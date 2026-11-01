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MVP des WNBA Finals, Gabby Williams a changé de dimension

Publié le 1/11/2026 à 8:01 Twitter Facebook

WNBA – Longtemps définie par sa défense, Gabby Williams s’est affirmée sur le plan offensif. Son Game 7 historique a offert le titre aux Valkyries et le trophée de MVP à la Française.

gabby williamsDeux points à la pause, 30 au buzzer final. Le raccourci statistique suffit presque à raconter la métamorphose de Gabby Williams au cours du Game 7 des Finals WNBA.En difficulté pendant toute la première mi-temps, l’internationale française n’a pas paniqué. Elle a attendu que le match vienne à elle avant de prendre complètement le contrôle de la rencontre. Ses 28 points après la pause ont permis à Golden State de renverser Atlanta (68-63) et de décrocher le titre dès la deuxième saison d’existence de la franchise.

« Natalie m’a demandé de rester patiente », raconte-t-elle au sujet de sa coach. « Je lui fais entièrement confiance. Elle m’a répété que le match finirait par s’ouvrir pour moi. C’est ce qui s’est produit. »

Une deuxième mi-temps historique

Après un premier acte conclu avec un seul panier, Gabby Williams a attaqué la deuxième mi-temps avec une tout autre agressivité. Elle a inscrit 15 points dans le troisième quart-temps, soit davantage que l’ensemble du Dream sur la période, avant de prolonger son festival dans le dernier acte.

La Française a marqué 15 points consécutifs pour Golden State à cheval sur les deux quarts-temps, une première dans l’histoire des Finals WNBA.

Son quatrième panier à 3-points, inscrit à deux minutes du terme, a finalement donné de manière définitive l’avantage aux Valkyries. Gabby Williams va ainsi terminer avec 30 points à 10/23 aux tirs, dont 4/8 derrière l’arc, mais son influence ne s’est pas limitée à son adresse. Elle a également compilé 4 contres et 2 interceptions, tout en limitant à 2/9 les joueuses sur qui elle a défendu en un-contre-un.

De joueuse de complément à « closer »

Ce Game 7 couronne une série une série parfois irrégulière, mais conclue de façon exceptionnelle. Déjà auteure de 26 points lors des Games 1 et 6, Gabby Williams a en effet signé trois rencontres à au moins 25 points pendant ces Finals, égalant le record WNBA.

Une évolution spectaculaire pour une joueuse dont la moyenne en carrière reste inférieure à dix points. Depuis son arrivée dans la ligue en 2018, l’ancienne joueuse d’UConn avait surtout construit sa réputation grâce à sa défense, son énergie et sa capacité à évoluer sur plusieurs postes. En d’autres termes, son talent offensif s’était davantage exprimé en Europe et avec l’Equipe de France qu’à Chicago ou Seattle.

Golden State lui a offert ce que ses précédentes équipes ne lui avaient jamais réellement accordé : les responsabilités d’être la première option.

« Gabby est notre ‘closer’ », résume Natalie Nakase. « Mettre 30 points dans un tel match, c’est incroyable. Pour moi, la MVP des Finals est la joueuse la plus importante : celle qui traverse tous les playoffs, qui résiste à une série de sept matchs et qui répond présente au moment décisif. À mes yeux, elle est la meilleure joueuse du monde. »

La réponse aux sceptiques

Le titre des Valkyries possède d’ailleurs une saveur particulière. Construit autour de joueuses disponibles lors de la Draft d’expansion et sans aucune représentante dans les équipes All-WNBA cette saison, Golden State ne semblait pas disposer d’une véritable vedette. Gabby Williams a fini par en devenir une.

« On nous répétait que nous n’avions ni star ni talent », rappelle-t-elle. « Pourtant, nous avons des gagnantes, des personnes prêtes à mettre leur corps en jeu pour gagner. Nous avons surtout construit une très belle culture. »

La Française préfère d’ailleurs retenir la confiance née au sein du groupe plutôt que les critiques extérieures.

« Beaucoup de personnes ont cru en nous et ont cru en moi. Mais tout a commencé parce que nous croyions les unes dans les autres. Nous avons gardé un cercle très fermé, ignoré le bruit extérieur et choisi de nous concentrer sur le positif. »

Recrutée personnellement par Joe Lacob alors qu’elle évoluait en Turquie, Gabby Williams a largement dépassé les attentes du patron de la franchise.

« Elle nous a apporté tout ce que nous espérions, et même davantage », résume-t-il. « C’est une personne formidable autant qu’une joueuse extraordinaire. » Exactement comme Stephen Curry, son alter ego des Warriors.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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