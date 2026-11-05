Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – En tête de la Conférence Ouest avec six succès et une seule défaite, les Trail Blazers défient les Lakers, deuxièmes, samedi 7 novembre 2026 à 4 h, heure française, à la Crypto.com Arena.

Cette affiche de la NBA Cup marque les débuts de Portland dans la compétition, tandis que les Lakers, déjà battus à Golden State, disputent leur deuxième rencontre de groupe. Le match offre également une revanche du duel du 27 octobre, remporté par les Blazers. Seuls le premier du groupe et le meilleur deuxième accèdent à la phase suivante. Retrouvez chaque jour notre pronostic NBA pour les autres rencontres au programme.

Forme et perspectives : les Lakers reçoivent des Trail Blazers invaincus à l’extérieur

Forme : 5 derniers matchs Los Angeles Lakers 7-2 · 2e de l’Ouest · à domicile V D V V V 116,6 Pts/match 108,8 Pts encaissés +7,8 Différentiel 1j Repos Portland Trail Blazers 6-1 · 1re de l’Ouest · à l’extérieur V D V V V 120,2 Pts/match 114,4 Pts encaissés +5,8 Différentiel 1j Repos

Les Blazers n’ont perdu qu’une seule de leurs sept rencontres, un revers de 21 points concédé à domicile face à Memphis le 29 octobre. Depuis, Portland a aligné trois victoires, dont un succès 132-119 obtenu à Phoenix le 4 novembre.

Cette dynamique repose sur un bilan parfait de 5-0 à l’extérieur, avec 125,2 points inscrits par match en déplacement et un différentiel de +11,6.

Les Lakers, eux, ont remporté quatre de leurs cinq dernières sorties, dont deux à domicile : 138-117 face à Miami, portés par un nouveau récital de Luka Doncic, puis 131-125 contre Toronto mercredi soir. Leur unique défaite sur la période, 95-112 à Golden State, correspond également au seul match où ils n’ont pas atteint la barre des 100 points.

À domicile, Los Angeles présente un bilan de 4-1 et marque 130,0 points par rencontre, soit près de cinq unités de plus que Portland à l’extérieur.

Comparatif des équipes : saison Lakers Trail Blazers Lakers +1,1 121,1



120,0 Efficacité offensive Trail Blazers -3,3 112,9



109,6 Efficacité défensive Trail Blazers +7,5 39,9



47,4 Rebonds par match Trail Blazers -2,0 17,7



15,7 Ballons perdus Lakers +3,6 % 51,2 %



47,6 % Réussite aux tirs

L’avantage offensif des Lakers transparaît dans leur réussite au tir, avec 51,2% de réussite contre 47,6% pour Portland. Les Blazers trouvent néanmoins un moyen de rivaliser en contrôlant davantage les possessions.

Portland domine en effet la lutte au rebond avec 47,4 prises par match, contre 39,9 pour Los Angeles, tout en commettant deux pertes de balle de moins. Ces atouts lui permettent de générer plus de tentatives et de limiter l’écart créé par une adresse inférieure.

Sur le plan défensif, la différence est nette : les Blazers encaissent 109,6 points pour 100 possessions, tandis que les Lakers en concèdent 112,9.

La répartition du scoring par période pourrait également influencer le déroulement du match. À domicile, Los Angeles marque 69,6 points avant la pause puis 60,4 après, tandis que Portland affiche une production plus stable à l’extérieur, avec 63,2 points en première mi-temps et 62,0 en seconde.

Absences : Ja Morant et Vit Krejci manquent aux Trail Blazers, les Lakers presque au complet

Absences Los Angeles Lakers Adou Thiero, genou, assigné en G League Absent Portland Trail Blazers Ja Morant, élongation de grade 2 aux ischio-jambiers gauches Absent Vit Krejci, fracture de la jambe gauche Absent Shaedon Sharpe, déchirure du ménisque Absent

Portland devra composer sans Ja Morant, touché aux ischio-jambiers gauches avec une élongation de grade 2 et une absence estimée à environ quatre semaines annoncée le 30 octobre, ainsi que sans Vit Krejci, victime d’une fracture à la jambe gauche lors de la victoire à Phoenix.

Shaedon Sharpe demeure également indisponible depuis août en raison d’une déchirure du ménisque. Le cinq de départ probable des Blazers devrait donc réunir Damian Lillard, Scoot Henderson, Toumani Camara, Deni Avdija et Donovan Clingan, avec Jrue Holiday en sortie de banc.

Les Lakers ne comptent pour l’instant qu’une absence, Adou Thiero, blessé au genou et envoyé en G League. Ils devraient reconduire le cinq aligné à Sacramento — Luka Doncic, Austin Reaves, Walker Kessler, Jake LaRavia et Matisse Thybulle.

Les deux formations ont joué le 4 novembre et disposent d’une journée de récupération. Toutefois, Portland recevra San Antonio dès le lendemain, ce qui limite sa marge de manœuvre concernant le temps de jeu de ses titulaires si la rencontre est rapidement pliée.

