confrontations directes entre Houston Rockets et Phoenix Suns ?

Confrontations directes Phoenix Suns VS Houston Rockets Suns 92-114 Rockets Phoenix Rockets 117-98 Suns Houston Rockets 100-97 Suns Houston Suns 105-119 Rockets Phoenix

Les Rockets ont fait carton plein face aux Suns lors de la saison 2025-26, avec quatre victoires en autant de confrontations. Seul le duel du 5 janvier, disputé à Houston, a donné lieu à une issue serrée (100-97).

Les trois autres rencontres ont tourné plus nettement à leur avantage : un succès de 22 points à Phoenix le 24 novembre, de 19 points à domicile le 5 décembre, puis de 14 points sur le parquet des Suns le 7 avril.

Ce dernier affrontement remontant à sept mois, cet historique indique une tendance favorable à Houston, sans préjuger du résultat à venir.

Notre pronostic NBA pour Phoenix Suns – Houston Rockets

Pronostics Écart Houston Rockets gagnent de 6 points ou plus Houston a limité trois de ses cinq derniers adversaires à 100 points ou moins, face à une équipe de Phoenix au différentiel de -4,2 sur la même période. Total Plus de 227,5 points Phoenix a dépassé 230 points cumulés lors de trois de ses quatre matchs à domicile. Perf. joueur Devin Booker plus de 22,5 points Sa production reste stable sur les cinq derniers matchs, dans un match qui s’annonce riche en points. Perf. joueur Alperen Sengun plus de 7,5 passes décisives Houston devrait dérouler son jeu offensif face à une défense qui concède beaucoup de points, et Alperen Sengun reste son premier relais.

Pronostic sur le score du match Houston Rockets 120-112 Phoenix Suns Écart de points : 8 · Total de points : 232

Avec un Net Rating de +10,4, contre -6,8 pour Phoenix, Houston aborde cette rencontre en favori. Les Rockets ont néanmoins montré certaines limites lors de leurs deux défaites, en concédant respectivement 116 et 117 points. Leur revers contre Minnesota est détaillé dans notre compte rendu du match.

Le scénario d’un total supérieur à 227,5 points s’appuie sur les rencontres disputées à Phoenix, qui ont produit 243 points en moyenne. La solidité défensive de Houston pourrait toutefois freiner cette dynamique.

Avant toute inscription, les nouveaux joueurs peuvent consulter les modalités et les conditions d’éligibilité du code promo Winamax.