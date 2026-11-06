Voilà déjà trente ans que le mythique « Space Jam » est sorti. Jordan Brand n’a pas manqué l’occasion de fêter après avoir déjà annoncé le retour des Air Jordan 9 et 11 portées par Michael Jordan dans le film.

Une Air Jordan 6 Rings « Space Jam » a également vu le jour, et maintenant, c’est au tour de la toute dernière Jordan Triangle de se prêter au jeu avec la sortie d’un coloris du même nom.

Celui-ci se présente en blanc et noir avec des finitions d’un bleu pâle pour la tige, avec les deux logos « Jumpman » sur la languette et le talon qui ressortent en gris métallique.

Comme son nom l’indique, la Jordan « Triangle » rend hommage à la fameuse attaque en triangle popularisée par Phil Jackson et Tex Winter.

Ses motifs triangulaires ressortent ainsi sur la tige entre cuir et mesh, ainsi que sur l’œillet supérieur. Au niveau de la semelle, comme sur la Air Jordan 40, l’amorti « ZoomX » à l’avant-pied s’associe à une unité Zoom Air au talon pour offrir à la fois confort et retour d’énergie. La semelle extérieure est quant à elle en caoutchouc Hart 2.0.

La Jordan Triangle « Space Jam » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.