Les duels à suivre entre Lakers et Trail Blazers, de Luka Doncic à Donovan Clingan

Luka Doncic face à Deni Avdija Luka Doncic LAL VS Deni Avdija POR 38,5 Pts/match 8,0 Passes/match 23,4 Pts/match 6,4 Passes/match Luka Doncic a inscrit 40 points à Sacramento, et Deni Avdija vient de distribuer 12 passes décisives à Phoenix, si bien que chacun se concentre sur la création du jeu de son équipe. Walker Kessler face à Donovan Clingan Walker Kessler LAL VS Donovan Clingan POR 10,2 Reb/match 14,4 Pts/match 10,4 Reb/match 12,0 Pts/match Walker Kessler sort d’un match à 4 contres à Sacramento et Donovan Clingan d’une soirée à 24 points et 11 rebonds à Phoenix, avec des moyennes de rebonds quasi identiques. Austin Reaves face à Damian Lillard Austin Reaves LAL VS Damian Lillard POR 23,3 Pts/match 5,0 Passes/match 20,1 Pts/match 4,1 Passes/match Damian Lillard sort d’un match à 25 points à Phoenix, Austin Reaves d’une soirée solide à Sacramento, et chacun est le deuxième marqueur de son équipe.

Luka Doncic reste la pièce maîtresse des Lakers après sa performance de 40 points à Sacramento. Il croisera la route de Deni Avdija, qui assume désormais un rôle central dans la production offensive et la création de Portland.

Sous les panneaux, Walker Kessler, crédité de 4 contres à Sacramento, aura pour mission de freiner Donovan Clingan. Dans le backcourt, Austin Reaves et Damian Lillard devraient se livrer une bataille pour imposer leur influence sur le jeu.

Paris joueurs sur Lakers – Trail Blazers : trois seuils pour les performances individuelles

Paris sur les performances individuelles Luka Doncic LAL Points marqués Plus de 34,5 38,5 Saison PTS 41,0 5 derniers 8/9 Matchs joués Il a dépassé ce seuil lors du premier duel contre Portland comme à Sacramento. Deni Avdija POR Points marqués Plus de 22,5 23,4 Saison PTS 23,0 5 derniers 7/7 Matchs joués Meilleur marqueur de Portland, il dirige le jeu offensif des Blazers. Walker Kessler LAL Rebonds Plus de 9,5 10,2 Saison REB 12,0 5 derniers 9/9 Matchs joués Il a pris 8 rebonds en 28 minutes seulement à Sacramento, ce qui laisse de la marge avec un temps de jeu plus long.

Les trois seuils retenus restent inférieurs aux moyennes de saison comme aux performances des cinq dernières rencontres, laissant ainsi une marge de sécurité à chaque joueur en cas de soirée moins productive.

Les lignes de points et de rebonds varient selon les opérateurs. Pour comparer les offres, un guide détaille quel est le meilleur site pour parier sur la NBA.

Confrontations directes entre Trail Blazers et Lakers, un premier acte très disputé

Confrontations directes Lakers VS Trail Blazers Lakers 129-136 Trail Blazers Meilleur marqueur, Luka Doncic avec 41 points Los Angeles

Les deux formations ne se sont rencontrées qu’une seule fois cette saison, le 27 octobre à Los Angeles. Portland s’était alors imposé 136-129, infligeant aux Lakers leur première défaite de la saison.

Ja Morant et Deni Avdija avaient chacun marqué 23 points, tandis que Damian Lillard en avait ajouté 21, dont un tir à trois points décisif à 43 secondes du buzzer. Luka Doncic avait répondu avec 41 points et 9 passes décisives.

Notre pronostic pour Lakers – Trail Blazers, avec Portland et le handicap

Pronostics Écart Trail Blazers +3,5 Portland a la meilleure défense des deux équipes et ne perd pas en déplacement, ce qui rend ce handicap confortable même en cas de courte défaite. Total Plus de 238,5 points Les cinq matchs des Lakers à domicile ont tous dépassé 230 points au total, avec 250,0 points en moyenne, et Portland a franchi ce cap trois fois sur cinq en déplacement. Perf. joueur Deni Avdija plus de 22,5 points Avec Ja Morant (15,8 points par match) absent, Une partie de ses tentatives offensives et de ses responsabilités créatives est désormais confiée à Deni Avdija. Perf. joueur Walker Kessler plus de 9,5 rebonds Walker Kessler est le meilleur rebondeur des Lakers, et ce seuil se situe sous sa moyenne de saison.

Pronostic sur le score du match Lakers 121-124 Trail Blazers Écart de points : 3 · Total de points : 245

Portland présente la meilleure défense des deux formations, un net avantage au rebond et un parcours encore parfait à l’extérieur. Le handicap de 3,5 points offre même une protection en cas de courte défaite face à des Lakers dont l’attaque laisse le total de points ouvert.

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