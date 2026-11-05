Sacramento Kings – San Antonio Spurs : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre, à 4 h heure française, Sacramento reçoit San Antonio au Golden 1 Center dans le cadre du groupe C de la Conférence Ouest de la NBA Cup. Les Kings n’ont toujours pas gagné chez eux, tandis que les Spurs restent sur six victoires de suite.

Victor Wembanyama, auteur d’une prestation historique de 52 points et 24 rebonds contre Dallas, cherchera à offrir à San Antonio un septième succès consécutif. De leur côté, les Kings n’ont décroché qu’une victoire en huit rencontres, obtenue à Dallas, et demeurent toujours sans succès en Californie. Retrouvez notre pronostic NBA pour cette affiche et les autres rencontres du programme.

Forme et perspectives : les Spurs lancés, les Kings à la peine

Forme : 5 derniers matchs Sacramento Kings 1-7 · 14e de l’Ouest · à domicile D D D V D 109,2 Pts/match 122,8 Pts encaissés -13,6 Différentiel 1j Repos San Antonio Spurs 6-2 · 5e de l’Ouest · à l’extérieur V V V V V 119,8 Pts/match 106,6 Pts encaissés +13,2 Différentiel 1j Repos

San Antonio, sixième de l’Ouest avec un bilan de 6-2, reste sur six victoires consécutives après ses deux défaites initiales. L’entraîneur Mitch Johnson estime d’ailleurs que son équipe ne fait que commencer à produire le basket qu’elle souhaite proposer.

Sur leurs cinq dernières rencontres, les Spurs inscrivent 119,8 points par match et en concèdent 106,6, pour un différentiel de +13,2. Leur dernier succès, arraché 112-111 face à Dallas mercredi, a été obtenu malgré un faible 5 sur 36 à trois points, grâce à une performance historique de Victor Wembanyama : 52 points, 24 rebonds et 8 contres, une première à au moins 50 points et 20 rebonds pour la franchise.

Le Français a été soutenu par Stephon Castle, auteur de 17 points et 10 rebonds, ainsi que par Dylan Harper, qui a inscrit 21 points et comparé son coéquipier à Wilt Chamberlain après la rencontre.

Sacramento, quatorzième de l’Ouest avec un bilan de 1-7, reste sur quatre défaites en cinq matches et encaisse en moyenne 122,8 points. Son unique succès a été obtenu à Dallas (115-100), et cette rencontre lance une série de sept matches à domicile pour les Kings.

Comparatif des équipes : saison Sacramento Kings San Antonio Spurs Spurs +8,9 106,5



115,4 Efficacité offensive Spurs -12,0 119,4



107,4 Efficacité défensive Spurs +7,6 40,9



48,5 Rebonds par match Spurs -4,3 17,3



13,0 Ballons perdus Spurs +2,1 24,4



26,5 Passes décisives par match

La saison confirme ce déséquilibre : les Spurs affichent une efficacité offensive de 115,4, contre 106,5 pour les Kings.

La différence est encore plus marquée défensivement, avec 107,4 points encaissés pour 100 possessions côté San Antonio, contre 119,4 pour Sacramento. Cela se traduit par un net rating de +8,0 contre -12,9.

Les Kings perdent également la bataille des possessions, avec 17,3 ballons perdus par match contre 13,0 pour les Spurs, ainsi que celle du rebond, 40,9 prises contre 48,5.

À domicile, Sacramento encaisse 122,3 points par rencontre et reste sur trois défaites en autant de sorties, dont la dernière contre les Lakers (103-116), marquée par 17 pertes de balle dont 6 de la part de Zach LaVine.

Kings sans Keegan Murray, Spurs sans Tobias Harris : le point sur l’infirmerie

Absences Sacramento Kings Keegan Murray, cheville Absent Maxime Raynaud, genou Absent Ben Simmons, tendon d’Achille (saison) Absent Daeqwon Plowden, maladie Absent San Antonio Spurs Tobias Harris, mollet gauche Absent Jayden Quaintance, genou droit (opération) Absent

Chez les Kings, Keegan Murray (cheville), Maxime Raynaud (genou) et Daeqwon Plowden (maladie) sont indisponibles, tandis que Ben Simmons est forfait pour la saison en raison d’une blessure au tendon d’Achille.

Dylan Cardwell est en revanche disponible, après avoir disputé 13 minutes contre les Lakers pour 4 points et 6 rebonds.

Les Spurs devront composer sans Tobias Harris, touché au mollet gauche, ni Jayden Quaintance, opéré au genou droit.

Aucune des deux équipes ne joue en back-to-back après les rencontres de mercredi, mais San Antonio se déplacera à Portland dès le lendemain. Les cinq majeurs projetés sont De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper, Devin Vassell et Victor Wembanyama pour les Spurs, face à Darius Acuff Jr., Zach LaVine, De’Andre Hunter, Precious Achiuwa et Domantas Sabonis pour les Kings.

