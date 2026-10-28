De héros à zéro, Mikel Brown Jr. a vécu une soirée contrastée

En quelques minutes, Mikel Brown Jr. est passé du statut de héros à celui de protagoniste malheureux de la défaite des Nets à Boston (125-124). Auteur de 17 points, son record en NBA, le rookie a d’abord cru offrir une première victoire à Brooklyn, avant de connaître une fin de match particulièrement cruelle.

Longtemps devant au score face aux Celtics, les hommes de Jordi Fernandez ont pourtant montré leur meilleur visage depuis le début de saison. Mais après avoir repris les commandes en fin de troisième quart-temps (86-82), Boston semblait avoir fait le plus dur.

C’était sans compter sur le réveil de Mikel Brown Jr. Discret et maladroit depuis le début de saison, l’arrière a inscrit 13 points dans le quatrième quart-temps, à 3/4 à 3-points. Surtout, il a arraché la prolongation grâce à un tir primé particulièrement difficile, en déséquilibre, malgré la bonne défense de Derrick White.

« On savait qu’il nous fallait un 3-points, Boston le savait aussi, donc ils ont voulu empêcher ça. On a pu mettre en place le système parfait. Ça a été très bien dessiné par Jordi lors du temps-mort et on a bien exécuté ensuite », a simplement raconté le rookie après la rencontre.

Du rêve au cauchemar

Mais l’euphorie a rapidement laissé place aux regrets. Toujours responsabilisé par son entraîneur en prolongation, Mikel Brown Jr. a vu son adresse repartir au pire moment.

Alors que Brooklyn menait encore d’un point et avait le ballon à quelques secondes du terme, le rookie aurait pu attendre la faute. Il a préféré attaquer le cercle, mais a raté son double pas, offrant une ultime possession à Boston.

« J’ai vu qu’il y avait un espace, et j’ai pensé pouvoir réussir ce lay-up, mais la balle me glissait déjà des mains, et Paul George arrivait déjà à ma droite. À ce moment-là, je me suis dit que si je ne tirais pas, j’allais juste tomber en dehors du terrain. C’était un choix de dernier recours. Mais je n’ai pas d’excuse, il y a beaucoup d’actions que j’ai ratées en fin de match », a-t-il reconnu.

Une erreur immédiatement sanctionnée par le panier au buzzer de Jayson Tatum, qui a privé les Nets de leur première victoire de la saison.

Et pour ne rien arranger, Mikel Brown Jr. a également sa part de responsabilité sur cette dernière action. En changeant alors que ce n’était pas prévu, il s’est retrouvé face à Jayson Tatum, qui n’a pas laissé passer l’occasion.

« C’était une action mal négociée, et j’en prends la responsabilité », a-t-il assumé. « Je n’étais pas censé changer de joueur en défense, mais c’est ce que j’ai fait. Ce n’est pas la seule erreur que j’ai commise dans les moments décisifs et qui nous a coûté cher. J’en assume la responsabilité, je vais en tirer les leçons et me préparer pour la suite. Lors du prochain match, je ne referai pas la même erreur. En tout cas, je n’oublierai certainement pas cette soirée. »