Jayson Tatum sauve les Celtics au buzzer contre Brooklyn

Ce maardi, 24 heures à peine après avoir étrillé les Bulls, les Celtics s’attendaient sûrement à une promenade de santé face aux Nets, sans victoire depuis le début de saison. Mais il n’en fût rien, puisque Boston a dû cravacher devant son public pour son premier back-to-back de la saison.

Au TD Garden, aucune des deux formations n’a vraiment pris l’ascendant. Pour preuve, l’écart n’a jamais excédé 8 points. Les locaux ont été bousculés d’entrée par les titulaires des Nets, parmi lesquels Nolan Traoré s’est montré particulièrement agressif, avec 9 points inscrits dans le premier quart.

En porte-étendard, le Français a inspiré ses coéquipiers qui sont restés aux commandes tout le long du deuxième quart-temps. Notamment sous l’impulsion d’un Chaney Johnson parfait au tir (4/4) dans ce premier acte et déjà à 12 points à la pause. Il est l’un des quatre joueurs des Nets à passer la barre des 10 unités à la mi-temps (56-61).

Un finish haletant

Malgré ce coup de chaud collectif des Nets, les Celtics sont restés dans le coup, grâce à Jayson Tatum, à 16 points après 24 minutes de jeu. Dans le troisième quart, l’ailier All-Star a pu compter sur l’apport de ses coéquipiers pour reprendre les devants. En particulier Sam Hauser, qui enverra deux réussites primées en fin de période pour permettre aux Celtics de boucler un run de 16-5 (86-82).

En début de quatrième quart, les Nets semblaient assommés (90-82). Moment choisi par Michael Porter Jr. pour sortir de sa boîte. Avec 12 points inscrits dans le dernier quart-temps, l’ailier a maintenu Brooklyn dans le match, avant de déléguer à Mikel Brown Jr. dans les ultimes instants. Ce dernier a même donné l’avantage aux Nets, avant d’égaliser une première fois dans la dernière minute (111-111), puis de forcer la prolongation d’un tir primé en déséquilibre à quelques dixièmes de seconde du buzzer (117-117).

Une fois la prolongation entamée, le rookie a continué d’être très responsabilisé, au point de prendre 6 tirs en 5 minutes. Mais il va craquer au pire des moments. Alors que les Nets avaient la balle et menaient d’un points à 6 secondes de la fin (123-124), l’arrière a tenté un double pas au lieu de provoquer la faute. Manqué. La balle est donc revenue dans les mains des Celtics, qui ont servi Tatum avec deux secondes sur le chrono. L’ailier a posé deux dribbles, s’est positionné au niveau de la ligne des lancers et fait ficelle alors que la sirène retentissait (125-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum en mode MVP ! Boston peut le remercier. Désormais seul leader de la franchise bostonienne, le numéro 0 a clairement assumé son statut en marquant 40 points quand son équipe en a eu le plus besoin. Très agressif, et régulier, il a obtenu 22 lancers francs (18 réussis) et inscrit au moins 8 points lors de chaque quart-temps, puis 6 pendant la prolongation dont le tir de la gagne à mi-distance.

– Boston a fait circuler le ballon. Malgré la performance stratosphérique de « JT », l’effort a été collectif du côté des Celtics, qui se sont très bien partagés le ballon. Davantage reconnu et attendu pour son scoring en sortie de banc, Payton Pritchard s’est illustré à la création (6 passes décisives). Boston a terminé avec 32 passes décisives pour 14 balles perdues. Un ratio qui a certainement de quoi satisfaire le coach Joe Mazzulla.

– L’avènement de Mikel Brown Jr. Sixième choix de la dernière Draft, le rookie de Brooklyn vient de réaliser son meilleur match depuis son arrivée en NBA. Discret dans le premier acte, l’arrière a inscrit 14 de ses 17 points en deuxième mi-temps, et a notamment envoyé la rencontre en prolongation d’un tir impossible (117-117). Attention toutefois à ce que son overtime raté (1/6 au tir) et son lay-up manqué en toute fin de match ne lui trottent pas dans l’esprit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 125 BRO 124 NYK 111 DET 97 SAS 130 SAC 103 LAL 129 POR 136