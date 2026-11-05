Les Nets commencent à apprendre de leurs erreurs

Depuis le début de saison, les Nets ont une bien vilaine habitude : celle de mal gérer les fins de match serrées. En particulier lundi, lors du derby new-yorkais face aux Knicks. Brooklyn menait de quatre points au moment d’entamer le dernier quart-temps, avant de n’inscrire que 11 unités dans cette ultime période…

Un effondrement qui avait généré la sixième défaite de la saison pour les coéquipiers de Michael Porter Jr., désireux d’oublier au plus vite cette désillusion. Deux jours plus tard, ils en ont eu l’occasion face aux Hornets, et l’ont parfaitement saisie. Avec cette fois 34 points inscrits dans le quatrième quart-temps, contre 24 encaissés, les Nets ont inversé le scénario pour décrocher leur deuxième succès de la saison (114-104).

« Nous étions dans la même situation il y a quelques jours à New York, et nous nous étions complètement effondrés dans le quatrième quart-temps », a rappelé Michael Porter Jr. « C’est ce que font les bonnes équipes, celles qui sont en train de progresser : elles apprennent de leurs échecs et essaient de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je suis donc fier de tout le monde. »

Troisième joueur le plus expérimenté du groupe, l’ancien des Nuggets a d’ailleurs enfilé son costume de leader. Avec 13 de ses 26 points dans le dernier quart-temps, notamment grâce à trois paniers à 3-points en un peu plus d’une minute, il a montré la voie pour permettre à ses coéquipiers d’empocher leur deuxième succès de la saison.

« Le quatrième quart-temps, c’est le moment où les matchs se gagnent », a-t-il expliqué. « Tu peux jouer trois très bons quarts-temps, mais le quatrième, c’est un match complètement différent. Il faut être beaucoup plus précis et déterminé dans ses déplacements, ses démarquages, la vitesse à laquelle on joue et son intensité défensive. Il faut mieux communiquer, faire preuve de davantage de discipline et être plus vigilant. »

Les erreurs du passé dans les têtes

« Offensivement, nous avons été beaucoup plus soudés, avec davantage de détermination et de vitesse dans notre jeu. C’est ce qu’il faut pour faire la différence dans le quatrième quart-temps d’un match serré. Donc, si nous parvenons à nous appuyer là-dessus pour continuer à progresser, ce sera une très bonne chose. »

Une progression nourrie par plusieurs désillusions, notamment la défaite à Boston, survenue plus tôt dans la saison. Après avoir forcé la prolongation, les Nets avaient été plombés par les mauvais choix du rookie Mikel Brown Jr., pourtant décisif pour arracher les cinq minutes supplémentaires.

Mais ce dernier a parfaitement réagi, en inscrivant 18 points contre Charlotte, son nouveau record en carrière.

Une progression également incarnée par Nolan Traoré, auteur de 16 points à 7/11 au tir, 4 rebonds et 3 interceptions. Le Français a d’ailleurs terminé avec le meilleur différentiel de son équipe (+13). Symbole d’une jeune équipe de Brooklyn qui a soif d’apprendre, de progresser et surtout de gagner.

« Ça montre bien que nous avons pris le temps de revoir les images du match à Boston et en avons tiré les enseignements », appréciait pour conclure Terance Mann. « Les entraîneurs nous ont expliqué ce que nous devions faire pour gagner, et nous sommes allés sur le terrain pour appliquer leurs consignes. Ce match aurait très bien pu se terminer de la même manière que celui disputé au Madison Square Garden. Nous nous sommes retrouvés dans la même situation, mais cette fois, nous avons réussi à inverser le scénario. »