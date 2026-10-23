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La A.E. 3 « Alphadawg » dans le bon tempo

Publié le 23/10/2026 à 14:30 Twitter Facebook

Sneakers – Le troisième coloris de la troisième chaussure signature d’Anthony Edwards sort aujourd’hui sur Basket4Ballers.

Anthony Edwards avait déjà donné le ton en présaison et a confirmé qu’il était en très grande forme dès le premier match de la saison régulière avec une sortie à 45 points ponctuée d’une victoire probante sur le parquet du Heat. Avec l’arrivée de LaMelo Ball, Minnesota semble plus que jamais armé pour franchir un nouveau cap cette saison et se donner les chances de pouvoir titiller OKC et San Antonio en fin d’exercice.

À ses pieds, Anthony Edwards assure également avec brio la promotion de la A.E. 3, sa troisième chaussure signature en collaboration avec adidas. La collection signature de la superstar des Wolves a évolué chaque année, passant du style nid d’abeille sur la cage latérale de la A.E. 1 à un design plus épuré la saison dernière pour arriver à cette tige aux motifs fléchés pour accentuer la sensation de vitesse sur cette A.E 3.

Le nouveau coloris de la A.E. 3 n’est autre que le coloris « Alphadawg ». La A.E.2 avait déjà bénéficié d’un coloris du même nom, sauf que la tendance change cette année avec une tige habillée d’une base en rouge pâle assortie d’une base en gris tandis que l’intérieur du col et la languette ressortent en noir.

La A.E. 3 « Alphadawg » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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