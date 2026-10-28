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Jayson Tatum sauve les Celtics au buzzer contre Brooklyn

Publié le 28/10/2026 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Au bout du suspense et d’une prolongation irrespirable contre les Nets, Jayson Tatum (40 points) offre une troisième victoire de suite à Boston.

jayson tatumCe maardi, 24 heures à peine après avoir étrillé les Bulls, les Celtics s’attendaient sûrement à une promenade de santé face aux Nets, sans victoire depuis le début de saison. Mais il n’en fût rien, puisque Boston a dû cravacher devant son public pour son premier back-to-back de la saison.

Au TD Garden, aucune des deux formations n’a vraiment pris l’ascendant. Pour preuve, l’écart n’a jamais excédé 8 points. Les locaux ont été bousculés d’entrée par les titulaires des Nets, parmi lesquels Nolan Traoré s’est montré particulièrement agressif, avec 9 points inscrits dans le premier quart.

En porte-étendard, le Français a inspiré ses coéquipiers qui sont restés aux commandes tout le long du deuxième quart-temps. Notamment sous l’impulsion d’un Chaney Johnson parfait au tir (4/4) dans ce premier acte et déjà à 12 points à la pause. Il est l’un des quatre joueurs des Nets à passer la barre des 10 unités à la mi-temps (56-61).

Un finish haletant

Malgré ce coup de chaud collectif des Nets, les Celtics sont restés dans le coup, grâce à Jayson Tatum, à 16 points après 24 minutes de jeu. Dans le troisième quart, l’ailier All-Star a pu compter sur l’apport de ses coéquipiers pour reprendre les devants. En particulier Sam Hauser, qui enverra deux réussites primées en fin de période pour permettre aux Celtics de boucler un run de 16-5 (86-82).

En début de quatrième quart, les Nets semblaient assommés (90-82). Moment choisi par Michael Porter Jr. pour sortir de sa boîte. Avec 12 points inscrits dans le dernier quart-temps, l’ailier a maintenu Brooklyn dans le match, avant de déléguer à Mikel Brown Jr. dans les ultimes instants. Ce dernier a même donné l’avantage aux Nets, avant d’égaliser une première fois dans la dernière minute (111-111), puis de forcer la prolongation d’un tir primé en déséquilibre à quelques dixièmes de seconde du buzzer (117-117).

Une fois la prolongation entamée, le rookie a continué d’être très responsabilisé, au point de prendre 6 tirs en 5 minutes. Mais il va craquer au pire des moments. Alors que les Nets avaient la balle et menaient d’un points à 6 secondes de la fin (123-124), l’arrière a tenté un double pas au lieu de provoquer la faute. Manqué. La balle est donc revenue dans les mains des Celtics, qui ont servi Tatum avec deux secondes sur le chrono. L’ailier a posé deux dribbles, s’est positionné au niveau de la ligne des lancers et fait ficelle alors que la sirène retentissait (125-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jayson Tatum en mode MVP ! Boston peut le remercier. Désormais seul leader de la franchise bostonienne, le numéro 0 a clairement assumé son statut en marquant 40 points quand son équipe en a eu le plus besoin. Très agressif, et régulier, il a obtenu 22 lancers francs (18 réussis) et inscrit au moins 8 points lors de chaque quart-temps, puis 6 pendant la prolongation dont le tir de la gagne à mi-distance.

Boston a fait circuler le ballon. Malgré la performance stratosphérique de « JT », l’effort a été collectif du côté des Celtics, qui se sont très bien partagés le ballon. Davantage reconnu et attendu pour son scoring en sortie de banc, Payton Pritchard s’est illustré à la création (6 passes décisives). Boston a terminé avec 32 passes décisives pour 14 balles perdues. Un ratio qui a certainement de quoi satisfaire le coach Joe Mazzulla.

L’avènement de Mikel Brown Jr. Sixième choix de la dernière Draft, le rookie de Brooklyn vient de réaliser son meilleur match depuis son arrivée en NBA. Discret dans le premier acte, l’arrière a inscrit 14 de ses 17 points en deuxième mi-temps, et a notamment envoyé la rencontre en prolongation d’un tir impossible (117-117). Attention toutefois à ce que son overtime raté (1/6 au tir) et son lay-up manqué en toute fin de match ne lui trottent pas dans l’esprit.

Boston Celtics / 125TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Jayson Tatum4210/202/718/220558300154040
Paul George368/161/63/307773230-22025
Derrick White335/151/75/532561030-41614
Jordan Walsh245/83/52/224613100-61520
Mitchell Robinson243/40/01/423501110-1878
Sam Hauser244/93/80/004402000101110
Neemias Queta153/30/01/212326020-179
Payton Pritchard242/70/30/002260031245
Baylor Scheierman211/51/30/013413100735
Luka Garza121/40/10/0224010101722
Hugo González60/20/10/002201010-50-1
Total42/9311/4130/3811364731245142125
Brooklyn Nets / 124TirsRebonds
JoueursMinTirs3ptsLFODTPdFteIntBpCt+/-PtsEval
Michael Porter Jr.408/166/125/6111122203212731
Julius Randle4410/230/74/52794625082420
Nolan Traoré236/91/22/401131220-31514
Day'Ron Sharpe172/40/10/0246041124410
Egor Demin101/30/20/001122110223
Mikel Brown Jr.275/174/113/305551020-11713
Moritz Wagner226/92/41/222431200-31520
Chaney Johnson295/93/62/22132611021516
Noah Clowney241/11/10/022414001-1839
Keon Ellis251/60/40/012343002426
Total45/9717/5017/2212364826309157124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS125
BRO124
NYK111
DET97
SAS130
SAC103
LAL129
POR136

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Rédacteur de contenu Nicolas Bulach
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