Une marée violette pour célébrer les Valkyries et Gabby Williams

Quatre jours après leur sacre face au Dream, les Valkyries ont pu mesurer l’engouement suscité par leur incroyable saison. Mercredi, environ 400 000 personnes, selon SFGATE, ont envahi les rues de San Francisco pour célébrer le premier titre WNBA de la franchise, seulement deux ans après sa création.

Après une première cérémonie à Oakland, où se trouve leur centre d’entraînement, les joueuses ont traversé la baie en ferry avant de défiler le long de l’Embarcadero, à bord de bus à impériale, dans une véritable marée violette.

Au milieu de cette foule, Gabby Williams était évidemment l’une des grandes attractions. MVP des Finals, la Française n’a pas hésité à descendre de son bus pour danser avec les supporters, taper dans les mains des fans et célébrer au champagne avec ses coéquipières, tout en gardant son trophée dans les bras.

Une ambiance de fête qui a parfaitement illustré la communion entre les Valkyries et leurs supporters, déjà réputés pour leur ferveur au Chase Center.

Un hommage particulier à Marine Johannès

La vice-championne olympique de Paris 2024 a aussi profité de cette journée pour remercier celles et ceux qui l’avaient accompagnée jusqu’au titre. Et notamment Marine Johannès, présente à ses côtés pendant les Finals.

« Ma partenaire, qui a passé toutes les Finals avec moi. Elle a vécu mes sautes d’humeur, les moments où j’étais au plus bas, et elle a fait en sorte que je change d’état d’esprit et que je sois prête », a confié Gabby Williams devant les supporters. Avant de conclure par une déclaration particulièrement forte : « On ne gagne pas si elle n’est pas là ! »

Un hommage qui prend une dimension particulière après les 30 points inscrits par Gabby Williams lors du Game 7 décisif face à Atlanta, dont 28 en deuxième mi-temps. Une performance historique qui lui a permis de décrocher le trophée de MVP des Finals et d’offrir aux Valkyries un premier titre retentissant.

Gabby Williams et Marine Johannès réunies chez Unrivaled

Et les deux Françaises ne vont pas tarder à se retrouver sur les parquets. Mercredi soir, la ligue Unrivaled a dévoilé les effectifs de sa troisième saison, avec Gabby Williams et Marine Johannès réunies chez les Laces BC.

Déjà partenaires en Equipe de France et par le passé à l’ASVEL, elles évolueront notamment aux côtés de Jackie Young, Satou Sabally, Jess Shepard et Maddy Siegrist, sous les ordres d’Andrew Wade.

« Nous avons un trio d’arrières très dynamique avec Jackie, Gabby et Marine », s’est réjoui leur nouvel entraîneur. « J’ai vraiment hâte de voir ce groupe se souder et développer un style de jeu collectif et compétitif. »

Comme annoncé au printemps dernier, les deux Françaises ont choisi de rejoindre cette ligue de basket 3×3, dont la troisième saison débutera le 8 janvier 2027.

Une nouvelle aventure commune qui permettra à Gabby Williams de prolonger une année 2026 déjà exceptionnelle.

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