La adidas A.E. 3 garde la pêche

Après la A.E. 1 puis la A.E. 2, la A.E. 3 va elle aussi avoir son coloris « With Love » ! Les deux précédents modèles signature d’Anthony Edwards avaient choisi ce coloris pour les lancements de la paire.

Celui-ci arrive un peu plus tard sur la A.E. 3, mais l’objectif reste le même, rendre hommage au « Peach State » de Géorgie, dont l’arrière de Minnesota est originaire.

La collection signature de la superstar des Wolves a évolué chaque année, passant du style nid d’abeille sur la cage latérale de la A.E. 1 à un design plus épuré la saison dernière pour arriver à cette tige aux motifs fléchés pour accentuer la sensation de vitesse sur cette A.E 3. Mais le coloris « With Love », lui, ne bouge pas !

Petite nouveauté cette année toutefois, le modèle ne contient plus de noir mais est uniquement composé de ces couleurs «pêche» bien spécifiques, entre rose et orange. On peut en revanche remarquer l’apparition d’une touche de vert, notamment pour faire ressortir le logo du joueur sur la languette et les trois bandes au niveau du talon.

La adidas A.E. 3 « With Love » sera disponible à partir de minuit sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.