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Gabby Williams héroïque, les Valkyries championnes WNBA !

Publié le 1/11/2026 à 6:04 Twitter Facebook

WNBA – MVP des Finals, Gabby Williams a réalisé une deuxième mi-temps titanesque en scorant 28 de ses 30 points pour permettre à Golden State de remporter le Game 7 (68-63) et décrocher le titre dès la deuxième saison de son histoire !

gabby williams« Gabby Williams est la meilleure joueuse du monde ! » Le propriétaire des Valkyries (et des Warriors) avait vu juste il y a près d’un mois, après le Game 1 de la demi-finale face aux championnes en titre des Las Vegas Aces. Alors que Golden State était dans le dur dans ce Game 7 à la maison, Gabby Williams a sorti la deuxième mi-temps de sa vie pour inverser la tendance et remettre son équipe dans le droit chemin, avec ce dernier rebond défensif qui a scellé la victoire et ce titre de championne WNBA. Un record de précocité dans l’histoire du sport américain pour une franchise qui n’en est qu’à sa deuxième année d’existence !

Golden State a porté le premier coup en attaquant le match par un 8-0, mais Atlanta a très vite répondu avec un 7-0 pour revenir dans le match. Veronica Burton a enchaîné deux paniers pour conclure le premier acte (14-12), mais, encore une fois, la réponse du Dream ne s’est pas fait attendre !

Les protégées de Karl Smesko ont enchaîné un 9-0 avec un 3-points d’Angel Reese, un panier de DeWanna Bonner et deux de l’insatiable Jordin Canada. La meneuse d’Atlanta a enfoncé le clou d’un panier à 3-points, reléguant les Valkyries à 8 longueurs juste avant la pause (22-30) ! Avec 15 des 30 points inscrits par son équipe à la mi-temps, Jordin Canada a placé les Valkyries dans une posture bien délicate en claquant un nouveau 3-points dès son retour des vestiaires (26-33).

Et Gabby Williams s’est réveillée…

Alors qu’Atlanta semblait en maîtrise, à l’image du 3-points d’Isobel Borlase (34-40), Golden State a finalement repris espoir grâce à un passage incroyable de Gabby Williams ! Limitée à 2 points à la pause, l’internationale française a enchaîné trois paniers à 3-points avant de placer deux tirs à mi-distance, ligne de fond : le premier pour mettre Golden State devant à l’issue du troisième quart-temps (45-44), puis le second pour débuter le dernier acte de la meilleure façon.

Un nouveau match débutait, car Atlanta n’avait pas encore dit son dernier mot, à l’image des deux paniers d’Allisha Gray et du 2+1 d’Isobel Borlase pour revenir à 53-53 à cinq minutes du terme. Mais Gabby Williams, elle, est restée bouillante, comme en témoignent ses deux lancers, son drive supersonique et surtout son 3-points à 9 mètres en fin de possession pour porter la marque à 60-57 !

Pendant qu’Allisha Gray ratait cette fois un panier tout cuit, Gabby Williams a enfoncé le clou par deux lancers francs, avant de pouvoir compter sur Kiah Stokes au rebond offensif pour ajouter deux points de plus (64-57). Les deux lancers de Tiffany Hayes, puis le 1/2 d’Angel Reese dans l’exercice, ont précipité la fin du Dream, battu pour de bon après deux ultimes lancers de Veronica Burton (68-63).

Comme un symbole, c’est Gabby Williams qui a arraché le dernier rebond du match pour sceller la victoire. Après une campagne de playoffs intense et sept matchs d’un combat acharné face à Atlanta, les Valkyries sont championnes WNBA !

Atlanta DreamAtlanta Dream Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naz Hillmon 33 1/5 0/2 1/1 2 1 3 3 3 0 0 0 +1 3 5
Angel Reese 33 3/7 1/3 1/3 3 9 12 1 3 1 4 2 -9 8 14
Allisha Gray 34 5/16 2/6 4/4 1 5 6 2 2 0 0 0 -9 16 13
Jordin Canada 36 6/15 2/7 4/6 2 2 4 5 2 2 2 0 0 18 16
Rhyne Howard 38 3/14 0/7 0/0 2 4 6 3 4 3 3 0 -5 6 4
DeWanna Bonner 14 2/6 0/3 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 +8 4 2
Isobel Borlase 14 3/6 1/2 1/1 0 2 2 0 1 0 0 0 -11 8 7
Total 23/69 6/30 11/15 10 25 35 15 16 6 10 2 63

 
Golden State ValkyriesGolden State Valkyries Tirs Rebonds
Joueuses Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Gabby Williams 38 10/23 4/8 6/6 0 3 3 2 2 2 1 4 +7 30 27
Kiah Stokes 30 4/7 0/2 0/0 4 9 13 1 0 1 0 2 +7 8 22
Tiffany Hayes 31 4/9 0/1 3/4 0 0 0 1 5 1 2 0 -1 11 5
Kaila Charles 37 1/4 0/1 2/2 2 5 7 1 2 2 3 1 +7 4 9
Veronica Burton 39 3/13 0/5 4/4 3 7 10 5 3 0 2 1 +7 10 14
Kayla Thornton 16 1/2 1/2 0/0 1 2 3 1 1 1 0 0 -4 3 7
Cecilia Zandalasini 8 1/5 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 +4 2 -2
Kaitlyn Chen 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 -1
Total 24/64 5/20 15/16 10 27 37 11 14 7 9 8 68

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