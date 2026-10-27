Payton Pritchard, l’atout caméléon des Celtics

Pour la première fois de la saison, Boston n’a pas eu à trembler. Après une défaite à Detroit, puis un succès arraché sur le fil contre les Knicks, les Celtics ont décroché une victoire confortable face aux Bulls.

Cette fois, Jayson Tatum n’a pas eu besoin de multiplier les exploits, et a même pu souffler en fin de match. La faute, notamment, à un Payton Pritchard incandescent en sortie de banc.

Meilleur marqueur de la rencontre, l’ancien Sixième Homme de l’Année a compilé 28 points à 10/16 au tir, dont un remarquable 7/10 à 3-points. Après un début de saison timide, il avait en effet à cœur d’inverser la tendance.

« Je n’arrive pas vraiment à expliquer pourquoi, mais ces deux dernières années, il m’est arrivé de disputer des matchs où je manquais énormément d’agressivité, où je n’étais tout simplement pas dans le rythme », a-t-il expliqué. « Même quand nous décrochons la victoire, j’ai envie d’être plus performant. Ce soir, je voulais donc aborder le match avec un état d’esprit beaucoup plus agressif, jouer libéré et attaquer le cercle sans hésiter. »

« Développer différentes identités de jeu »

Un credo qui s’est avéré payant, particulièrement dans le troisième quart-temps, lorsque le meneur a pris feu. En un peu plus de sept minutes, il a inscrit 19 de ses 28 points, réussissant ses cinq tentatives à 3-points, y compris les plus improbables. De quoi enflammer le TD Garden, sans véritablement surprendre Joe Mazzulla.

« Je ne considère pas vraiment ces tirs comme des « heat-checks », tellement c’est un joueur qui est talentueux offensivement », a apprécié le technicien. « Ce soir, nous l’avons vu davantage marquer, ce qui est évidemment très important pour nous. Mais il apporte aussi énormément en défense, à travers ses passes décisives et sa capacité à créer des actions des deux côtés du terrain. »

Car au-delà de son adresse extérieure, Payton Pritchard permet surtout à Boston de varier son jeu en étant capable de créer son propre tir ou de prendre les commandes de l’attaque lorsque Jayson Tatum rejoint le banc.

« Nous devons être performants pendant les 48 minutes d’un match, et savoir l’être de différentes manières », a ainsi détaillé Joe Mazzulla. « Il s’agit surtout de développer différentes identités de jeu selon les cinq joueurs présents sur le terrain. Quand [Tatum] sort, [Payton] et Paul font un excellent travail, en apportant offensivement tout en faisant preuve d’agressivité en défense. »

Après la meilleure saison de sa carrière, Payton Pritchard doit être plus régulier. Car si Jayson Tatum reste le moteur de Boston, la capacité de ses lieutenants à prendre le relais pourrait bien déterminer le plafond des Celtics.

Payton Pritchard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 66 19.2 44.0 41.1 88.9 0.5 1.9 2.4 1.8 1.6 0.6 0.8 0.1 7.7 2021-22 BOS 71 14.1 42.9 41.2 100.0 0.5 1.4 1.9 2.0 0.9 0.4 0.6 0.1 6.2 2022-23 BOS 48 13.4 41.2 36.4 75.0 0.5 1.3 1.8 1.3 0.8 0.3 0.8 0.0 5.6 2023-24 BOS 82 22.3 46.8 38.5 82.1 0.9 2.4 3.2 3.4 1.3 0.5 0.7 0.1 9.6 2024-25 BOS 80 28.4 47.2 40.7 84.5 1.3 2.6 3.8 3.5 1.5 0.9 1.0 0.2 14.3 2025-26 BOS 79 32.3 46.4 37.7 89.0 0.9 3.1 3.9 5.2 1.5 0.7 1.4 0.1 17.0 2026-27 BOS 3 26.6 50.0 55.6 81.8 0.7 1.3 2.0 3.0 1.3 0.7 1.0 0.0 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.