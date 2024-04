La A.E. 1 d’Anthony Edwards enfin disponible en France

Après les récents Zion Williamson, Luka Doncic, Ja Morant, Jayson Tatum, et en attendant Devin Booker, c’est Anthony Edwards qui a rejoint le club très fermé des joueurs possédant une chaussure signature.

Leader de Team USA cet été et revenu encore plus fort sur ce début de saison avec les Wolves, Anthony Edwards a eu le temps d’assurer la promotion de sa première chaussure signature, la A.E. 1, qui est désormais disponible pour le grand public, et notamment la France.

Un look futuriste

Le modèle1 se distingue par sa tige dotée d’une couche en tricot souple dotée de gros renforts latéraux en TPU. Le logo adidas ressort sur le talon. A noter également la présence d’un amorti Boost au niveau de la semelle.

Avec le coloris « With Love », en orange et noir, la A.E. 1 est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros. Deux coloris, l’un en rouge, l’autre en noir et blanc, pourraient suivre.