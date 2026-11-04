Dean Wade, le couteau suisse des Sixers

Dean Wade ne sait pas toujours à l’avance quel rôle lui sera confié. Il peut commencer une rencontre, sortir du banc, évoluer au poste 5 ou défendre aussi bien sur un meneur que sur un pivot. Une polyvalence précieuse pour des Sixers dont la rotation intérieure reste fragile derrière Joel Embiid.

Son influence s’est particulièrement manifestée lors des deux dernières victoires de Philadelphie. Titulaire face aux Knicks, il a passé 27 minutes sur le parquet sans tenter le moindre tir. Ça ne l’a pourtant pas empêché de peser sur la rencontre. « On avait l’impression qu’il était partout, non ? », s’en amuse Tyrese Maxey.

Dean Wade a ainsi terminé la partie avec trois interceptions et une grosse activité défensive. Il s’est notamment occupé d’OG Anunoby, tout en récupérant ponctuellement Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns sur les changements défensifs. Trois profils radicalement différents, auxquels il a résisté grâce à sa mobilité et à sa taille.

Dix passes décisives depuis le poste de pivot

Le lendemain, en l’absence de Joel Embiid, Dean Wade a encore changé de costume. Utilisé au poste de pivot pour terminer la rencontre à Charlotte, il a participé activement à une nouvelle remontée des Sixers.

Cette fois, sa contribution a été beaucoup plus visible : 10 passes décisives, soit deux fois son précédent record en carrière, auxquelles il a ajouté 5 rebonds, 2 interceptions et 1 contre. De quoi surprendre jusqu’à Tyrese Maxey, venu interrompre son interview d’après-match pour célébrer cette performance. « Dix passes, bébé ! Record en carrière ! », lui a répondu Dean Wade.

Dans les dernières minutes, l’ancien joueur de Cleveland a notamment capté un rebond offensif contesté avant de servir Anfernee Simons pour un panier à 3-points déterminant. Il a ensuite signé un contre important pour protéger l’avantage de Philadelphie.

Mais au-delà de ces actions décisives, c’est sa capacité à occuper les espaces libres et à prendre rapidement les bonnes décisions qui a impressionné son entraîneur.

« Une chose m’a surpris : je ne savais pas qu’il était aussi bon dans les coupes », reconnaît Nick Nurse. « Il possède une vraie intelligence de jeu en attaque. Il sait où se placer, quand couper et comment se retrouver au bon endroit. Peut-être que cela ressort davantage avec ce groupe, mais c’est une très bonne surprise. »

Dans un effectif regroupant plusieurs gros créateurs, Dean Wade n’a pas besoin de monopoliser le ballon. Mais ses coupes lui permettent de profiter de l’attention générée par ses coéquipiers, puis de prolonger l’action par une passe lorsque la défense se referme.

Un vrai caméléon

Son adresse extérieure reste aussi indispensable pour créer des espaces autour de Joel Embiid, LeBron James, Tyrese Maxey ou Jaylen Brown. Sa valeur dépasse cependant largement son tir. À 29 ans, l’ancien de Cleveland semble avoir trouvé à Philadelphie un contexte idéal pour exprimer toutes les dimensions discrètes de son jeu.

« Il est excellent et il l’est depuis le début », insiste Tyrese Maxey. « Certains soirs, il sera titulaire, d’autres non. Il peut jouer pivot, défendre sur Jalen Brunson ou sur Karl-Anthony Towns. J’adore Dean Wade. »

Nick Nurse peut surtout compter sur lui pour combler presque n’importe quel besoin sans réclamer de système particulier. Un soir, Dean Wade ne prend aucun tir mais contribue à ralentir les meilleurs attaquants adverses. Le suivant, il distribue dix passes depuis le poste de pivot.

Une belle faculté d’adaptation qui devrait lui assurer une place durable dans la rotation des Sixers, quelles que soient les associations retenues et mises en place par son entraîneur.

Dean Wade Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CLE 12 6.0 69.2 50.0 0.0 0.3 1.3 1.6 0.2 0.7 0.2 0.3 0.3 1.7 2020-21 CLE 63 19.2 43.1 36.6 76.9 0.6 2.8 3.4 1.2 1.2 0.6 0.5 0.3 6.0 2021-22 CLE 51 19.2 45.6 35.9 66.7 0.6 2.3 2.9 1.0 1.7 0.6 0.3 0.1 5.3 2022-23 CLE 44 20.3 41.2 35.4 65.2 0.5 3.0 3.4 0.8 2.0 0.6 0.4 0.5 4.7 2023-24 CLE 54 20.5 41.4 39.1 76.9 0.7 3.4 4.0 0.8 1.7 0.7 0.4 0.5 5.4 2024-25 CLE 59 21.2 41.3 36.0 53.3 0.9 3.4 4.2 1.3 1.7 0.7 0.4 0.3 5.4 2025-26 CLE 59 22.3 43.9 36.2 71.1 0.9 3.3 4.2 1.5 1.5 0.7 0.3 0.4 5.8 2026-27 PHI 6 26.9 52.9 41.7 60.0 0.8 2.0 2.8 2.3 2.0 2.0 0.3 0.7 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.