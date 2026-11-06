L’Etat de Washington veut « ramener les Sonics à la maison »

Le gouverneur de l’État de Washington ne veut laisser passer aucune occasion de rappeler à Adam Silver que Seattle est prête à retrouver la NBA. Bob Ferguson s’est ainsi entretenu jeudi, en visioconférence, avec le patron de la ligue afin d’évoquer le processus d’expansion et le possible retour des SuperSonics.

La porte-parole du gouverneur, Brionna Aho, a qualifié cet échange de « nouvelle bonne conversation ». Elle a rappelé que Bob Ferguson restait pleinement engagé dans son objectif de « ramener les Sonics à la maison ».

Il s’agissait déjà du troisième échange entre les deux hommes depuis le début de l’année. Le gouverneur avait précédemment discuté avec Adam Silver en février puis en mars, avant que les propriétaires NBA n’autorisent officiellement la ligue à étudier une expansion vers Seattle et Las Vegas.

Une salle immédiatement opérationnelle

Bob Ferguson estime que Seattle possède tous les arguments nécessaires pour retrouver une franchise, près de vingt ans après le départ des Sonics vers Oklahoma City, en 2008.

« Notre candidature est solide et nous avons la bonne salle », avait-il déclaré avant la réunion. « Nous cochons toutes les cases que la NBA peut espérer trouver chez un candidat à l’obtention d’une nouvelle équipe. »

La Climate Pledge Arena représente effectivement le principal atout du dossier. Adam Silver a récemment reconnu que l’enceinte était quasiment prête à accueillir une équipe NBA, malgré quelques modifications nécessaires. Selon le commissionner de la ligue, Seattle pourrait même être opérationnelle en quelques semaines.

Samantha Holloway, propriétaire du Kraken en NHL et dont le groupe contrôle la salle, apparaît comme la candidate naturelle pour mener le futur groupe d’investisseurs.

Le prix de l’expansion reste un obstacle

Le dossier est toutefois loin d’être gagné. La NBA pourrait réclamer entre 7 et 10 milliards de dollars pour chacune des nouvelles franchises, et plusieurs propriétaires s’interrogeraient sur la capacité du projet de Seattle à atteindre une valorisation comparable à celle attendue à Las Vegas.

Selon les dernières estimations, les offres pourraient approcher les 10 milliards de dollars dans le Nevada, contre environ 7 milliards à Seattle. Un écart qui pourrait peser lourd dans les discussions, alors que les propriétaires NBA cherchent à maximiser les revenus de cette expansion.

Le processus semble d’ailleurs avancer plus rapidement à Las Vegas, où plusieurs groupes se disputent la future équipe. Adam Silver a également prévenu que la NBA pouvait finalement choisir deux villes, une seule, ou même repousser complètement son expansion.

La ligue espère prendre une décision avant la fin de l’année 2026, avec une éventuelle entrée en compétition des nouvelles franchises dès la saison 2028/29. En attendant, Bob Ferguson entend maintenir la pression.

« Les supporters et les joueurs de tout le pays ont conscience que la NBA doit revenir à Seattle », estime le gouverneur, lui-même supporter des Sonics depuis son enfance.

Après près de deux décennies d’attente, Seattle voit enfin se dessiner une véritable possibilité de retour. Reste à convaincre les propriétaires NBA en place que les Sonics valent aussi le prix demandé.