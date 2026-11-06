Anfernee Simons, l’autre bonne pioche des Sixers

Avec 16 paniers à 3-points réussis sur 27 tentatives en trois matchs, puis un modeste 1/8 sur les deux rencontres suivantes. Depuis son arrivée aux Sixers, Anfernee Simons souffle le chaud et le froid derrière l’arc.

Mais après une préparation perturbée par une blessure aux ischio-jambiers, l’arrière a déjà montré sa capacité à changer le cours d’un match en sortie de banc.

« C’est difficile de ne pas jouer pendant le training camp et les matchs de présaison, puis d’entrer dans une phase incroyablement intense. Cela peut laisser des traces. Mais je l’apprécie vraiment. Il va être un scoreur explosif pour nous et nous y arriverons avec lui, c’est certain », avait prévenu Nick Nurse.

Le coach de Philadelphie n’a donc pas attendu deux semaines de saison régulière pour afficher sa confiance envers sa recrue. Arrivé dans l’ombre de Jaylen Brown et LeBron James, l’arrière scoreur n’a pas tardé à trouver sa place dans son nouvel environnement, malgré une préparation largement tronquée.

Après une première sortie réussie sur le parquet des Knicks, Anfernee Simons avait pourtant connu un petit trou d’air, avec un 2/13 à 3-points cumulé lors des trois matchs suivants. Mais il a rapidement rectifié le tir. Entre le déplacement à Indiana, la deuxième victoire acquise face à New York, à domicile cette fois, et le succès arraché à Charlotte, l’ancien arrière des Blazers, des Celtics et des Bulls s’est montré décisif à chaque rencontre.

Son adresse extérieure a donné un sérieux coup de fouet aux Sixers, notamment lorsque Philadelphie commençait à perdre le fil. Avec un impressionnant 16/27 derrière l’arc sur ces trois rencontres, il a régulièrement permis à son équipe de reprendre de l’élan. Une réussite qui n’a toutefois pas résisté aux deux matchs suivants, avec un 1/8 cumulé de loin, rappelant que la régularité reste l’un des défis de son début de saison.

« En général, si je suis en difficulté pendant quelques matchs, j’ai juste envie d’aller sur le terrain et de voir le ballon crever le filet un grand nombre de fois. Je peux donc enchaîner un tas de tirs ou m’entraîner pendant 30 minutes lors d’une séance assez intense, simplement pour retrouver le rythme », avait-il expliqué.

De l’adresse… et de la défense !

Derrière l’impressionnant cinq majeur de Philadelphie, le rôle des remplaçants est loin d’être négligeable. La saison est longue et la victoire acquise à Charlotte, en l’absence de LeBron James et Joel Embiid, a montré à quel point la profondeur de l’effectif pouvait faire la différence pour ce groupe taillé pour aller au bout.

Pour Nick Nurse, le mérite en revient également à son président, Mike Gansey, qui a su attirer des profils comme Anfernee Simons et Dean Wade pour compléter l’arsenal des Sixers.

« C’est énorme. Ce sont des joueurs très convoités sur le marché des free agents, et le fait d’avoir pu renforcer ces deux postes avec des joueurs de cette qualité, qui apportent non seulement de l’expérience, mais qui s’intègrent parfaitement dans le puzzle, c’est vraiment excellent », a rappelé Nick Nurse. « Nous avons besoin de ces joueurs, car, au fil des 82 matchs, ils auront l’occasion de s’imposer comme des éléments clés, d’autant plus que certains joueurs vont entrer et sortir de l’effectif. Cela nous permet de mieux tenir le coup à mesure que la saison avance. »

Au fil des matchs, même si cela ne s’est pas confirmé face à Chicago, Anfernee Simons a également montré qu’il pouvait apporter autre chose que son tir extérieur. La menace qu’il représente derrière l’arc lui permet notamment de trouver des espaces pour attaquer le cercle et sanctionner plus près du panier.

Mais c’est aussi de l’autre côté du terrain que l’ancien Blazer commence à convaincre. Nick Nurse a ainsi souligné son apport défensif, alors que ce secteur n’est pas forcément considéré comme l’un de ses points forts…

« Il défend très bien et il se donne à fond », a ajouté Nick Nurse. « C’est un athlète incroyable, il possède donc les qualités pour y parvenir. Nous lui en avions parlé lors de nos discussions. Je l’ai vu très bien défendre l’année dernière et il m’a dit : ‘Je sais défendre.’ Je lui ai répondu : ‘C’est bien, parce que nous allons te demander de bien défendre.’ Il a les qualités pour y parvenir. »

Un investissement qui s’inscrit dans la dynamique collective des Sixers, où chacun est invité à montrer l’exemple.

« Je pense que lorsque VJ (Edgecombe) est sur le terrain et qu’il défend, que Jaylen (Brown) est sur le terrain et qu’il défend, et que Tyrese (Maxey) est sur le terrain et qu’il défend, on n’a vraiment pas le choix. Quand toute l’équipe s’investit de ce côté du terrain, il faut suivre le mouvement. »

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7.0 44.4 34.5 56.3 0.2 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 20.7 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17.3 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 29.5 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35.0 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34.4 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 32.7 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3 2025-26 BOS/CHI 55 24.9 44.0 38.5 89.6 0.6 1.9 2.5 2.4 1.7 0.5 1.2 0.1 14.3 2026-27 PHI 9 22.9 39.0 39.3 80.0 0.4 1.4 1.9 1.1 2.3 0.7 0.6 0.2 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.