Domantas Sabonis contre Victor Wembanyama, Darius Acuff Jr. contre De’Aaron Fox : les duels Kings – Spurs

Domantas Sabonis face à Victor Wembanyama Domantas Sabonis SAC VS Victor Wembanyama SAS 15,1 Pts/match 14,9 Reb/match 29,0 Pts/match 12,4 Reb/match Le premier duel de la saison a tourné à l’avantage de San Antonio, mais Domantas Sabonis reste le principal relais offensif et au rebond des Kings. Darius Acuff Jr. face à De’Aaron Fox Darius Acuff Jr. SAC VS De’Aaron Fox SAS 25,6 Pts/match 7,0 Passes/match 15,2 Pts/match 6,1 Passes/match Darius Acuff Jr. est le meilleur marqueur de Sacramento, De’Aaron Fox le premier passeur de San Antonio.

Domantas Sabonis, qui aurait perdu patience chez les Kings, avait livré 20 points, 14 rebonds et 8 passes lors du précédent affrontement, face à un Victor Wembanyama auteur d’un double-double.

Darius Acuff Jr., 19 ans, a produit 22 points et 12 passes contre les Lakers, avec un 8 sur 24 aux tirs. Il retrouve De’Aaron Fox, ancienne star de Sacramento, limité à 10 points et 4 passes contre Dallas.

Paris joueurs sur Kings – Spurs : trois lignes individuelles

Trois lignes individuelles ressortent de l’analyse, aucune ne constituant un pari sans risque, et notre guide répond à la question quel est le meilleur site pour parier sur la nba ?

Paris sur les performances individuelles Victor Wembanyama SAS Points marqués Plus de 26,5 29,0 Saison 34,4 5 derniers 8/8 Matchs joués La ligne se situe deux points et demi sous sa moyenne de saison, face à une défense qui encaisse 123,3 points par match en moyenne. Domantas Sabonis SAC Rebonds Plus de 12,5 14,9 Saison 13,4 5 derniers 8/8 Matchs joués Domantas Sabonis a pris 14 rebonds lors du précédent duel, et ce seuil reste près de deux rebonds et demi sous sa moyenne de saison. Darius Acuff Jr. SAC Passes décisives Plus de 6,5 7,0 Saison 8,4 5 derniers 8/8 Matchs joués Darius Acuff Jr. dirige le jeu de Sacramento, avec beaucoup de responsaibilités pour le rookie.

Victor Wembanyama a tenté 28 tirs contre Dallas et en a réussi 16, illustrant le volume offensif que San Antonio lui confie lorsque son jeu extérieur ne trouve pas la cible.

Domantas Sabonis a capté 17 rebonds face aux Lakers. Alors que Sacramento perd régulièrement la bataille du rebond, son équipe compte sur lui pour réduire l’écart dans ce secteur.

Darius Acuff Jr. a délivré 12 passes décisives contre les Lakers malgré un 8 sur 24 aux tirs, la preuve que sa contribution ne repose pas uniquement sur son efficacité au tir.

Confrontations directes : le précédent Spurs – Kings du 27 octobre

Confrontations directes Sacramento Kings VS San Antonio Spurs Spurs 130-103 Kings Meilleur marqueur : Victor Wembanyama (29 points) San Antonio

Les deux formations se sont déjà affrontées le 27 octobre à San Antonio, où les Spurs l’avaient emporté 130-103. Cinq joueurs titulaires avaient atteint au moins dix points, tandis que Victor Wembanyama avait compilé 29 points et 10 rebonds.

San Antonio avait pris les commandes dès le premier quart-temps (39-27) et menait 80-54 à la pause, avant que Sacramento ne rééquilibre les débats en seconde période (49-50).

Les Spurs s’étaient également imposés 132-104 à Sacramento le 17 mars, avec une marge proche de celle enregistrée lors du premier duel de la saison.

Notre pronostic Sacramento Kings – San Antonio Spurs

Pronostics Écart San Antonio Spurs -7,5 Les Spurs ont gagné de 27 points le premier duel et les Kings n’ont pas encore gagné à domicile cette saison. Total Plus de 224,5 points Sacramento encaisse 123,3 points par match en moyenne et San Antonio en marque 116,9. Perf. joueur Victor Wembanyama plus de 26,5 points Victor Wembanyama reste sur un festival offensif mercredi contre Dallas. Perf. joueur Domantas Sabonis plus de 12,5 rebonds Le rebond est le premier apport de Domantas Sabonis, et San Antonio capte plus de rebonds que Sacramento sur la saison.

Pronostic sur le score du match Spurs 120-108 Kings Écart de points : 12 · Total de points : 228

Notre pronostic privilégie une victoire des Spurs, soutenue par un net rating de +8,0 contre -12,9 et par un premier duel remporté avec 27 points d’avance. Dallas a toutefois freiné San Antonio à 5 réussites sur 36 à trois points mais les Texans avaient converti 33 lancers francs sur 39 pour compenser ce manque de réussite de loin.

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