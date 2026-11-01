Gabby Williams héroïque, les Valkyries championnes WNBA !

« Gabby Williams est la meilleure joueuse du monde ! » Le propriétaire des Valkyries (et des Warriors) avait vu juste il y a près d’un mois, après le Game 1 de la demi-finale face aux championnes en titre des Las Vegas Aces. Alors que Golden State était dans le dur dans ce Game 7 à la maison, Gabby Williams a sorti la deuxième mi-temps de sa vie pour inverser la tendance et remettre son équipe dans le droit chemin, avec ce dernier rebond défensif qui a scellé la victoire et ce titre de championne WNBA. Un record de précocité dans l’histoire du sport américain pour une franchise qui n’en est qu’à sa deuxième année d’existence !

Golden State a porté le premier coup en attaquant le match par un 8-0, mais Atlanta a très vite répondu avec un 7-0 pour revenir dans le match. Veronica Burton a enchaîné deux paniers pour conclure le premier acte (14-12), mais, encore une fois, la réponse du Dream ne s’est pas fait attendre !

Les protégées de Karl Smesko ont enchaîné un 9-0 avec un 3-points d’Angel Reese, un panier de DeWanna Bonner et deux de l’insatiable Jordin Canada. La meneuse d’Atlanta a enfoncé le clou d’un panier à 3-points, reléguant les Valkyries à 8 longueurs juste avant la pause (22-30) ! Avec 15 des 30 points inscrits par son équipe à la mi-temps, Jordin Canada a placé les Valkyries dans une posture bien délicate en claquant un nouveau 3-points dès son retour des vestiaires (26-33).

Et Gabby Williams s’est réveillée…

Alors qu’Atlanta semblait en maîtrise, à l’image du 3-points d’Isobel Borlase (34-40), Golden State a finalement repris espoir grâce à un passage incroyable de Gabby Williams ! Limitée à 2 points à la pause, l’internationale française a enchaîné trois paniers à 3-points avant de placer deux tirs à mi-distance, ligne de fond : le premier pour mettre Golden State devant à l’issue du troisième quart-temps (45-44), puis le second pour débuter le dernier acte de la meilleure façon.

Un nouveau match débutait, car Atlanta n’avait pas encore dit son dernier mot, à l’image des deux paniers d’Allisha Gray et du 2+1 d’Isobel Borlase pour revenir à 53-53 à cinq minutes du terme. Mais Gabby Williams, elle, est restée bouillante, comme en témoignent ses deux lancers, son drive supersonique et surtout son 3-points à 9 mètres en fin de possession pour porter la marque à 60-57 !

Pendant qu’Allisha Gray ratait cette fois un panier tout cuit, Gabby Williams a enfoncé le clou par deux lancers francs, avant de pouvoir compter sur Kiah Stokes au rebond offensif pour ajouter deux points de plus (64-57). Les deux lancers de Tiffany Hayes, puis le 1/2 d’Angel Reese dans l’exercice, ont précipité la fin du Dream, battu pour de bon après deux ultimes lancers de Veronica Burton (68-63).

Comme un symbole, c’est Gabby Williams qui a arraché le dernier rebond du match pour sceller la victoire. Après une campagne de playoffs intense et sept matchs d’un combat acharné face à Atlanta, les Valkyries sont championnes WNBA !