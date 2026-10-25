Et si la NBA abandonnait la piste Seattle…

Dix-huit ans après leur départ vers Oklahoma City, le retour des Sonics serait-il compromis ? Alors que Las Vegas semble avoir pris une nette avance dans le processus d’expansion de la NBA, Seattle peine à réunir une offre correspondant aux attentes de la ligue.

Selon le Sports Business Journal, les trois groupes intéressés par Las Vegas envisageraient d’investir entre 9 et 10 milliards de dollars pour la franchise, auxquels s’ajouteraient éventuellement 2 à 3 milliards pour une nouvelle salle.

La NBA espérerait obtenir au moins 7 milliards de dollars pour accorder une équipe à Seattle. Or, l’offre la plus sérieuse serait celle de Samantha Holloway, propriétaire du Kraken en NHL, estimée à environ 6 milliards.

La ligue imaginait que les candidats non retenus à Las Vegas pourraient se rabattre sur Seattle et faire monter les enchères. Mais ces investisseurs ne semblent guère séduits par cette solution de repli.

Des sources proches des trois groupes évoquent plusieurs réserves : la situation géographique, des revenus de sponsoring moins importants et la possible nécessité de construire une nouvelle salle. « Seattle présente certaines difficultés » ou encore « ce n’est pas Las Vegas », auraient confié des interlocuteurs proches des candidats.

La question du Climate Pledge Arena constitue également un obstacle. La société de Samantha Holloway possède une participation majoritaire dans l’enceinte et a contribué à sa rénovation. Un groupe concurrent s’interrogerait donc sur ses chances d’obtenir un bail avantageux s’il remportait la franchise.

Samantha Holloway peut cependant défendre la valeur globale de son projet. Son groupe a déjà investi 1,1 milliard de dollars dans la reconstruction de la salle, ce qui porterait son engagement total au-delà des 7 milliards espérés.

Mexico comme moyen de pression ?

Un second projet est porté par Atonn Muhammad, PDG de BlackSun, associé aux tribus Tulalip et à Native World Sports. Ce groupe aurait soumis une offre d’environ 8 milliards de dollars et souhaiterait construire une salle près de Marysville, à une trentaine de minutes au nord de Seattle. Plusieurs acteurs du dossier doutent toutefois de la solidité de cette proposition.

Adam Silver devrait réellement se pencher sur Seattle une fois le dossier de Las Vegas réglé. Mais le patron de la NBA a récemment cité Mexico parmi les autres destinations envisageables, une déclaration interprétée comme un moyen de pousser les investisseurs de Seattle à améliorer leurs offres.

« Nous sommes encore à quelques saisons d’une expansion effective. Nous avons indiqué publiquement que nous étudiions les candidatures de Las Vegas et Seattle. Peut-être que, plus tard, Mexico, qui est la plus grande ville d’Amérique du Nord, pourrait également être envisagée », a déclaré Adam Silver cette semaine.

Cette menace reste relative. Les dirigeants des Capitanes de Mexico, engagés en G-League, ont eux-mêmes reconnu que les infrastructures locales devaient encore considérablement progresser avant d’accueillir une franchise NBA.

La NBA pourrait donc valider une expansion à Las Vegas avant la fin de l’année. Pour Seattle, en revanche, rien n’est garanti. Le retour des Sonics dépendra notamment de la capacité de Samantha Holloway à augmenter son offre… ou de l’arrivée d’un nouvel investisseur prêt à déclencher une véritable bataille financière.